Nowy Volkswagen T-Roc wjeżdża na rynek. Auto można już zamawiać

Pierwszy Volkswagen T-Roc połączył funkcjonalność, precyzyjne prowadzenie i styl. Wpadł w oko osobom, którym Golf jest za niski, a Tiguan za duży. Od debiutu w 2017 roku producent sprzedał ponad 2 mln sztuk tego kompaktowego SUV-a. Tylko w zeszłym roku na drogi w całej Europie wyjechało 292 000 egzemplarzy niemieckiego hitu.

W Wolfsburgu są jednak świadomi, że dobra passa nie może trwać wiecznie, stąd na rynek wjeżdża T-Roc nowej 2. generacji. Zmienił się wygląd i zastosowana technika. Auto można już zamawiać. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda nowy Volkswagen T-Roc. To najładniejszy SUV niemieckiej marki

Nowy T-Roc z prawie 4,4-metrowym nadwoziem jest dłuższy od pierwszej generacji o 12,2 cm. Rozstaw osi został także wydłużony i wynosi 2,63 m (+4 cm). Większe wymiary szczególnie dobrze widać w bocznych proporcjach. Samochód może niektórym przypominać pięciodrzwiowe coupe wyżej zawieszone nad drogą. Projektanci są szczególnie dumni z oświetlenia. Standard w wersjach Trend i Life to reflektory LED, zaś w odmianach Style i R-Line – LED Plus ze statycznym doświetlaniem zakrętów, połączone listwą z podświetlanym logo Volkswagena, w pakiecie z tylnymi lampami LED 3D. Za dopłatą przewidziano matrycowe światła LED IQ.Light z powitalną animacją.

Nowa ergonomia wnętrza i przyciski do obsługi

Wewnątrz Volkswagen stawia na materiały wysokiej jakości. Od progu widać i czuć troskę o detale. Tam gdzie konkurencja skąpi, Niemcy stosują lepsze tworzywa – nowością jest m.in. przyjemna w dotyku tkanina na desce rozdzielczej. Głębiej profilowane przednie fotele z szerokim i sprężystym siedziskiem zapewniają dobre podparcie – wsiadasz i czujesz się dobrze przyjęty.

Kokpit nowego T-Roca ze wstawkami przypominającymi aluminium polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza zupełnie nową ergonomię miejsca kierowcy. Zamiast zegarów za trójramienną kierownicą mamy wirtualny kokpit i łopatki do zmiany przełożeń. Łatwo się we wszystkim połapać. Szczęśliwe Volkswagen wraca do klasycznych przycisków. Nowością przejętą z Tiguana i Tayrona jest pokrętło Driving Experience Control do wyboru profilu jazdy czy regulacji głośności. Wyświetlacz head-up prezentuje na szybie prędkość lub wskazania nawigacji.

Nowy Volkswagen T-Roc zaparkuje z pamięci

T-Roc może być wyposażony system Park Assist Pro. Dzięki funkcji pamięci potrafi on "nauczyć się" manewrów parkowania na dystansie do 50 m i na życzenie powtarzać je w pełni automatycznie. System umożliwia także wjeżdżanie i wyjeżdżanie z miejsc parkingowych przy użyciu smartfona. Standard to także asystent zmiany pasa ruchu Side Assist z Rear Traffic Alert oraz funkcją ostrzegania przy wysiadaniu, który przy próbie otwarcia drzwi może ostrzec pasażerów o zbliżających się od tyłu samochodach lub rowerach.

Ile masz wzrostu? Wnętrze przestronne i na wysokim poziomie

Większe nadwozie i dłuższy rozstaw osi przełożyły się na lepszą przestronność wnętrza. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Ponadto w wersji Style po raz pierwszy w T-Rocu dostępne będzie elektrycznie regulowany w 14 kierunkach fotel kierowcy ergoActive z funkcją masażu, a jeśli kupujący zamówi skórzaną tapicerkę będzie mógł również dodać podgrzewane tylne siedzenia. Niemiecki SUV zapewnia szereg użytecznych drobiazgów, które doceni się już od pierwszych kilometrów za kierownicą, jak wydajna ładowarka smartfonów, przegródki w pojemnej wnęce w tunelu środkowym czy dwupłaszczyznowo regulowany podłokietnik.

Nowy Volkswagen T-Roc - pojemność bagażnika większa o 30 litrów

Pojemność bagażnika wzrosła o 30 litrów – do 475 litrów przy załadowaniu do wysokości oparć tylnych siedzeń. Kufer T-Roca wyznacza także wzorce w dziedzinie funkcjonalności, z pakownym schowkiem pod podwójną podłogą, głębokimi wnękami po bokach, nisko poprowadzonym (jak na SUV-a) progiem załadunku oraz hakami na torby i klamkami do składania oparć na burtach.

Nowy Volkswagen T-Roc - silnik 1.5 TSI robi różnicę. VW kasuje 1.0 TSI

Nowy Volkswagen T-Roc na początek daje wybór z dwóch silników. Przy czym w tabeli znika trzycylindrowy 1.0 TSI/116 KM i diesel 2.0 TDI (116 KM i 150 KM).

Po przemeblowaniu na miejsce jednostki 1.0 TSI wskakuje podstawowy silnik benzynowy 1.5 eTSI mild hybrid o mocy 116 KM (220 Nm) połączony z 7-biegową skrzynią automatyczną DSG (przyspieszenie 0-100 km/h w 10,6 s. Producent obiecuje zużycie paliwa w cyklu mieszanym na poziomie 5,5 l/100 km.

Mocniejszy wariant to 1.5 eTSI/150 KM standardowo w parze z automatem DSG skróci sprint od 0 do 100 km/h do 8,9 sekundy. Można spokojnie stwierdzić, że największym wzięciem będzie cieszył się właśnie ten wariant, który łączy przyzwoite osiągi z niskim zużyciem paliwa (spalanie na poziomie 5,5 l/100 km). Dzięki dodatkowej instalacji energia odzyskana podczas hamowania jest magazynowana w 48-woltowym akumulatorze litowo-jonowym i w razie potrzeby elektryczny zastrzyk zapewnia wsparcie dla silnika spalinowego lub umożliwia jazdę w trybie EV.

Następnie pojawią się dwa całkowicie nowe napędy hybrydowe typu HEV. Wszystkie będą miały napęd na przednie koła. Nowy T-Roc będzie również oferowany z napędem na cztery koła 4MOTION w parze z silnikiem 2.0 TSI. Gamę uzupełni także najmocniejsza wersja – T-Roc R. Wszystkie wersje 1.5 i 2.0 mild hybrid są standardowo wyposażone w 7-stopniową automatyczną skrzynię biegów DSG.

Ile kosztuje nowy Volkswagen T-Roc? Oto ceny

Nowy Volkswagen T-Roc w wersji Trend z bazowym silnikiem 1.5 eTSI/116 KM kosztuje od 130 390 zł. Wyposażenie to:

automatyczna klimatyzacja,

reflektory LED,

bezkluczykowe uruchamianie samochodu Keyless Start,

system Front Cross Traffic Assist (asystent jazdy przez skrzyżowanie),

asystent zmiany pasa ruchu Side Assist z Rear Traffic Alert oraz funkcją ostrzegania przy wysiadaniu z samochodu,

Front Assist (system awaryjnego hamowania z rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów),

możliwość podłączenia smartfona przy pomocy aplikacji App Connect.

Volkswagen T-Roc Life za 133 790 zł jest lepiej wyposażony

Lepiej wyposażony VW T-Roc Life kosztuje 133 790 zł. Ceny auta z silnikiem 1.5 eTSI/150 KM startują od 146 190 zł - to o 4800 zł więcej niż za poprzednika. Do standardu w wersji Life należą takie elementy jak:

kamera cofania,

pakiet Ready 2 Discover,

ekran 12,9 cala,

system Emergency Assist

alarm.

Lista opcji obejmuje reflektory LED Plus, przyciemniane szyby, 3-strefową klimatyzację Climatronic. Do tego może być pakiet zimowy z podgrzewanymi przednimi fotelami i kierownicą lub pakiet Tech (z systemem Park Assist Plus), nawigacją i panoramicznym dachem.

Volkswagen T-Roc Style kosztuje od 148 090 zł

Odmiana Style to wydatek od 148 090 zł. Wyposażenie to m.in.: wybór trybu jazdy, podgrzewane przednie fotele z funkcją masażu, podgrzewana kierownica, system Park Assist Plus, Driving Experience Control (personalizacja wrażeń z jazdy), 3-strefowa klimatyzacja Climatronic, oświetlenie ambientowe w 30 kolorach, dostęp bezkluczykowy Keyless Access, a także podświetlane logo z przodu i z tyłu.

Ile kosztuje T-Roc R-Line?

Wersja R-Line kosztuje od 165 990 zł. W standardzie oferuje sportowe zawieszenie, przyciemniane szyby i czarne detale. Lista obejmuje również:

sportową kierownicę,

sportowe fotele z przodu,

aluminiowe nakładki na progi i pedały,

18-calowe aluminiowe felgi

podsufitka w kolorze czarnym.

W wersjach Style i R-Line za dopłatą są dostępne m.in. ogrzewanie postojowe, pakiet Black Style, reflektory IQ. Light LED Matrix, pakiet Tech (wyświetlacz Head-Up, system Travel Assist, proaktywny system ochrony pasażerów), pakiet Park Assist Pro (Car2X, Park Assist Pro i funkcja pamięci dla asystenta parkowania), skórzana tapicerka (w pakiecie z podgrzewanymi zewnętrznymi miejscami na tylnej kanapie, przednimi fotelami z funkcją pamięci, które w wersji Style są sportowe), system audio Harman Kardon, a także system Easy Open&Close.

Nowy T-Roc jest dostępny w sześciu kolorach: białym Pure, czarnym metalizowanym Grenadilla, a także w nowych: żółtym Canary, oraz metalizowanym: czerwonym Flamed, niebieskim Celestial i szarym Wolf. Dach i osłony lusterek na życzenie mogą być lakierowany na czarno. Ponadto do wszystkich wersji T-Roca można zamówić hak holowniczy, który jest przystosowany również do transportu ciężkich rowerów elektrycznych