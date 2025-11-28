Nowa Skoda Elroq hitem. Czesi świętują rekord produkcji

Skoda należy obecnie do najbardziej rentownych producentów aut popularnych i rośnie szybciej niż cały europejski przemysł motoryzacyjny. To efekt rekordowej sprzedaży – przez dziewięć miesięcy na drogi wyjechało 765 000 aut, czyli ponad 14 proc. więcej r/r. Do sukcesu coraz mocniej przyczynia się ogromny popyt na samochody elektryczne.

Reklama

Największe wzięcie ma Skoda Elroq. Czeski SUV po trzech kwartałach 2025 roku uplasował się na 2. miejscu wśród najlepiej sprzedających się elektryków w Europie. A teraz produkcja tego auta przekroczyła 100 000 sztuk. Jubileuszowy model, który zjechał z taśmy to Elroq RS w limonkowym kolorze Mamba Green.

Głównym rynkiem zbytu tego auta są Niemcy. Elroq jest też najczęściej wybieranym elektrykiem w Czechach, Danii i na Słowacji, a w takich krajach jak Austria, Holandia czy Szwajcaria znajduje się wśród trzech najpopularniejszych modeli EV. W Polsce Elroq także notuje świetne wyniki. Najmłodszy SUV Skody należy do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych samochodów elektrycznych. Skąd to wzięcie?

Tak wygląda nowa Skoda w stylu Modern Solid

Elroq to pierwsza seryjna Skoda stworzona w zgodzie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid. Stąd zamiast pionowo ustawionego grilla pojawiła się masywna przednia część nazwana Tech-Deck Face, która za ciemnym szkłem skrywa radar i kamerę odpowiedzialne za prowadzenie auta. Wyżej tuż pod krawędzią maski biegnie animowany pas świetlny, a nad tym zamiast znanego logo ze strzałą pierwszy raz mamy napis SKODA. Wąskie lampy przewidziano w dwóch wersjach. Podstawowy wariant wykorzystuje ciągły moduł światła do jazdy dziennej i kierunkowskazy na górze oraz jednostkę z modułami LED dla świateł mijania i drogowych na dole. Najbardziej zaawansowana odmiana to już matrycowe reflektory LED Matrix – takiego oświetlenia nie znajdziemy na razie u rywali z Chin. W czeskim aucie cztery moduły tworzą pasek światła dziennego u góry. Niżej pracują dwa umieszczone obok siebie moduły BiLED, jeden dla świateł mijania i jeden dla świateł drogowych. Łącznie to 36 indywidualnych segmentów matrycy. Każdy segment może być sterowany oddzielnie, aby nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych.

Reklama

Nowa Skoda Elroq zaskakuje jakością wnętrza

Skoda doskonali swoją gamę modelową w kierunku premium, stąd we wnętrzu witają tworzywa wykraczające jakością poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Sportowa skórzana kierownica ma trzy ramiona oraz łopatki do zmiany poziomu rekuperacji. Głębiej profilowane fotele z hojnym zakresem regulacji skutecznie podpierają ciało, a po dopłacie potrafią masować czy podpierać krzyż.

Kokpit nowej Skody polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, 13-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego ma konfigurowalny pasek pięciu skrótów najczęściej używanych funkcji oraz przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi – taki skrót powinien być w każdym aucie, to ułatwia wyłączenie drażniącego pikania niektórych funkcji. Ukryty pod daszkiem 5,3-calowy ekran prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających. Wśród rozwiązań ułatwiających życie przewidziano m.in. podgrzewanie baterii przed ładowaniem (uruchamiane ręcznie ikonką na ekranie lub na podstawie danych z nawigacji).

Wyświetlacz head-up z rzeczywistością rozszerzoną pomaga kierowcy

Zaskakującym rozwiązaniem w tej klasie aut jest wyświetlacz head-up z rzeczywistością rozszerzoną. Najważniejsze informacje zdają się być prezentowane kilka metrów przed maską – niebieskie animowane strzałki pomagają w porę skręcić, a kreska poniżej pokazuje, że aktywny tempomat zauważył samochód jadący z przodu. Z kolei pomarańczowe linie z lewej i prawej strony informują o interwencji adaptacyjnego asystenta pasa ruchu. W praktyce rozwiązanie pomaga wybornie.

Masz 186 cm wzrostu? Skoda Elroq przestronna jak Skoda Octavia

Elroq dzięki płaskiej podłodze zapewnia przestronność na poziomie aut z wyższego segmentu. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta – tu przestrzeń od siedziska do sufitu to aż 1056 mm. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę (od siedziska do dachu jest 990 mm). W obu rzędach podróżuje się wygodnie, Elroq może być godną alternatywą dla Octavii.

90 litrów różnicy. Elroq zapewnia bagażnik większy niż Volkswagen Golf

Elroq jest też pakowny. W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie największy w tej klasie aut bagażnik o pojemności od 470 l do 1580 l (po złożeniu tylnej kanapy; VW Golf - 380/1237 l). Na pokładzie przewidziano jeszcze sprytne schowki o łącznej pojemności 48 litrów. Pomysłowości czeskiej marki dopełnią haczyki na torby czy elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem. Dodatkowo Elroq wjeżdża z pakietem nowych patentów spod znaku "Simply Clever". Na liście jest m.in. siatka na przewód ładowania mocowana pod regulowaną półką bagażnika. W kufrze wygospodarowano dwie pokaźne wnęki po bokach.

Skoda Elroq zapewnia pięć wariantów układu napędowego: 50, 60, 85, 85x oraz RS. W ten sposób czeski producent daje demokratyczny wybór i pokazuje, że jeden samochód może jednocześnie być stworzony z myślą o miejskiej jeździe i o długich podróżach, a dzięki bazowej wersji zapewnia nowoczesne auto elektryczne w cenie spalinowego. Podstawowy Elroq 50 skrywa akumulator o pojemności 55 kWh i 170-konny silnik elektryczny na tylnej (310 Nm). W tym przypadku można liczyć na ponad 375 km zasięgu (niemal 500 km w ruchu miejskim) i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9 sekund. Przyzwoite osiągi, które sprawdzą się w codziennej eksploatacji. Także tylnonapędowy Elroq 60 z większym akumulatorem 63 kWh przejedzie 430 km na jednym ładowaniu, a z mocą 204 KM do 100 km/h rozpędzi się w równe 8 sekund.

Nowa Skoda Elroq 85 jeździ lepiej niż Octavia

Elroq 85 podnosi wrażenia z jazdy o poziom wyżej. Silnik ma 286 KM, a pojemność akumulatora brutto to 82 kWh. Efekt? SUV Skody od 0 do 100 km/h przyspieszy w 6,6 sekundy. To o 0,2 s lepiej niż Octavia RS. Napęd na tył sprawia, że w sprincie trudniej zerwać trakcję. Podczas jazd testowych komputer po 100-kilometrowej trasie, obejmującej także fragment autostrady, wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie 14,6 kW/100 km. Oszczędne zapotrzebowanie na elektrony oznacza, że zasięg ok. 570 km wydaje się realny. Szczególnie, że niektórym udało się zejść nawet do 10 kW/100 km (!). Miejskie wartości są jeszcze lepsze - przy korzystnych warunkach można osiągnąć nawet 600 km bez konieczności ładowania. W ofercie jest także wariant 85x czyli z napęd 4x4.

Nowa Skoda Elroq RS zaskoczy mocą i osiągami

Wreszcie Elroq RS (jak ten jubileuszowy) skrywa dwa silniki elektryczne – jeden na przedniej i jeden na tylnej osi – które wspólnie dają 340 KM mocy systemowej i zapewniają napęd 4x4. Zryw od zera do 100 km/h zajmuje ledwie 5,4 sekundy. Przy czym żeby poczuć frajdę, wcale nie trzeba wiele – impet przyspieszenia ze świateł do 50 km/h wystarczająco wciśnie w fotele. W zależności od wybranego trybu systemu Driving Mode Select reakcje na pedał przyspieszenia mogą być łagodne, żwawe lub gwałtowne. Elroq RS zapewni 549 km zasięgu. Łopatkami przy kierownicy można ustawić poziom rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. Prawa łopatka – więcej siły hamowania, lewa – mniej, prościej chyba już nie można. Do dyspozycji przewidziano kilka stopni, od niemal swobodnego "żeglowania" aż po maksymalne odzyskiwanie prądu (tryb B przełącznika).

Nowa Skoda Elroq kosztuje od 109 900 zł

W Polsce najtańsza Skoda Elroq 50 kosztuje teraz od 149 900 zł. Promocyjna akcja to mocny argument dla kierowców, którzy w poszukiwaniu niedrogiego auta nie chcą oglądać oferty chińskich marek. Szczególnie, że po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 109 900 zł.

Jak cena czeskiego auta wygląda na tle konkurencji? Zaskakująco dobrze! Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł (akumulator 58,3 kWh i silnik 204 KM). Volvo EX30 z baterią 49 kWh netto wymaga od 169 990 zł.