Skoda należy do najbardziej rentownych producentów aut popularnych i rośnie szybciej niż cały europejski przemysł motoryzacyjny. To efekt rekordowej sprzedaży – przez dziewięć miesięcy 2025 r. na drogi wyjechało 765 700 aut, czyli ponad 14 proc. więcej r/r. Octavia i Kodiaq to hity, ale do sukcesu coraz bardziej przyczynia się ogromny popyt na samochody elektryczne i hybrydy plug-in. Czeska marka sprzedała ich łącznie ponad 150 700 sztuk, co odpowiada za 24 proc. rekordowego wyniku. Lwią część stanowią modele bateryjne. Skoda Elroq jest trzecim najpopularniejszym elektrykiem w Europie i znalazła się w gronie siedmiu finalistów prestiżowego konkursu na europejski samochód roku – Car of the Year 2026. Enyaq zajmuje szóste miejsce. Czesi zebrali łącznie przeszło 170 tys. zamówień na te auta.

Lider rynku

Skoda w Polsce również notuje świetne wyniki. Octavia wraca na pozycję lidera jako najpopularniejszy nowy samochód. Duże wzięcie mają także Superb, Kamiq i Fabia. Jednocześnie wzrasta zainteresowanie autami elektrycznymi – zwłaszcza SUV-em Elroq, który należy do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych pojazdów BEV na rynku. Skąd sukces? – Jubileuszowy rok 130-lecia Skody celebrujemy w Polsce wspólnie z naszymi klientami. Przygotowaliśmy dla nich przebojową ofertę, na którą składają się specjalne wersje wyposażenia Edition 130 oraz liczne korzyści finansowe. Zainteresowanie przekroczyło nasze oczekiwania, co pokazały frekwencja w salonach, a także imponujący poziom zamówień – powiedział Jaroslav Hecrog, dyrektor marki Skoda w Polsce. – Teraz z okazji 130-lecia firmy oferujemy wyjątkowe warunki finansowania dla bestsellerowych SUV-ów Elroq i Enyaq, należących do najczęściej wybieranych samochodów elektrycznych w Polsce i Europie – wskazał. Na co więc mogą liczyć kierowcy?

Reklama

Elroq to pierwsza seryjna skoda stworzona w zgodzie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid. Dlatego zamiast pionowo ustawionego grilla pojawiła się masywna przednia część nazwana Tech-Deck Face, która za ciemnym szkłem skrywa radar. Wąskie lampy przewidziano w dwóch wersjach. Podstawowy wariant wykorzystuje ciągły moduł światła do jazdy dziennej i kierunkowskazy na górze oraz jednostkę z modułami LED dla świateł mijania i drogowych na dole. Najbardziej zaawansowana odmiana to już matrycowe reflektory LED Matrix. W czeskim aucie cztery moduły tworzą pasek światła dziennego u góry. Niżej pracują dwa umieszczone obok siebie moduły BiLED, jeden dla świateł mijania i jeden dla świateł drogowych. Łącznie to 36 indywidualnych segmentów matrycy. Każdy segment może być sterowany oddzielnie, aby nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych.

Skoda doskonali swoją gamę modelową w kierunku premium, dlatego we wnętrzu witają tworzywa wykraczające jakością poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie tam, gdzie powinny takie być, i przyjemne w dotyku. Sportowa skórzana kierownica ma trzy ramiona oraz łopatki do zmiany poziomu rekuperacji. Głębiej profilowane fotele z dużym zakresem regulacji skutecznie podpierają ciało, a za dopłatą można nabyć opcję z masażem. Kokpit nowej skody z dużym, 13-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego ma konfigurowalny pasek pięciu skrótów najczęściej używanych funkcji oraz przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Wśród rozwiązań ułatwiających życie przewidziano m.in. podgrzewanie baterii przed ładowaniem (uruchamiane ręcznie ikonką na ekranie lub na podstawie danych z nawigacji). Zaskakującym rozwiązaniem w tej klasie aut jest wyświetlacz head-up z rzeczywistością rozszerzoną.

Elroq dzięki płaskiej podłodze zapewnia przestronność na poziomie aut z wyższego segmentu. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Elroq jest też pakowny. W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie największy w tej klasie aut bagażnik o pojemności od 470 l do 1580 l. Na pokładzie przewidziano jeszcze sprytne schowki o łącznej pojemności 48 l. Pomysłowości dopełniają haczyki na torby czy elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem. Dodatkowo na liście patentów spod znaku „simply clever” jest m.in. siatka na przewód ładowania mocowana pod regulowaną półką bagażnika. W kufrze wygospodarowano dwie pokaźne wnęki po bokach.

Skoda Elroq zapewnia pięć wariantów układu napędowego: 50, 60, 85, 85x oraz RS. W ten sposób czeski producent daje wybór i pokazuje, że jeden samochód może jednocześnie być stworzony z myślą o miejskiej jeździe i o długich podróżach, a już w bazowej wersji zapewnia standard nowoczesnego auta elektrycznego w cenie spalinowego. Podstawowy Elroq 50 skrywa akumulator o pojemności 55 kWh i 170-konny silnik elektryczny na tylnej osi (310 Nm). W tym przypadku można liczyć na ponad 375 km zasięgu i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9 sekund. Przyzwoite osiągi, które sprawdzą się w codziennej eksploatacji. Także tylnonapędowy Elroq 60 z większym akumulatorem 63 kWh przejedzie 430 km na jednym ładowaniu, a z mocą 204 KM do 100 km/h rozpędzi się w równe 8 sekund.

Reklama

Elroq 85 podnosi wrażenia z jazdy o poziom wyżej. Silnik ma 286 KM, a pojemność akumulatora brutto to 82 kWh. Efekt? SUV Skody od 0 do 100 km/h przyspieszy w 6,6 sekundy. Napęd na tył sprawia, że w sprincie trudniej zerwać trakcję. Podczas jazd testowych komputer po 100-kilometrowej trasie, obejmującej także fragment autostrady, wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie 14,6 kW/100 km. Oszczędne zapotrzebowanie na elektrony oznacza, że zasięg ok. 570 km wydaje się realny. W ofercie jest także wariant 85x, czyli z napędem 4x4.

Wreszcie Elroq RS to dwa silniki elektryczne, które wspólnie dają 340 KM mocy systemowej i zapewniają napęd na cztery koła. Start od 0 do 100 km/h zajmuje tylko 5,4 sekundy. Przy czym żeby poczuć frajdę, wcale nie trzeba wiele – impet przyspieszenia ze świateł do 50 km/h wystarczająco wciśnie w fotele. W zależności od wybranego trybu systemu Driving Mode Select reakcje na pedał przyspieszenia mogą być łagodne, żwawe lub gwałtowne. Elroq RS zapewni 549 km zasięgu. Łopatkami przy kierownicy można ustawić poziom rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. Prawa łopatka – więcej siły hamowania, lewa – mniej; prościej chyba już nie można. Do dyspozycji przewidziano kilka stopni, od niemal swobodnego „żeglowania” aż po maksymalne odzyskiwanie prądu (tryb B przełącznika).

Skoda Elroq - oferta stulecia

Skoda Elroq jest jednym z najbardziej przystępnym cenowo autem w swojej klasie. Dodatkowym argumentem do zmiany dotychczasowego samochodu na elektryczny jest atrakcyjna oferta finansowania, przygotowana z okazji jubileuszu 130-lecia czeskiej marki.

Skoda Elroq 50 jest teraz dostępna z finansowaniem Skoda Najem All Inclusive. Przy wpłacie wstępnej 36 900 zł i umowie na 25 miesięcy samochód można użytkować za jedyne 750 zł brutto miesięcznie. W tej racie są zawarte pełna obsługa serwisowa oraz ubezpieczenia AC/OC.

Z kolei większa Skoda Enyaq 60 jest oferowana w Leasingu Niskich Rat. Po zawarciu umowy na 36 miesięcy i wpłacie 36 900 zł rata miesięczna za tego rodzinnego SUV-a wyniesie tylko 999 zł netto.