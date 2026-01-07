Prawo jazdy do wymiany. Unia zmienia zasady dla kierowców

Komisja Europejska chce realizacji ambitnego celu znanego jako "wizja zero". Chodzi o zbliżenie do zera liczby ofiar śmiertelnych i poważnych urazów na drogach UE do 2050 r. Obecnie każdego roku ginie na nich ponad 20 tys. osób. Unia zakłada zmniejszenie tej liczby o 50 proc. do 2030 roku, a następnie osiągnięcie niemal zerowej śmiertelności w 2050 r.

Reklama

Dlatego Parlament Europejski przyjął zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo drogowe. Kierowców czeka rewolucja w przepisach dotyczących prawa jazdy i badań lekarskich. Co to oznacza w praktyce?

Bezterminowe prawo jazdy trzeba wymienić. To obowiązek

Zmieniają się zasady dotyczące wymiany praw jazdy. Po ujednoliceniu przepisów kierowcy w całej Unii będą mogli uzyskać prawko maksymalnie na 15 lat. Jednak jeżeli ten blankiet służy jako krajowy dokument tożsamości, państwa członkowskie będą mogły skrócić ich okres ważności do 10 lat. Przy czym w Polsce nowe prawa jazdy mają właśnie 15-letni okres ważności – wcześniejsza nowelizacja ustawy o kierujących dostosowała polskie przepisy do wymogów UE.

Rewolucja dotknie również osoby, które otrzymały bezterminowe prawo jazdy. Oznacza to, że nawet ci, którzy w blankiecie nie mają daty ważności, będą musieli obowiązkowo stawić się w urzędzie po nowy blankiet. Zgodnie z zapisami unijnej dyrektywy wymiana takich praw jazdy musi zostać przeprowadzona do 2033 roku. Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia szczegóły...

Reklama

Liczy się rok wydania. Ministerstwo: 15 mln kierowców musi iść do urzędu

– Ustawa o kierujących pojazdami (art. 124) przewiduje, że prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r., czyli tzw. bezterminowe, będą podlegać obowiązkowej wymianie w latach 2028-2033. Szacowana liczba dokumentów podlegających wymianie to około 15 mln sztuk – powiedziała dziennik.pl Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. Dokładnie opisuje to rozdział 19, art. 124. W punkcie 1 czytamy:

Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

Bezterminowe prawo jazdy podlega obowiązkowej wymianie od 2028 do 2033 roku. To również określa ustawa o kierujących i art. 124. Punkt 4. wyznacza daty, w który kierowca powinien obowiązkowo stawić się urzędzie. W rozdziale 19 czytamy:

Art. 124. 1. Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach.

2. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

3. Wymiana jest dokonywana na wniosek osoby zainteresowanej, po uiszczeniu opłaty za wymianę prawa jazdy

4. Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.

Które kategorie podlegają obowiązkowej wymianie? Każdy musi wymienić prawo jazdy

– Każdy nowo wydany dokument prawa jazdy od 19 stycznia 2013 r. zawiera administracyjny okres ważności, stosownie do kategorii prawa jazdy – wskazuje Szumańska. To oznacza, że pierwsi kierowcy swoje dokumenty ważne przez 15 lat będą musieli wymienić w styczniu 2028 roku.

Dziś kierowcy otrzymują prawo jazdy z terminem ważności do 15 lat (po wymianie nowy dokument będzie ważny również maksymalnie 15 lat). Dotyczy to kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Wyjątek od tej zasady zachodzi sytuacji, w której z orzeczenia lekarskiego wynika, że kierowca ma np. wadę wzroku. Wówczas jego prawo jazdy jest znakowane odpowiednim kodem w rubryce nr 12 i może być ważne przez 5 lat. Z kolei prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E jest wydawane maksymalnie do 5 lat, jednak nie dłużej niż wynika to z orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Czy uprawnienia tracą ważność po upływie daty prawa jazdy?

– Po upływie okresu, na jaki został wydany dokument prawa jazdy, konieczna jest jego wymiana. Jednak uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają – rozwiewa wątpliwości Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury.

Ile kosztuje wydanie prawa jazdy w 2026 roku?

Wniosek o wydanie nowego blankietu prawa jazdy oraz odpowiednie oświadczenia są dostępne w urzędzie. Komplet wniosków można też pobrać z internetu i w urzędzie pojawić się z wcześniej uzupełnionymi dokumentami.

Wniosek o wydanie prawa jazdy - formularz w wydziale komunikacji lub na stronie internetowej urzędu;

Kolorowa i aktualna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle (obecnie wykonanie zdjęcia do prawa jazdy kosztuje średnio ok. 50 zł za komplet 4 profesjonalnych fotografii);

Dowód wpłaty 100 zł za wydanie prawa jazdy - można zapłacić w kasie urzędu albo przelać pieniądze na konto urzędu i potwierdzanie przelewu dołączyć do wniosku;

Kserokopia dotychczasowego prawa jazdy;

Dowód osobisty do wglądu;

Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.;

Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami;

Badanie lekarskie w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy z datą ważności kosztuje 200 zł.

Kto musi wymienić prawo jazdy w 2026 roku?

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy to nie jedyna sytuacja, gdy trzeba wymienić dokument. Wniosek o nowe prawo jazdy należy złożyć w sytuacji, gdy:

Termin ważności dokumentu upływa w 2026 roku,

W 2026 roku wygasa termin ważności konkretnej kategorii prawa jazdy,

Dokument został zgubiony lub zniszczony.

Wyższa opłata za wydanie prawa jazdy. Ministerstwo wprowadza zmiany

Z nowych przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury wynika, że już w pierwszej połowie 2026 roku kierowcy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. O ile zdrożeją opłaty komunikacyjne? Wiadomo, że wydanie prawa jazdy będzie droższe – kierowca zapłaci 115,50 zł zamiast obecnych 100 zł.

Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Nowe zasady oceny zdrowia

Obowiązkowe badania lekarskie kierowców-seniorów to rozwiązanie, które rozpaliło emocje w krajach członkowskich UE. Komisja Europejska chciała, by starsi kierowcy stawiali się na badania lekarskie co 5 lat – inaczej ich prawo jazdy traciłoby ważność. Negatywna opinia specjalisty również skutkowałaby automatyczną utratą prawa jazdy. Posłowie PE jednak nie poparli skrócenia ważności uprawnień seniorów, aby uniknąć dyskryminacji i nakładania ograniczeń. Przyjęli salomonowe rozwiązanie.

– Kraje Unii mogą skrócić okres ważności prawa jazdy dla kierowców w wieku 65 lat lub starszych, aby zobowiązać ich do częstszych badań lekarskich lub kursów odświeżających wiedzę – powiedziała dziennik.pl Dorota Kolińska z biura prasowego Parlamentu Europejskiego. – Ważność prawa jazdy wyniesie 15 lat lub 10 lat, jeśli prawo jazdy będzie działać jako dokument tożsamości. Prawa jazdy na samochody ciężarowe i autobusy będą ważne przez 5 lat. Państwa członkowskie będą mogły dla starszych kierowców skrócić ważność prawa jazdy, powiedzmy do 5 lat – wyjaśniła

Przed uzyskaniem pierwszego prawa jazdy lub przy ubieganiu się o przedłużenie okresu ważności dokumentu kierowca powinien przejść badania lekarskie, m.in. badania wzroku i układu krążenia. Kraje Unii będą mogły zdecydować o zastąpieniu badań lekarskich dla kierowców samochodów lub motocykli formularzem samooceny lub inną oceną opracowaną na szczeblu krajowym.