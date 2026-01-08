Nowa Toyota RAV4 dostępna w Polsce. Będzie hit

Toyota RAV4 jest z nami od ponad 30 lat. To nie tylko najlepiej sprzedający się SUV na świecie, ale też jeden z najpopularniejszych samochodów osobowych. Na całym świecie sprzedano już ponad 15 mln egzemplarzy wszystkich pięciu generacji. W Europie jeździ przeszło 2,5 mln sztuk RAV4.

Reklama

Stawka jest wysoka i japońska marka nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Dlatego do Polski wjeżdża nowa Toyota RAV4 6. generacji. Będzie hit? Wiadomo już, co i za ile dostaną kierowcy…

Toyota RAV4 w nowym stylu. Tak wygląda SUV dla dużej rodziny

Nowa Toyota RAV4 z 4,6-metrowym nadwoziem zachowała wymiary zbliżone do poprzednika. Wizualnie mamy jednak do czynienia z rewolucją. Japoński SUV w najwyższej wersji na świat patrzy przez zawansowane reflektory LED Matrix. Takiego oświetlenia nie znajdziemy u rywali z Chin – snop światła jest jasny, w automatycznym trybie precyzyjnie wycina jadące z naprzeciwka samochody i zapewnia doskonałe parametry. Przedni pas to również przeprojektowana sześciokątna krata wlotu powietrza do silnika. Osłony drzwi i nadproży plus trapezoidalne nadkola jak w Toyocie Land Cruiser sprawiają, że nowa RAV4 wygląda wybornie. Przy okazji nie wyprze się też genetycznego zamiłowania do bezdroży.

Nowa ergonomia miejsca kierowcy. Nowa RAV4 zaskakuje wnętrzem

Wewnątrz RAV4 panuje nowy porządek. Widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Materiały - choć miejscami twarde - są porządnie spasowane. W wersji GR Sport skórzano-zamszowa tapicerka siedzeń czy obicia boczków drzwiowych aspirują do klasy premium. Dwukolorowy wystrój z jasnymi elementami jest świetny.

Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, 12,9-calowym centralnym ekranem, umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi i przyciskami do wyboru trybu jazdy – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy.

Za multimedia odpowiada oparty na sztucznej inteligencji system operacyjny Arene. Wirtualny asystent błyskawicznie reaguje na komendy i dostosowuje się do przyzwyczajeń użytkownika. Jednostka sterująca jest teraz cztery razy szybsza i posiada osiem razy więcej pamięci (265 GB), eliminując jakiekolwiek opóźnienia przy obsłudze dotykowej. Całość dopełnia intuicyjne menu oraz system kamer 360 stopni, prezentujący otoczenie auta w wysokiej jakości obrazie 3D.

Mniejszy wyświetlacz przed kierowcą prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów. W konsoli środkowej przewidziano dwie bezprzewodowe ładowarki do smartfonów, a z tyłu porty USB.

Masz 186 cm wzrostu? Miejsca nie zabraknie

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Siedzi się niżej niż w poprzedniku. Głębiej profilowane fotele z hojnym zakresem regulacji skutecznie trzymają ciało i w razie potrzeby potrafią masować czy podpierać krzyż. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Drzwi otwierają się szeroko, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na tylnej kanapie.

Jaka jest pojemności bagażnika nowej Toyoty RAV4?

W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie bagażnik o pojemności od 514 litrów. Pomysłowości japońskiej marki dopełniają solidne haki na torby, lampki czy podwójna podłoga.

Jak jeździ nowa Toyota RAV4? Ile benzyny spala hybryda 6. generacji?

Sercem nowej Toyoty RAV4 jest najnowsza 2,5-litrowa hybryda 6. generacji – to oznacza przeskok aż o dwie generacje wobec poprzednika. SUV z układem AWD-i ma 192 KM mocy (wcześniej 222 KM), a wariant z napędem na przednie koła zapewnia 183 KM (218 KM w starym modelu). Mimo mniejszej mocy, samochód zapewnia lepsze osiągi.

Wolnossący silnik benzynowy pracujący w ekonomicznym cyklu Atkinsona i dwa silniki elektryczne charakteryzują się większą efektywnością. Zespół korzysta z nowej baterii litowo-jonowej, która ma większą moc i jest bardziej responsywna. Zwiększono także moc przedniego silnika elektrycznego, co poprawiło osiągi oraz gwarantuje szybszą reakcję na gaz. Dlatego w wersji przednionapędowej przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 8 sekund (o 0,4 s lepiej). Nowa RAV4 z układem 4x4 ten sprint wykona w 7,7 s (poprzednik 8,1 s).

Lepsze osiągi nie są okupione wysokim spalaniem. Zdaniem producenta osiągniecie zużycia paliwa na poziomie 4,9-5,2 l/100 km nie powinno wymagać specjalnych starań.

Reklama

Nowa RAV4 plug-in to japońska rakieta dla dużej rodziny

Sensacją jest również zupełnie nowy napęd hybrydowy plug-in. Ładowana z gniazdka Toyota RAV4 PHEV z połączenia czterocylindrowego silnika 2.5 z mocniejszą o 22 KM jednostką elektryczną (204 KM) oferuje kierowcy 268 KM mocy systemowej (debiutuje odmiana z napędem na przednie koła). W trybie EV energia zgromadzona w pojemnym akumulatorze 22,7 kWh pozwala bez ładowania pokonać nawet 100 km (75 km z baterii 18,6 w starszym modelu). Z kolei RAV4 plug-in 4x4 to już 304 KM mocy.

Możliwości? Japoński SUV z wtyczką ma temperament auta sportowego. Popędzony przez kierowcę zachowuje się jak ekolog na dopalaczach. Od 0 do 100 km/h przyspieszy w 5,8 sekundy, czyli jest to trzeci najszybszy model Toyoty po takich autach, jak GR Supra i GR Yaris.

Fenomenalne jest też ładowanie, które zmienia dotychczasowe postrzeganie japońskich hybryd plug-in. Na stacji szybkiego ładowania uzupełnienie energii od 10 proc. do 80 proc. prądem stałym o mocy do 50 kW zajmuje tylko 30 minut. Żeby zyskać ok. 50 km elektrycznego zasięgu wystarczy 15 minut – tyle co szybkie zakupy. Dlatego tak wydajne ładowanie w aucie typu PHEV pozwala skorzystać z zalet hybrydy również tym, którzy nie mają ładowarki w pracy czy w domu.

Nowa Toyota RAV4 plug-in hybrid naładowana i rozładowana. Jakie zużycie paliwa?

Czy i jak naładowana i rozładowana bateria wpływa na ekonomię jazdy? Testy pokazują, że zużycie paliwa w mieście – bez względu na stopień naładowania baterii – jest zbliżone i na poziomie 5,8 l. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. System nie pozwala na to, żeby akumulator trakcyjny rozładował się do zera. Zawsze pozostaje bufor około 18 proc. pojemności, dzięki temu auto korzysta z napędu hybrydowego, a nie tylko z silnika spalinowego.

Nowa Toyota RAV4 - wyposażenie i systemy bezpieczeństwa

Także pod względem wyposażenia w systemy bezpieczeństwa nowa Toyota RAV4 wysoko zawiesza poprzeczkę. Układ ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu chroni przed najechaniem na przeszkodę na ruchliwym skrzyżowaniu. Do tego jest udoskonalone monitorowanie martwego pola w lusterkach, które obejmuje teraz również wskaźnik zbliżania się do pojazdu z tyłu. Lista obejmuje również bardziej zaawansowany asystent zmiany pasa ruchu.

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia ma rozszerzony zakres wykrywania zagrożenia kolizją czołową, a także poprawioną identyfikacją przeszkód, rowerów i motocykli. Jeśli uzna, że kierowca nie zdąży zareagować, hamuje automatycznie. Obsługiwany zdalnie układ Advanced Park umożliwia parkowanie samochodu z zewnątrz przy pomocy smartfona.

Nowa Toyota RAV4 w Polsce. Ile kosztuje japoński SUV?

Nowa Toyota RAV4 jest dostępna w czterech wersjach wyposażenia – Comfort, Style, GR SPORT i Executive. Paleta lakierów obejmie aż 17 wersji kolorystycznych, do tego cztery wzory felg oraz pięć wariantów tapicerki wnętrza.

Nowa RAV4 w wersji Comfort kosztuje od 181 600 zł. Model z napędem AWD-i to wydatek od 190 900 zł. Wyposażenie obejmuje m.in.:

18-calowe felgi aluminiowe,

fotel kierowcy z elektryczną regulacją,

przyciemniane tylne szyby,

cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników 12,3 cala,

obsługiwany za pomocą 12,9-calowego ekranu dotykowego

system multimedialny Toyota Smart Connect+ z wyświetlaczem 12,9 cala

nawigacja Connected działająca w trybach online i offline,

kamerę cofania,

elektrycznie unoszone drzwi bagażnika,

dwustrefową klimatyzację automatyczną,

automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne i relingi dachowe.

Do tego jest pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, inteligentny tempomat adaptacyjny system monitorowania martwego pola, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem czy asystenta bezpiecznego wysiadania.

Ceny nowej Toyoty RAV4 w Polsce. Chińskie marki mają się czego bać?

Debiut nowej Toyoty RAV4 przypada na moment największej ofensywy chińskich marek. Rywale tacy jak MG, BYD czy Chery kuszą bogatym wyposażeniem w niskiej cenie, ale japoński SUV ma pełen bagażnik argumentów, które mogą odesłać konkurencję na deski.

Przy cenie startowej na poziomie 181 600 zł nowa RAV4 staje się realną alternatywą dla chińskich SUV-ów, które chcą być premium. Toyota wygrywa nie tylko legendarną trwałością i wysoką wartością przy odsprzedaży, ale przede wszystkim nowym napędem hybrydowym 6. generacji. Podczas gdy chińscy konkurenci często borykają się z wysokim zużyciem paliwa w trasie, nowa RAV4 udowadnia, że duży i rodzinny SUV może być oszczędniejszy od miejskich aut kompaktowych. Właśnie taki miks ceny, prestiżu i technologii sprawia, że konkurencja z Chin może mieć twardy orzech do zgryzienia.

Toyota RAV4 w lepszej odmianie Style kosztuje od 199 300 zł

Nowa Toyota RAV4 w wersji Style kosztuje od 199 300 zł. Model z napędem AWD-i wymaga od 208 500 zł. Wyposażenie dodatkowo obejmuje:

20-calowe alufelgi w kolorze czarnym,

dach w kolorze fortepianowej czerni,

czarną podsufitkę,

tapicerkę zamszowo-skórzaną w kolorze czarnym z niebieskimi przeszyciami,

fotele przednie są wentylowane i podgrzewane,

fotel pasażera z elektryczną regulacja,

fotel kierowcy z pamięcią ustawień,

poddrzewnie kierownicy i przedniej szyby,

drzwi bagażnika można otwierać ruchem stopy,

bezprzewodową ładowarkę do smartfonów.

Do wersji Style można zamówić pakiet VIP (7500 zł), który rozszerzy wyposażenie o monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni z efektem 3D, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu, wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie oraz asystenta zmiany pasa ruchu.

Tak wygląda nowa Toyota RAV4 w wersji GR Sport

Toyota RAV4 GR Sport jest dostępna wyłącznie z napędem AWD-i. Samochód kosztuje od 225 500 zł. Standard obejmuje.:

zmodyfikowane zawieszenie przednie i tylne,

20-calowe felgi aluminiowe GR Sport,

ostrzej profilowane przednie i tylne zderzaki,

efektowny grill charakterystyczny dla aut z linii GR Sport,

poszerzone nadkola,

czerwone zaciski hamulcowe oraz emblematy wersji GR Sport na osłonie chłodnicy i klapie bagażnika.

monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni z efektem 3D,

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu,

wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie HUD,

asystenta zmiany pasa ruchu, system Premium Audio JBL z 9 głośnikami,

opcjonalnie można zamówić szyberdach z ręcznie sterowaną roletą.

Toyota RAV4 Executive – ile kosztuje najlepiej wyposażony model?

Nowa Toyota RAV4 Executive kosztuje od 215 900 zł lub od 225 200 zł z napędem AWD-i. Wyposażenie to m.in:

adaptacyjne światła drogowe Matrix LED,

podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie,

asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park,

dwie bezprzewodowe ładowarki do smartfonów,

porty USB-C z przodu mają aż 45 W mocy,

20-calowe felgi aluminiowe w czarnym kolorze ze srebrnym wykończeniem

dwa warianty kolorystyczne skórzanej tapicerki foteli (szary lub czarny),

pakiet Skyview (6000 zł) obejmuje sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania, można zamówić do auta z napędem na cztery koła.

Nowa Toyota RAV4 - cennik