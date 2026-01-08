Odcinkowy pomiar prędkości groźniejszy niż fotoradar. Dlaczego OPP wygrywa z kierowcami?

Systemy CANARD to już nie tylko fotoradary. Obecnie bezpieczeństwa na polskich drogach pilnują cztery typy urządzeń:

Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) – najbardziej skuteczny,

– najbardziej skuteczny, Fotoradary stacjonarne,

Nieoznakowane radiowozy,

System RedLight (przejazd na czerwonym świetle).

To właśnie urządzenia OPP odpowiadają za lwią część wykrytych wykroczeń. Niedawno sieć powiększyła się o odcinki na A4 (Prądy-Prószków), S2 (Warszawa-Zgórze) oraz S7 (Kopana-Grójec). Łącznie w Polsce działa już 76 takich systemów, a GITD nie zwalnia tempa rozbudowy sieci CANARD…

Dwa nowe OPP na S8 i uważaj na S17. Gdzie noga z gazu?

Najnowsze systemy OPP już rejestrują wykroczenia. Oto gdzie musisz szczególnie uważać:

Trasa S8:Węzeł Opacz – Węzeł Puchały

- Odcinek ma zaledwie 2,3 km

- Limit: 120 km/h (osobowe), 80 km/h (ciężarowe),

- Uwaga: Przejazd w czasie krótszym niż 1 minuta kończy się mandatem.

Trasa S8: Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej

- Kontrolowany odcinek jest niewiele dłuższy, ma tylko 2,6 km,

- Limit: 120 km/h (osobowe), 80 km/h (ciężarowe).

- Pułapka: Przejazd poniżej 1 minuty i 18 sekund oznacza karę.

Obwodnica Garwolina - w biegu drogi ekspresowej S17

- Żółte kamery monitorują odcinek o długości 6,2 km,

- Limit: 120 km/h (samochody osobowe), 80 km/h (ciężarowe),

- Uwaga: Musisz jechać co najmniej 3 minuty, aby uniknąć mandatu.

Nowy fotoradar wisienką na torcie

Na deser GITD przełączył w tryb rejestracji nowy fotoradar w miejscowości Paprotnia (droga krajowa 92, woj. wielkopolskie). Dozwolona prędkość to 50 km/h.

Zamontowany fotoradar to model TraffiStar SR390. Zamontowany stacjonarnie potrafi śledzić prędkość pojazdów na 4 pasach ruchu. Dzięki systemowi ANPR odczytuje tablice rejestracyjne. Przy czym producent deklaruje minimum 98-procentową czytelność twarzy kierowcy oraz tablic rejestracyjnych - w nocy i za dnia. Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy. Nowe fotoradary mają też możliwość ustawienia odrębnych limitów prędkości dla każdego pasa ruchu. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zastosuje aż 70 takich przyrządów do rozbudowy sieci CANARD.

Rewolucja w Warszawie. Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady

Warszawski ZDM także idzie na wojnę z piratami drogowymi. Właśnie ogłoszono przetarg na montaż OPP w tunelu Wisłostrady.

Drogowcy decyzję podpierają szokującymi statystykami. Dozwoloną prędkość (50 km/h) w tunelu zachowuje zaledwie 5 proc. kierowców. Średnia prędkość to ponad 70 km/h, a rekordziści pędzą tam 174 km/h. To oznacza, że nawet kilka tysięcy osób dziennie dopuszcza się tam wykroczeń zagrożonych utratą prawa jazdy.

Przy czym ZDM zapowiada weryfikację obecnego ograniczenia prędkości do 50 km/h. Możliwe, że limit zostanie poniesiony, kiedy już będzie egzekwowany przez odcinkowy pomiar prędkości.

Nowy system zastąpi dotychczasowy fotoradar przy ul. Karowej. Urządzenie zostanie przeniesione na ul. Wóycickiego w rejonie ul. Żubrowej.

Odcinkowy pomiar prędkości na moście Poniatowskiego. Co z fotoradarami?

Podobny los czeka Most Poniatowskiego – tam również pojawi się szczelniejszy system odcinkowy. Obecne fotoradary zostaną przniesione i pojawią się m.in. przy Trasie Łazienkowskiej w rejonie mostu.

Będzie więcej kamer OPP na ulicach w Warszawie

Kierowcy w Warszawie powinni szykować się na jeszcze mocniejsze dokręcenie śruby. ZDM już szykuje wnioski do GITD o instalację odcinkowego pomiaru prędkości w kolejnych lokalizacjach.

Ile można "nagiąć" przepisy żeby nie dostać mandatu?

Wiele osób zastanawia się, czy istnieje margines błędu. W przypadku OPP:

Próg tolerancji wynosi 10 km/h . Jeśli kierowca pojedzie 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie.

. Jeśli kierowca pojedzie 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie. Przekroczenie o 11 km/h i więcej to już gwarantowana kara.

Najwyższy mandat: 2500 zł (za przekroczenie o 71 km/h i więcej). W recydywie kwota ta rośnie do 5000 zł.

Taryfikator mandatów 2026 – ile zapłacisz za prędkość?

Jaki mandat grozi za przekroczenie prędkości? W przypadku tzw. recydywy (drugie to samo wykroczenie w ciągu 2 lat), stawki kar od 31 km/h w górę są podwójne.

Przekroczenie prędkości Mandat Punkty karne do 10 km/h 50 zł 1 pkt 11–15 km/h 100 zł 2 pkt 16–20 km/h 200 zł 3 pkt 21–25 km/h 300 zł 5 pkt 26–30 km/h 400 zł 7 pkt 31–40 km/h 800 zł / 1600 zł (recydywa) 9 pkt 41–50 km/h 1000 zł / 2000 zł 11 pkt 51–60 km/h 1500 zł / 3000 zł 13 pkt 61–70 km/h 2000 zł / 4000 zł 14 pkt ponad 70 km/h 2500 zł / 5000 zł 15 pkt

Co czeka kierowców w 2026 roku?

Plany CANARD na najbliższe miesiące są ambitne. Do połowy 2026 roku liczba urządzeń kontrolujących kierowców wzrośnie o 128 przyrządów. Docelowo nad bezpieczeństwem będzie czuwać blisko 730 urządzeń, w tym 114 systemów OPP kontrolujących łącznie 650 km dróg w całej Polsce.

Odcinkowy pomiar prędkości w 43 nowych miejscach

Główny Inspektorat Transportu Drogowego na początku stycznia 2025 podpisał umowę na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości. Całość będzie kosztować 85 mln zł. Nowe kamery obejmą nadzorem blisko 400 km dróg ekspresowych i autostrad. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy CANARD będzie dysponował 114 OPP, które będą kontrolować kierowców na ponad 650 km dróg. Łącznie to niemal cztery razy więcej kilometrów niż obecnie i niemal tyle, ile liczy, np. trasa z Gdańska do Zakopanego. Szansa na spotkanie OPP w trasie staje się coraz większa. Gdzie pojawią się te przyrządy?

400 km autostrad i dróg ekspresowych pod nadzorem kamer

Nowy odcinkowy pomiar prędkości zostanie ustawiony w każdym województwie. Miejsca montażu wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ruchem na drogach krajowych oraz policją (lokalizacje zebrano w poniższej tabeli). Z 43 lokalizacji 26 ustawią na dziewięciu drogach ekspresowych, a 17 przy pięciu autostradach.

Najwięcej OPP przewidziano w woj. mazowieckim. Spis obejmuje aż 8 odcinkowych pomiarów prędkości:

autostrada A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów)

droga ekspresowa S2 (węzeł Konotopa – węzeł Opacz)

droga ekspresowa S7 to odcinkowy pomiar prędkości w dwóch nowych lokalizacjach (węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów);

droga ekspresowa S8 to odcinkowy pomiar prędkości w trzech nowych miejscach (węzeł Zielonka – węzeł Wołomin/Nowy Janków, Nadarzyn, węzeł Opacz – węzeł Puchały);

droga ekspresowa S17 (Garwolin Zachód – Garwolin Południe).

Cztery nowe OPP pojawią się w woj. pomorskim. Odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S7 dopilnuje kierowców w dwóch lokalizacjach: węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek – węzeł Nowy Dwór Gdański. Dwa kolejne to droga ekspresowa S6 (węzeł Gdańsk Owczarnia – węzeł Gdańsk Lotnisko oraz w. Karczemki – Gdańsk ul. Jabłoniowa).

Warmińsko-mazurskie to również aż cztery nowe lokalizacje OPP. Droga ekspresowa S7 w tym województwie będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w trzech miejscach: Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ – węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki – węzeł Nidzica Południe. Ekspresówka S51 to OPP między węzeł Olsztyn Południe a Stawigudą.

Zachodniopomorskie także przywita kierowców czterema nowymi zestawami żółtych kamer. Odcinkowy pomiar prędkości "dostanie": autostrada A6 (węzeł Dąbie - węzeł Rzęśnica), droga ekspresowa S3 w dwóch lokalizacjach (Goleniów Północ – Pucie oraz Parłówko – Brzozowo), droga ekspresowa S6 to OPP w Kołobrzegu.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości w woj. śląskim będzie kontrolować kierowców na autostradach. Autostrada A1 to aż trzy nowe lokalizacje (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód). Z kolei autostrada A4 to nowy OPP od węzeł Mikołowska do węzeł Murckowska.

Nowy OPP na 9 drogach ekspresowych i 5 autostradach

Odcinkowy pomiar prędkości w pozostałych województwach opisuje tabela (niżej). Jeśli chodzi o zagęszczenie na poszczególnych trasach, to najwięcej nowych lokalizacji przewidziano na autostradzie A4 (8 OPP), autostradzie A1 (5 OPP) i drodze ekspresowej S7 (8 OPP).

Autostrada A4 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w pięciu województwach. Odpowiednio są to:

Dolnośląskie (węzeł Kąty Wrocławskie - węzeł Wrocław Południe oraz węzeł Krzyżowa - węzeł Krzywa),

Małopolskim (węzeł Kurdwanów - węzeł Wielicka, węzeł Tarnów Centrum - MOP Jawornik i węzeł Brzesko - węzeł Tarnów Mościce),

Opolskie (węzeł Opole Zachód - MOP Prószków),

Podkarpackie (węzeł Rzeszów Wschód - węzeł Rzeszów Zachód

Śląskie (węzeł Mikołowska - węzeł Murckowska).

Będzie 8 odcinkowych pomiarów prędkości na autostradzie A4 i 5 OPP na A1

Autostrada A1 trafi pod nadzór pięciu systemów OPP w dwóch województwach. Spis obejmuje odpowiednio:

Łódzkie (węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk oraz węzeł Kutno – węzeł Piątek),

Śląskie (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód).

Droga ekspresowa S7. Gdzie uważać na odcinkowy pomiar prędkości?

Droga ekspresowa S7 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w czterech województwach. Odpowiednio są to:

Pomorskie (węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek - węzeł Nowy Dwór Gdański),

Warmińsko-mazurskie (Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ - węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki - węzeł Nidzica Południe),

Mazowieckie (węzeł Tarczyn Południe – węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów),

Świętokrzyskie (S7 Kajetanów - węzeł Kielce Północ).

Odcinkowy pomiar prędkości w 43 miejscach. Lista lokalizacji w 2026 roku