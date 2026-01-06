Mazda dokonała przełomu. Skyactiv-Z to silnik idealny?

Mazda wierzy, że silniki spalinowe czeka piękna przyszłość. Jednocześnie na rynku nie zabraknie miejsca dla układów hybrydowych oraz napędów elektrycznych. Utopia?

Reklama

Japońska marka nawet w erze elektryfikacji pragnie być liderem w dziedzinie spalania benzyny. Na dowód w specjalnym raporcie zebrała rozwiązania, które wdroży w życie w najbliższym czasie. Najciekawsza część tego 116-stronicowego dokumentu dotyczy nowej jednostki Skyactiv-Z. Japończycy twierdzą, że stawiają właśnie ostatni krok w kierunku idealnego silnika spalinowego. Co dostaną kierowcy?

Nowy silnik Mazdy będzie mocny i oszczędny

Opracowywany obecnie wolnossący 2,5-litrowy, rzędowy, 4-cylindrowy silnik Skyactiv-Z zastąpi starsze konstrukcje Skyactiv-X oraz Skyactiv-G. Jego fenomen polega na ekstremalnie wydajnym spalaniu. Inżynierowie Mazdy dążą do tego, aby silnik pracował na jeszcze uboższych mieszankach paliwowych niż dotychczas. Dla kierowcy oznacza to, że każda kropla benzyny jest wykorzystana do maksimum, straty cieplne są minimalne, a z rury wydechowej wylatuje znacznie mniej szkodliwych substancji.

Nowa technologia także w silniku Wankla i jednostkach 6-cylindrowych. Wysoka sprawność w dowolnym zakresie obrotów

Reklama

Mazda jest tak pewna swego, że silnik Skyactiv-Z ma bez problemów spełniać rygorystyczną normę Euro 7. Zdaniem inżynierów jednostka zapewni idealną równowagę między niskim zużyciem paliwa a osiągami. Nowa technologia poprawy spalania zostanie również zastosowana w rzędowych silnikach 6-cylindrowych, które napędzają flagowe modele CX-60 oraz CX-80. Producent z Hiroszimy zapowiada także wykorzystanie tych doświadczeń przy dalszym rozwoju silnika Wankla.

Wjeżdża nowa Mazda CX-5 z silnikiem 2.5 Skyactiv-Z. To hybryda

– W przypadku silnika Skyactiv-Z planujemy zastosowanie nowej technologii izolacji cieplnej. Zamienia ona ciepło, które normalnie uciekałoby z silnika, na moc, co dodatkowo poprawia sprawność – mówi Masahisa Yamakawa, odpowiedzialny za rozwój silników Mazdy. – Izolacja cieplna była ostatnim niezbadanym obszarem. Chcemy stworzyć silnik o wysokiej sprawności w dowolnym zakresie obrotów. W konwencjonalnych konstrukcjach surowsze normy emisji spalin zazwyczaj skutkują spadkiem mocy o około 30 proc., ale Skyactiv-Z ma utrzymać dotychczasowe osiągi. Naszym celem jest silnik, który jest genialny sam w sobie, a w połączeniu z jednostką elektryczną daje jeszcze lepsze efekty – podkreśla inżynier.

Pierwszym autem wyposażonym w silnik Skyactiv-Z będzie nowa Mazda CX-5. 2,5-litrowa jednostka zostanie połączona z autorskim systemem hybrydowym. Taki SUV z "idealnym silnikiem spalinowym" trafi na rynek w 2027 roku.

Nowa Mazda CX-5 sprzedaje się w ciemno. Polska głównym rynkiem w UE

Jeśli jednak ktoś nie chce czekać, to nowa Mazda CX-5 jest już dostępna z klasycznym silnikiem 2.5 e-Skyactiv G wspomaganym instalacją miękkiej hybrydy. Co ciekawe, japoński SUV w Polsce bije rekordy popularności i to jeszcze przed premierą w salonach. Producent zebrał już ponad 2000 zamówień – bez jazdy próbnej, w ciemno. Żaden rynek europejski nie może pochwalić się takim bankiem zamówień. Największą popularnością cieszy się topowa wersja Homura. Niemal co trzecia zamawiana Mazda CX-5 wybrana została z napędem na wszystkie koła AWD. Skąd takie wzięcie?

Nowa Mazda CX-5 w świetnym stylu. Tak wygląda nowy SUV

Nowa Mazda CX-5 z niżej poprowadzoną maską silnika i długą kabiną lekko opadającą w stylu coupe wygląda najlepiej w historii. Pod względem proporcji przypomina większe modele CX-60 i CX-80. Drapieżności dodają nowe reflektory Matrix LED z podwójną sygnaturą świateł dziennych. Z tyłu na elektrycznie sterowanej klapie bagażnika, zamiast logo z uskrzydlonym M, widnieje elegancki napis MAZDA. Świetny design oraz miłe dla oka kształty z pewnością przypadną do gustu i na długo zachowają świeżość.

Nowa Mazda CX-5 jest większa i atakuje klasę BMW

Pod względem wymiarów nowa Mazda CX-5 atakuje SUV-y klasy premium – na celowniku jest m.in. BMW X3 czy Audi Q5. Japoński model ma teraz 4,7 m długości, czyli urósł aż o 115 mm – hojne gabaryty to m.in. efekt zwiększenia rozstawu osi do 2815 mm. CX-5 urosła także o 15 mm wszerz i o 30 mm wzwyż. Stąd zapewni lepszą przestronność. Szczególnie dopieszczeni poczują się pasażerowie tylnej kanapy – przybyło miejsca na nogi i nad głową. Wsiadanie ułatwi szerszy otwór tylnych drzwi.

Mazda CX-5 wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy i nawigację Google

Kokpit to zupełnie nowy układ i jakość. Wewnątrz CX-5 robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Dbałość o detale jest na poziomie marek premium. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Dwukolorowy wystrój z tapicerką z prawdziwej jasnobrązowej skóry jest świetny. Głębiej profilowane fotele z szerokim zakresem regulacji skutecznie podpierają ciało i w razie potrzeby potrafią chłodzić. Lekko podniesiona pozycja za kierownicą i delikatne obniżenie linii szyb bocznych zaowocowało poprawą widoczności. Więcej przestrzeni nad głową i na wysokości ramion zapewnia swobodę ruchów.

Ubyło przycisków, zniknął też panel obsługi klimatyzacji – zgodnie z duchem czasu większość funkcji przejął centralny ekran stacji multimedialnej (12,9 lub 15,6 cala). Przed sobą kierowca ma zestaw cyfrowych zegarów (10,25 cala) i wyświetlacz head-up o wymiarach 10x3 cali. Gładkie przełączniki na kierownicy ułatwiają obsługę często używanych funkcji, takich jak np. wybór trybu Mi-Drive, sterowanie tempomatem czy mediami. Mazda pierwszy raz oferuje usługi Google z nawigacją opartą o Mapy Google na czele. Do tego jest nagłośnienie Bose (8 lub 12 głośników), ładowarka indukcyjna smartfonów oraz szereg sprytnych schowków i skrytek.

Nowa Mazda CX-5 zapewnia bagażnik większy niż w CX-60

Nowe nadwozie pozwoliło wygospodarować o 61 litrów większy bagażnik – teraz mamy do dyspozycji 583 l pojemności regularnie ukształtowanej komory (dla porównania, większa CX-60 to 570 l przestrzeni transportowej). Oparcia tylnej kanapy są dzielone w proporcjach 40:20:40, a po ich złożeniu powstaje płaska powierzchnia o długości niemal 2 m (1978 mm) i pojemności 2019 l do sufitu. Pod podłogą mieści się roleta, co ułatwia utrzymanie porządku.

Nowa Mazda CX-5 z silnikiem 2.5 e-Skyactiv G na początek. Jakie spalanie?

Wreszcie napęd. Dziś Mazda zaoferuje silnik benzynowy 2.5 e-Skyactiv G o mocy 141 KM (238 Nm) wspomagany instalacją miękkiej hybrydy. Taka jednostka w połączeniu napędem na przednie koła sprawi, że CX-5 od 0 do 100 km/h przyspieszy w 10,5 sekundy. Zużycie paliwa? 7,3 l/100 km w cyklu mieszanym. Warto zauważyć, że w porównaniu do poprzedniego silnika 2.0 e-Skyactiv G, wartości na krzywej momentu obrotowego poniżej progu 4500 obr./min. zostały poprawione o 8-19 proc., zależnie od obciążenia dynamicznego i warunków jazdy. Inżynierowie Mazdy zastosowali też nowy system dezaktywacji cylindrów, który w warunkach niskich obciążeń wyłącza z pracy dwa z czterech cylindrów.

Nowa Mazda CX-5 to japoński SUV w chińskiej cenie. Ile kosztuje?

Mazda CX-5 dziś jest dostępna wyłącznie z silnikiem benzynowym 2.5 e-Skyactiv G 141 KM w połączeniu z sześciobiegową skrzynią automatyczną oraz z napędem na przednie lub na cztery koła (FWD lub AWD). Przewidziano cztery poziomy wyposażenia:

Prime-Line,

Centre-Line,

Exclusive-Line;

Homura.

Najtańsza Mazda CX-5 w wersji Prime-Line kosztuje od 139 900 zł – z taką ceną i porządnym silnikiem pod maską teraz nawet chińskie marki mają twardy orzech do zgryzienia. Auto już w bazowej wersji jest bogato wyposażone i oferuje m.in.:

17-calowe felgi,

Reflektory LED,

Cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,25 cala,

Centralny ekran dotykowy o przekątnej 12,9 cala obejmujący wbudowany system Google,

Przewodowa łączność z Apple CarPlay i Android Auto,

System audio z 8 głośnikami,

Adaptacyjny tempomat Mazda Radar Cruise Control,

Asystent hamowania awaryjnego przed przeszkodą Smart Brake Support,

Kabina wykończona tapicerką z tkaniny,

Kierownica i dźwignia skrzyni biegów obszyte są skórą.

Nowa Mazda CX-5 w wersji Centre-Line ma 19-calowe koła i Head-up

Wersja Centre-Line to pośredni poziom wyposażenia. Samochód kosztuje od 156 300 zł (164 900 zł z napędem 4x4). W tej konfiguracji nowa Mazda CX-5 oferuje:

Felgi o średnicy 19 cali ze szlifem diamentowym,

Przyciemniane szyby

Relingi dachowe z wykończeniem w kolorze czarnym z połyskiem,

Tapicerka z czarnej sztucznej skóry i obicia siedzeń imitujące zamsz, także dostępne w kolorze czarnym,

Wyświetlacz przezierny head-up,

Bezramkowe lusterko wewnętrzne,

Bezprzewodowa łączność z Apple CarPlay i Android Auto,

Klapa bagażnika sterowana elektrycznie.

Nowa Mazda CX-5 w wersji Exclusive-Line kosztuje od 165 300 zł

Nowa Mazda CX-5 w wersji Exclusive-Line kosztuje od 165 300 zł (173 900 zł z napędem AWD). Wewnątrz japoński SUV wita czarną imitacją skóry i zamszu, którą można zastąpić kontrastową czarno-białą tapicerką. Do tego jest fotel przedniego pasażera z regulacją elektryczną w 6 zakresach, ogrzewanie tylnych siedzeń i złącza ładujące USB-C z tyłu. Na liście jest również otwierany szklany dach, system kamer 360° oraz system audio Bose (12 głośników).

Nowa Mazda CX-5 w wersji Homura hitem. Kosztuje od 179 000 zł

Najpopularniejsza w Polsce i najbogatsza wersja Homura to wydatek od 179 000 zł (187 600 z napędem 4x4). Samochód jest wyposażony w 19-calowe felgi ze stopów lekkich lakierowane na czarno, elementy dekoracyjne zderzaków wykończone na kolor czarny błyszczący oraz przednie i tylne lampy z sygnaturą świetlną. Obicia siedzeń wykonane są z prawdziwej skóry w kolorze czarnym lub jasnobrązowym, w połączeniu z kontrastowymi szwami i obiciem tablicy rozdzielczej warstwą imitującego skórę winylu. Standard obejmuje także oświetlenie nastrojowe w boczkach przednich drzwi. Ze świata samochodów premium są m.in. wentylowane przednie fotele, adaptacyjne reflektory LED, pokrywa bagażnika sterowana bezdotykowo, większy centralny ekran dotykowy (o przekątnej 15,6 cala) oraz panoramiczny szklany dach.

Nowa Mazda CX-5 - dane techniczne, silnik, osiągi, wymiary

Nowa Mazda CX-5 2.5 e-SKYACTIV G 141 KM Długość 4690 mm Szerokość 1860 mm Wysokość 1695 mm Rozstaw osi 2815 mm Pojemność bagażnika(ze schowkami pod podłogą) 583 l Pojemność bagażnika do sufitu po złożeniu siedzeń drugiego rzędu 2019 l Wysokość progu załadunku 779 mm FWD AWD Skrzynia biegów 6 AT Pojemność skokowa 2488 cm3 Moc maksymalna 141 KM przy 4500-5000 obr./min Maks. moment obrotowy 238 Nm przy 3500-3750 obr./min Prędkość maksymalna 187 km/h 185 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h 10,5 s 10,9 s Zużycie paliwa wg WLTP 7,3 l/100 km 7,7 l/100 km Pojemność zbiornika paliwa 56 l 58 l Masa własna 1629 kg 1671 kg Maksymalna masa holowanej przyczepy 2000 kg 2000 kg Maksymalne obciążenie dachu 85 kg

Mazda CX-5 wymiary wnętrza i pojemność bagażnika