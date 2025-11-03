Nowa Mazda to będzie hit. Tak wygląda nieduży SUV z Japonii

Nowa Mazda Cross Compact w kolorze Viola Red zdradza kierunek stylistyczny i techniczny, w którym zamierza podążać producent z Hiroszimy. Pod względem urody to jedno z ładniejszych aut jakie ostatnio wypuściła japońska firma.

Reklama

Gładkie nadwozie zawieszone wyżej na dużych, szeroko rozstawionych kołach jest oszczędne w formie. Proporcje mogą stanowić wzorzec przy tworzeniu crossoverów czy pięciodrzwiowych hatchbacków. Nic nie rozprasza uwagi widza. Język stylistyczny Kodo, który dziś pozwala japońskiej marce błyszczeć na ulicy, ciągle daje projektantom niesamowite pole do popisów.

Kabina to świetny projekt. Zamiast przycisków asystent AI

W kabinie również panuje sterylna atmosfera. Miejsce kierowcy zaprojektowane zgodnie z filozofią Jinba Ittai, która oznacza jedność jeźdźca i konia, ma zapewniać pełną harmonię między użytkownikiem i samochodem. Kokpit nowej Mazdy idealnie spełnia te kryteria – trójramienna kierownica z łopatkami do zmiany biegów sama wciska się w dłonie, do tego jest duży obrotomierz i uchwyt na telefon. Żadnych rozpraszaczy czy wielkich ekranów. Ktoś zapyta: Tylko jak obsłużyć klimatyzację?

Mazda stawia na szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji, stąd samochód z każdym dniem ma poznawać swojego użytkownika i uczyć się jego trybu życia czy potrzeb. W efekcie ukryty asystent AI ludzkim głosem zaproponuje zmianę trasy na krótszą lub ciekawszą pod względem widoków, czy też w razie kiepskiego nastroju włączy idealną muzykę. Innym razem zamilknie, jeśli kierowca będzie potrzebował spokoju.

– To nie science fiction, to kierunek, w którym zmierza Mazda– zapowiedział Kaisei Takahashi, projektant Cross Compact. – W przyszłości samochód Mazdy będzie towarzyszem podróży, który sprawi, że każda jazda stanie się bogatsza, bardziej satysfakcjonująca i emocjonalnie głębsza – wskazał.

Mazda wprowadza Gemini, czyli asystenta AI od Google

Zresztą japońska marka dzięki nowej platformie elektronicznej Mazda E/E Architecture+ już przechodzi cyfrową transformację. Producent w przyszłej aktualizacji oprogramowania wprowadzi Gemini, czyli asystenta AI od Google. W praktyce oznacza to, że będziemy mogli porozmawiać z Gemini niemal, jak z drugim człowiekiem – zadając pytania po polsku lub w innych językach i otrzymując przydatne odpowiedzi.

Nowy silnik Wankla to przyszłość Mazdy

Wreszcie napęd. Mazda widzi przyszłość w zastosowaniu nowego silnika Wankla. W pierwszym scenariuszu jednostka może pracować jako generator prądu na potrzebny zasilenia silnika elektrycznego i wydłużenia zasięgu EV. Drugie rozwiązanie to tradycyjna rola – rotorowy silnik w połączeniu z jednostką elektryczną tworzy hybrydę plug-in. Przy czym sekcja spalinowa układu PHEV napędza koła.

Właśnie w takim podejściu Japoński producent widzi potencjał na najbliższe lata. Innowacyjna jednostka Wankla poza benzyną może być zasilana biopaliwem, paliwem syntetycznym, gazem LPG czy nawet wodorem. A jeśli dodatkowo zamknięty w podłodze akumulator jest ładowany energią z odnawialnych źródeł, możliwa jest jazda w trybie praktycznie nieszkodliwa pod względem emisji CO 2 .

Mazda wyprodukowała paliwo z glonów

Mazda stawia także na paliwo produkowane z mikroalg. Japończycy tłumaczą, że te jednokomórkowe glony w miarę wzrostu absorbują CO 2 , magazynując w sobie oleje, które następnie można odzyskać i przetworzyć na paliwo neutralne węglowo.

– W naszych badaniach udało się uzyskać ponad litr paliwa z 1000-litrowego zbiornika hodowlanego w około dwa tygodnie. Pozostała biomasa mikrolag jest bogata w składniki odżywcze jak np. białko i może zostać wykorzystana jako żywność czy nawóz organiczny – powiedział Masahiro Moro, dyrektor reprezentatywny, prezydent i prezes Mazda Motor Corporation.

Reklama

Do tego dzięki połączeniu paliwa pozyskiwanego z mikroalg z opatentowaną przez Mazdę technologią wychwytywania CO₂ w czasie jazdy Mazda Mobile Carbon Capture, samochód tym bardziej przyczynia się do zmniejszenia emisji CO₂ do atmosfery, im częściej jest użytkowany. Mówiąc wprost: Mazda potrafi oczyszczać powietrze.

– Będziemy nadal oferować klientom ekscytujące samochody, udoskonalając silniki spalinowe na potrzeby ery elektryfikacji i poszerzając wielotorowe możliwości osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Silnik Wankla jest kompatybilny z napędami zelektryfikowanymi oraz paliwami neutralnymi węglowo, dlatego Mazda będzie nadal rozwijać tę technologię poprzez współtworzenie i konkurencję, aby zapewnić jej szeroki wkład w społeczeństwo – stwierdził Moro.

Nowa Mazda do produkcji seryjnej? Sukces mają w kieszeni

Mazda CX-3 zniknęła z rynku i japońska marka nie ma czym rywalizować w klasie kompaktowych SUV-ów i crossoverów. Jeśli Japończycy zdecydują się uzupełnić lukę, a nowy model będzie w stylu Mazdy Cross Compact, to sukces mają w kieszeni. Szczególnie, że przyszłość napędów nie musi być w 100 proc. elektryczna.

Nowa Mazda Cross Compact - wymiary, dane techniczne