Geely trzęsie rynkiem. Nowe auto dla ludu wjeżdża do Polski

Geely Auto to marka z korony największej prywatnej chińskiej grupy motoryzacyjnej Zhejiang Geely Holding. Jej założycielem i właścicielem jest Eric Li, czyli 107. najbogatszy człowiek świata z majątkiem wycenianym przez Forbesa na 16,4 mld dolarów. Grupa zatrudnia ponad 50 000 osób, posiada 12 fabryk oraz pięć centrów rozwoju w Hangzhou, Ningbo, Göteborgu, Coventry i Frankfurcie. Działają też cztery studia projektowe w Szanghaju, Göteborgu, Mediolanie i Coventry, zatrudniające ponad 1000 specjalistów. Do miliardera należą również Volvo, Polestar, Zeekr, Proton czy Lotus. Jak sprzedają się te auta? Grupa Geely w 2025 roku na drogi wypuściła ponad 3 mln samochodów, to o 30 proc. więcej rok do roku. W tym 1,6 mln sztuk stanowiły auta zelektryfikowane (hybrydy i elektryki), co daje wzrost o niemal 70 proc. i odpowiada za ponad połowę wyniku. Znaczną część wyniku wypracowała imienna marka Geely – w tym czasie kierowcy kupili 2,2 mln aut hybrydowych i elektrycznych, czyli o 46 proc. więcej w porównaniu z zeszłym rokiem.

W Polsce dystrybutorem Geely jest Jameel Motors Poland.Marka już notuje pierwsze sukcesy. Zdobyła duży kontrakt i dostarczy auta do warszawskiej firmy iTaxi. Dzięki temu przebojem wjechała do Top10 chińskich firm motoryzacyjnych. Koniem pociągowym biznesu są dwa SUV-y: elektryczny EX5 i hybrydowy Starray EM-i. Na tym jednak nie koniec, bo już w 2026 roku gamę powiększy Geely EX2, czyli jeden z najpopularniejszych samochodów w Państwie Środka – znany tam pod nazwą Geome. Czym chce przekonać do siebie polskich kierowców? Oto pierwsze wrażenia prosto z prezentacji w Hangzhou...

Tak wygląda Geely EX2, to samochód większy niż konkurencja. Jakie wymiary?

Geely EX2 wjeżdża do segmentu miejskich samochodów, w którym dziś rządzą Toyota Yaris, Skoda Fabia i sił próbuje BYD Dophin Surf. Jednak o przewadze EX2 na dzień dobry mogą stanowić bardziej obszerne wymiary – EX2 ma 4135 mm długości, 1805 mm szerokości i 1570 mm wysokości. Do tego jest 2,65-metrowy rozstaw osi, stąd chińska nowość oferuje poziom przestronności spotykany zwykle w autach kompaktowych (Skoda Scala czy Kia Ceed). Boczna listwa optycznie obniża nadwozie i daje ciekawy akcent.

Geely EX2 Geely EX2 / Geely
Geely EX2 Geely EX2 / Tomasz Sewastianowicz

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Na tylnej kanapie naprawdę będzie ciężko uwierzyć, że w tak zwartym aucie można mieć tyle swobody na nogi. Rozsiadasz się niemal jak w kinie. To zasługa płaskiej podłogi i wyprofilowanej kanapy. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę.

Geely EX2 Geely EX2 / Tomasz Sewastianowicz
Geely EX2 Geely EX2 / Tomasz Sewastianowicz

Wnętrze zaskakuje przestronnością i wyposażeniem

W kabinie widać dbałość o detale. Tworzywa są solidnie spasowane. Mięsista kierownica leży idealnie. Jasna skórzana tapicerka podbija uczucie przebywania w aucie premium. Kokpit polega na cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, 14,6-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny jest szybki, chwili zastanowienia wymaga rozplanowanie menu z dużymi ikonami. W poszczególnych zakładkach mamy mnóstwo opcji i ustawień. To nowość dla każdego, kto jest przyzwyczajony do europejskich, japońskich czy koreańskich systemów. Stacja EX2 oferuje m.in. sterowanie głosowe czy system kamer 540 stopni.

Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana ładowarka smartfonów o mocy 50W. Do tego jest aż 36 najróżniejszych skrytek, w tym 20-litrowy schowek w konsoli centralnej, wysuwana 10-litrowa szuflada przed pasażerem i 28-litrowe pojemniki pod tylną kanapą. EX2 z powodzeniem zadowoli codzienne potrzeby rodziny, także te transportowe…

Geely EX2 Geely EX2 / Geely
Geely EX2 Geely EX2 / Geely

Jaka pojemność bagażnika Geely EX2?

Geely EX2 zapewnia dwa bagażniki – 70-litrowy przedni (frunk; na mokre czy brudne rzeczy po treningu) i tradycyjny z tyłu o pojemności 375 l, czyli jak w przypadku większych hatchbacków segmentu C. Po złożeniu asymetrycznie dzielonej kanapy możliwości transportowe rosną do 1320 l. Praktyczności regularnie ukształtowanej komory dopełniają haczyki na torby.

Geely EX2 Geely EX2 / Geely
Geely EX2 Geely EX2 / Tomasz Sewastianowicz

Jakie przyspieszenie? Dwa silniki do wyboru i napęd na tylne koła

Wreszcie napęd. Geely EX2 wykorzystuje baterie dostarczone przez CATL, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4; LFP). Takie trójskładnikowe połączenie gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci. Łatwiej tolerują częste ładowanie również z wykorzystaniem szybkich ładowarek o dużej mocy, a sam proces uzupełniania w nich energii trwa szybciej. W Chinach samochód jest dostępny w dwóch konfiguracjach:

  • silnik o mocy 80 KM i momencie obrotowym 130 Nm, akumulator LFP o pojemności 30,12 kWh, zasięg 310 km;
  • silnik o mocy 116 KM i momencie obrotowym 150 Nm, akumulator LFP 40,16 kWh, zasięg 410 km.

Może na papierze brakuje mu typowego dla aut elektrycznych gwałtownego zrywu, ale żeby poczuć frajdę wcale nie trzeba wiele – start ze świateł do 50 km/h w 4,6 sekundy wystarczająco wciśnie w fotele. Tylny napęd ma jeszcze jedną zaletę – rzadko zdarzy się by miał kłopoty z trakcją.

Szybkie ładowanie od 30 do 80 proc. powinno trwać około 21 minut. 10 minut pod kablem z prądem DC pozwala zwiększyć zasięg o 120 km. To wynik, którego nie powstydziłby się niejeden producent z Europy.

Geely EX2 Geely EX2 / Tomasz Sewastianowicz
Geely EX2 Geely EX2 / Tomasz Sewastianowicz

Cena nowego Geely EX2 pokazuje, jak daleko odjechał rynek w Europie

Geely EX2 dzięki promocji kosztuje w Chinach od 65 800 juanów, czyli ok. 33 600 zł. Od debiutu producent sprzedał już ponad 400 000 sztuk tego auta.

W Polsce rywalem przeboju Geely będzie BYD Dophin Surf, którego oferują za 82 700 zł. Cena EX2 powinna być podobna, a najlepiej niższa. Choć i tak nie uda się zasypać przepaści do oferty za Wielkim Murem. Szczególnie, że w 2026 roku zniknie program dopłat NaszEauto.

Geely EX2 Geely EX2 / Geely / RODOLFO BUHRER

Z drugiej strony na rynku zdominowanym przez wielkie SUV-y brakuje normalnych i poręcznych samochodów EV. Model chińskiej marki zapewnia duży zasięg, praktyczne nadwozie z pojemnym bagażnikiem i jednocześnie dobrze wygląda. Z atrakcyjnie skalkulowaną ceną przedstawiciel elektrycznej rodziny Geely obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem. Jednocześnie z finasowaniem dedykowanym dla klienta indywidualnego może być atrakcyjną opcją z rozsądną ratą miesięczną za użytkowanie.

Geely EX2 Geely EX2 / Tomasz Sewastianowicz

Skąd wzięła się firma Jameel Motors? Nowy gracz w Polsce

Jameel Motors to firma należąca do rodzinnej spółki Abdul Latif Jameel założonej w Arabii Saudyjskiej w 1945 roku przez zmarłego szejka Abdula Latifa Jameela. Jako niezależny dystrybutor motoryzacyjny działa w Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Maroku, Egipcie, Algierii, Japonii, Chinach, Australii i Monako. Tam sprzedaje samochody takich marek jak m.in. Toyota, Lexus, BYD, GAC Motor, MG Motor, Farizon Auto czy Hino.

Geely EX2 Geely EX2 / Tomasz Sewastianowicz
Geely EX2 Geely EX2 / Tomasz Sewastianowicz
Geely EX2 Geely EX2 / Tomasz Sewastianowicz
Geely EX2 Geely EX2 / Geely / RODOLFO BUHRER