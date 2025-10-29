Nowy Seat Ibiza - premiera

Hiszpańska marka świętuje 75-lecie istnienia i choć to Cupra jest obecnie oczkiem w głowie koncernu Volkswagena, Seat przypomina, że miewa się całkiem dobrze. Zaprezentowana właśnie Ibiza w nowej odsłonie potwierdza, że marka z Martorell działa i nigdzie się nie wybiera - przystępny miejski model doczekał się kolejnej modernizacji. To przede wszystkim kuracja upiększająca. Pod maską nadal pracują sprawdzone, pancerne silniki i mocne jednostki z turbodoładowaniem.

Choć Seat w koncernie Volkswagena odgrywał ostatnimi czasy drugoplanową rolę, zasług Ibizy nie można umniejszać. Miejski model to prawdziwa ikona segmentu aut miejskich. Od 1984 roku, a dokładniej od chwili debiutu pierwszej generacji, sprzedano już ponad 6 milionów sztuk tego modelu. Wszystko to na przestrzeni pięciu generacji auta, które stale ewoluuje - przykładem tej adaptacji do zmieniającego się rynku jest również nowa odslona Ibizy.

Tak wygląda nowa Ibiza

Nie ma tu mowy o rewolucji. Seat Ibiza przeszedł facelifting, a zmiany są widoczne przede wszystkim w przedniej części nadwozia. Pas przedni przeszedł kurację odmładzającą i jest teraz nieco bardziej wyrazisty. LED-owe reflektory zyskały nową sygnaturę świetlną, a umieszczony między nimi grill ma nowe wypełnienie. Zderzaki zostały przestylizowane - z przodu mamy teraz nieco inny układ wlotów powietrza, a z tyłu pojawił się kontrastujący z kolorem nadwozia panel, zwieńczony subtelnym "dyfuzorem".

Wizerunku dopełniają nowe felgi. W bazowej wersji koła są 15-calowe, a na liście opcjo znajdą się obręcze w rozmiarze do 18 cali. Na klapie bagażnika widnieją teraz ciemne, aluminiowe litery tworzące nazwę modelu - stanowią one ukłon w stronę aktualnych designerskich trendów. Wersja FR zyskała dodatkowe detale, takie jak laserowo wygrawerowane logo FR na słupku B. Wreszcie, roszady w gamie kolorów. Do palety dołączyły odcienie Liminal, Oniric i Hypnotic, nadające modelom świeży, zadziorny charakter. Uzupełniają je kontrastujące kolory dachu – Midnight Black i nowy Manhattan Grey, które dodatkowo podkreślają styl Ibizy.

Nowy Seat Ibiza - wnętrze

We wnętrzu zmiany są bardzo subtelne. Projekt kokpitu nieźle znosi próbę czasu, co ostudziło zapał designerów do eksperymentowania. Kabina została wyposażona w nowe tkaniny tłoczone, miękkie materiały wykończeniowe, czarną podsufitkę oraz subtelne akcenty wokół nawiewów, dodające elegancji. W wersji FR standardem są fotele kubełkowe, lepiej podpierające ciało w zakrętach. Nowe, czarne wykończenia nadają wnętrzu bardziej wyrafinowany wygląd, a Seat chwali się szerszym użyciem miękkich materiałów wykończeniowych.

Na liście opcjonalnych elementów wyposażenia znalazł się system nagłośnienia SEAT Premium Sound z sześcioma głośnikami, subwooferem i wzmacniaczem o mocy 300W. Ulepszona została także ładowarka bezprzewodowa o mocy 15 W - teraz jest wyposażona w system chłodzenia urządzenia, pozwala szybko ładować smartfona bez konieczności przewodowego łączenia go z samochodem.

Seat Ibiza - silniki

Mimo upływu lat, Seat Ibiza nie poddaje się elektryfikacji - gama silników nadal składa się wyłącznie ze spalinowych opcji. Na próżno szukać tu chociażby miękkiej hybrydy. Hiszpańska marka postawiła na sprawdzoną paletę jednostek, a otwiera ją wolnossąca, 80-konna opcja 1.0 MPI. Pancerny, 3-cylindrowy silnik to motor znany klientom grupy Volkswagena od lat. Osiągi to rzecz drugoplanowa - na 100 km/h trzeba poczkać około 15 sekund, za to mało wysilona jednostka ma być trwała, oszczędna, a na dodatek łatwo doposażyć ją w instalację gazową. Jakie jeszcze warianty są dostępne w nowej Ibizie? Pod maską mogą pracować również dobrze znane jednostki:

3-cylindrowy silnik 1.0 TSI o mocy 95 KM z 5-biegową manualną skrzynią biegów

3-cylindrowy silnik 1.0 TSI o mocy 115 KM z 6-biegową manualną lub 7-biegową skrzynią biegów DSG

4-cylindrowy silnik 1.5 TSI 150 KM łączony 7-biegową skrzynią DSG

Seat Ibiza - cena

Nowa Ibiza powstaje w Barcelonie. Miejski model został zaprojektowany, opracowany i będzie wytwarzany w zakładach Seata w Martorell. Rynkowy debiut przewidziany jest na pierwszy kwartał 2026 roku. Ile będzie kosztować Ibiza w nowym wydaniu?

Cennik obecnej wersji startuje z pułapu 74 000 zł za bazową wersję Reference. Na razie nie wiadomo, na ile wyceniona będzie Ibiza po modernizacji. Pewne jest tylko, że jeśli Seat chce celować w dotychczasową grupę klientów i walczyć m.in. z chińskimi markami, musi trzymać ceny Ibizy w ryzach. Podwyżki, choć oczywiście niewykluczone, nie powinny przekroczyć kilku procent. Ile kosztują pozostałe wersje auta?

Seat Ibiza Style to model z mocniejszym silnikiem 1.0 TSI o mocy 95 KM. Samochód oferuje dodatkowo m.in. 15-calowe felgi aluminiowe, tempomat czy światła przeciwmgielne. Cena takiego hatchbacka to 85 500 zł. Silnik 1.0 TSI o mocy 115 KM sparowany z ręczną, sześciobiegową skrzynią to zestaw zastrzeżony dla Ibizy FR. Auto wyposażone w 17-calowe alufelgi, automatyczną klimatyzację Climatronic, przyciemniane szyby z tyłu, wielofunkcyjną, sportową kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem, obszytą skórą Nappa z przeszyciem w kolorze czerwonym z logo FR, elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne, podłokietnik z przodu, sportowe fotele Le Mans z czerwonym przeszyciem, czarną podsufitkę, a także nastrojowe oświetlenie LED kabiny kosztuje minimum 100 100 zł. Topowy wariant FR z silnikiem 1.5 TSI 150 KM DSG wyceniony jest obecnie na 114 400 zł.