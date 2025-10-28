OMODA 7 wjeżdża na rynek. Chińska marka świętuje sukces

OMODA & JAECOO świętuje sukces w Polsce. Młode marki należące do koncernu Chery od początku roku sprzedały razem niemal 9500 aut. W tym OMODA 5189 szt., a JAECOO 4252 egz. To więcej niż np. Opel, Peugeot, Fiat, Citroen czy Honda. Sekret popularności?

Atrakcyjna cena, bogate wyposażenie, stylistyka i silniki spalinowe oraz hybrydy. Do modeli OMODA 5, OMODA 9 i JAECOO 7 niedawno dołączył 4,4-metrowy SUV JAECOO 5. A teraz azjatycki producent podczas premiery w Poznaniu wyciągnął z kapelusza model OMODA 7. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Tak wygląda nowa OMODA 7. To siódmy cud świata?

OMODA 7 ze smukłą sylwetką o długości niemal 4,7 m wpisuje się w segment C-SUV, w którym już czeka 4,76-metrowa Skoda Kodiaq czy VW Tayron (4,8 m). Na świat patrzy przez wąskie reflektory w technice LED. Wyróżnikiem "siódemki" na tle gamy producenta jest bezramkowy wlot powietrza w geometrycznym układzie. Z tyłu sygnatura lamp przypomina błyskawice. Z kolei pod względem wymiarów nowy model jest ponad 28 cm dłuższy niż popularna w Polsce OMODA 5 i tylko ok. 11 cm brakuje mu do wielkiej OMODY 9.

OMODA 7 z ekranem przesuwanym wzdłuż kokpitu

OMODA 7 mimo ekstrawaganckiej stylistyki będzie praktycznym autem. Kokpit polega na cyfrowych interfejsach, a jego układ – z przesuwanym wzdłuż deski 15,6-calowym ekranem – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Wyświetlacz dysponuje rozdzielczością 2.5K i jasnością na poziomie 850 nitów. Sam system multimedialny jest bardzo szybki, chwili zastanowienia wymaga rozplanowanie menu z dużymi ikonami. W poszczególnych zakładkach mamy mnóstwo opcji i ustawień. To nowość dla każdego, kto jest przyzwyczajony do europejskich, japońskich czy koreańskich systemów. Dobrze, że na tunelu środkowym są fizyczne przełączniki do wyboru trybu jazdy, sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem szyb.

Mniejszy ekran za dwuramienną kierownicą prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji oraz informacje z aktywnych systemów wspomagających. Z ciekawszych rozwiązań mamy jeszcze:

wyświetlacz head-up o jasności 11 000 nitów,

8-głośnikowy system audio,

oświetlenie ambientowe,

podwójną przednią szybę,

technologię ENC redukującą hałas o 10 decybeli.

System kamer 540 stopni ułatwi parkowanie

Parkowanie ułatwi system kamer 540 stopni, który umożliwia nie tylko obserwowanie otoczenia wokół auta, ale także pod nim – nadwozie na ekranie centralnym staje się przezroczyste. Kierowcę w trakcie manewrów wspomaga również asystent ruchu poprzecznego z funkcją automatycznego hamowania.

Bezpieczeństwo? 4 kamery zewnętrzne, 2 czujniki fal krótkich, 8 radarów ultradźwiękowych i 19 systemów ADAS. Stąd OMODA 7 potrafi kontrolować aż osiem obszarów: wykrywa pojazdy, pieszych, przeszkody, wolne miejsca parkingowe, roboty drogowe, czyta znaki, monitoruje pasy ruchu oraz pobocze. Układ hamulcowy wykorzystuje technologię brake-by-wire (elektroniczny impuls uruchamia hamulce).

Nowa OMODA 7 z silnikiem 1.6 będzie najtańsza. Jaka moc?

Wreszcie napęd. OMODA 7 w najtańszej wersji jest wyposażona w silnik benzynowy 1.6 T-GDI w parze z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową DCT. Taki zespół zapewni 147 KM mocy i 275 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 10,4 sekundy. Auto z układem 4x4 jest o 1 sekundę wolniejsze.

OMODA 7 Super Hybrid to mocna hybryda z silnikiem 1.5 Turbo

Bardziej zaawansowana OMODA 7 Super Hybrid wykorzystuje napęd plug-in trzeciej generacji złożony z turbobenzynowego silnika 1.5 T-GDI i jednostki elektrycznej. Praktyczny zasięg elektryczny na poziomie 90 km to efekt dużej baterii 18,3 kWh, którą można ładować prądem stałym 40 kW. W tym układzie sprawność cieplna silnika 1.5 przekracza 44 proc. Kierowca dostaje pod nogę 279 KM mocy systemowej (365 Nm). Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 8,4 sekundy.

1250 km zasięgu w hybrydzie. Jakie zużycie paliwa?

Napęd umożliwia pracę w trzech trybach – w pełni elektrycznym, hybrydowym szeregowym oraz hybrydowym równoległym. Producent obiecuje zużycie paliwa na poziomie 0,8 l/100 km (WLTP), oczywiście pod warunkiem regularnego ładowania. Po wyczerpaniu baterii zapotrzebowanie na benzynę powinno wynosić 6 l/100 km. Zdaniem producenta połączenie jednostki spalinowej i elektrycznej powinno zapewnić 1250 km zasięgu.

Ile kosztuje OMODA 7? Kiedy w sprzedaży?

OMODA 7 do sprzedaży w Polsce trafi na początku 2026 roku. Ile będzie kosztować? Można spodziewać ceny na poziomie 140 000-150 000 zł za model z silnikiem benzynowym 1.6 T-GDI/147 KM.

Konkurencja? Skoda Kodiaq z silnikiem 1.5 TSI/150 KM w promocji kosztuje od 161 650 zł. Volkswagen Tayron z identycznym napędem to wydatek od 183 690 zł.