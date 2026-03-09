Skoda Octavia 2.0 TSI 4x4 - test

Skoda Octavia to najchętniej wybierany model marki. W 2025 uplasował się na drugim miejscu na rynku aut nowych i zmniejszył dystans lidera - Toyoty Corolli. Czesi gonią Japończyków, a Octavia przekonuje klientów całą garścią mocnych stron.

Po liftingu, Skoda jest jeszcze lepsza i bardziej przemyślana. Istotne usprawnienia w pokładowych multimediach spodobają się tym, którzy tęsknili za ergonomią i łatwością obsługi. Choć to jednostka 1.5 TSI jest absolutnym hitem, paleta silników proponuje też mocne wersje, których nie znajdziemy w gamie japońskiego konkurenta. Na deser - mnóstwo rozwiązań "simply clever", które dodatkowo podnoszą praktyczność wnętrza.

Skoda Octavia Liftback - wymiary, wnętrze

Testowany samochód mierzy 4698 mm i ma rozstaw osi 2686 mm. To więcej niż typowy kompakt, ale mniej niż samochody segmentu D. Skoda po mistrzowsku wykorzystuje metrykę i w całkiem zgrabnym nadwoziu skrywa wnętrze, którego pozazdrościć mogą mu o wiele większe auta. Przestrzeni na nogi jest tu mnóstwo, zarówno z przodu jak i w drugim rzędzie. Pasażerowie nie zahaczają głową o sufit, a każdy centymetr kabiny został podporządkowany efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni - organizery, uchwyty, kieszonki czy schowki są wszechobecne - szczególnie spodobają się rodzinom. Skoda jako jeden z niewielu kompaktów proponuje też opcjonalne roletki przeciwsłoneczne. W boczkach drzwi mogą znaleźć się nawet małe pojemniki na śmieci. Wisienką na torcie jest parasolka w drzwiach - znak rozpoznawczy modeli projektowanych w Mlada Boleslav.

Bagażnik? To klasa sama dla siebie - 600 litrów pojemności w tym segmencie to rewelacyjny rezultat. Po złożeniu oparć uzyskujemy 1109 l, ale warto zauważyć, że w odmianie liftback powstaje tu mały "schodek". Kufer jest wyposażony w dodatkowe organizery, haczyki i przegrody. Pod podłogą raczej skąpe wykończenie i miejsce na opcjonalne koło dojazdowe. W złożeniu siedzeń drugiego rzędu pomagają praktyczna klamki zamontowane w bagażniku - nie trzeba obchodzić auta i otwierać drzwi, by położyć oparcia. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie i bardzo wysoko - nie ma mowy o zahaczaniu głową.

Ta Skoda to najbardziej praktyczny kompakt

Minusy? Trzeba dobrze poznać to auto, by je odnaleźć - ograniczona szerokość kabiny sprawia, że podróżowanie w piątkę to rozwiązanie kompromisowe. W porównaniu do warunków, jakie panują w innych autach segmentu C jest nieźle, ale 1829 mm całkowitej szerokości nie zapewnia przestrzeni dla pięciu osób. Kokpit został wykończony przyzwoitymi tworzywami, ale w paru miejscach ostał się jeszcze tańszy plastik czy tworzywo piano black. Kolejny drobiazg? Uchwyty na kubki z przodu są trochę zbyt małe.

Nowy system multimedialny z dużym ekranem dotykowym na środku deski rozdzielczej działa szybciej i jest znacznie bardziej przejrzysty niż w modelu sprzed liftingu. Choć odnalezienie niektórych funkcji wymaga zagłębienia się w niekoniecznie intuicyjne menu, wygląd strony głównej i skróty w postaci ikonek można personalizować. W praktyce, większość kierowców ustawi interfejs pod swoje potrzeby. Sam wyświetlacz ma wysoką rozdzielczość i jest czytelny, podobnie jak cyfrowe zegary, których obsługa również wymaga przyzwyczajenia, ale odpowiednie ustawienie daje szybki dostęp do kluczowych informacji. Nadal można wyświetlić temperaturę oleju, dane podróży i wskazówki nawigacji - wszystko na jednym widoku, bez konieczności przeglądania kolejnych stron czy zakładek.

Skoda Octavia 2.0 TSI 4x4 - osiągi, dane techniczne

Czeski kompakt imponuje gamą silnikową - jak na dzisiejsze czasy, wybór jest ogromny. W ofercie nadal dostępny jest nawet diesel 2.0 TDI w 150-konnym wydaniu. Choć to jednostka 1.5 TSI 150 KM jest dziś koniem pociągowym całej oferty, w testowanym egzemplarzu zastosowano mocniejszy motor. Silnik 2.0 TSI o mocy 204 KM sparowany jest ze skrzynią biegów DSG, która przenosi moc na obie osie. Napęd 4x4 sprawia, że pokłady trakcji są ogromne, a rodzinny liftback rusza z miejsca jak rasowy hot-hatch. Pierwsza setka pojawia się na liczniku po 6,6 s, a prędkość maksymalna wynosi 228 km/h. Średnie spalanie to przy tym 6,7-7,2 l/100 km - w porównaniu do 1.5 TSI - niemało. Biorąc jednak pod uwagę osiągi, są to bardzo rozsądne wartości.

Wrażenia z jazdy Octavią w tym wariancie są znakomite. Producent poradził sobie z bolączką sprzed lat - napęd szybciej reaguje na komendy kierowcy, skrzynia biegów nie zastanawia się już tak długo, a auto rusza z miejsca bardzo dynamicznie. 2-litrowy silnik gwarantuje znakomitą elastyczność i chętnie wkręca się na obroty. Dwusprzęgłowa przekładnia szybko żongluje biegami, choć warto zauważyć, że ruszanie samochodu z miejsca czasem nie wychodzi jej do końca płynnie. Pod tym względem, klasyczny automat jest jednak niezastąpiony. Kierownica wyposażona jest w łopatki do zmiany przełożeń - to standard w testowanej wersji wyposażenia Sportline. Nie ma tu miękkiej hybrydy - ta, w połączeniu z dwulitrową jednostką TSI, zarezerwowana jest dla innych marek grupy.

Prowadzenie jest precyzyjne, przewidywalne i wyraźnie podobne do tego, które znamy z Golfa. W wersji 4x4 tylne zawieszenie jest wielowahaczowe - auto sprawnie wybiera nierówności, a 18-calowe, nieprzesadnie duże felgi pomagają radzić sobie z większymi dziurami.

Skoda Octavia to czeski hit. Wyposażenie i cena

Octavia dawno wyzbyła się kompleksów, a klienci w Polsce doceniają kompaktowy model Skody. Doskonale świadczy o tym m.in. niska utrata wartości - Octavia tanieje szybciej niż Corolla, ale zdecydowanie wolniej niż pozostali klasowi rywale. Czesko-japońska konkurencja jest bardzo zacięta - w końcówce 2025 to właśnie Skoda była najchętniej wybieranym nowym autem w kraju.

Apetyt na sukces jest nieposkromiony co widać w cenniku Octavii. Najtańsza konfiguracja (testowaliśmy ją niedawno) to obecnie wydatek 107 300 zł i mówimy tu o samochodzie nowym, zamawianym do produkcji, a nie wyprzedaży rocznika. Jeszcze bardziej opłacalna jest wersja Drive Essence, w której za niewielką dopłatą (auto kosztuje 109 000 zł) otrzymujemy garść dodatkowego wyposażenia. Pod maską najtańszej Octavii pracuje silnik 1.5 TSI w wersji 115-konnej, a napęd trafia na przednią oś za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej. Testowane auto to jednak zupełnie inna historia - konfiguracja ze zdjęć wyceniona jest na minimum 168 650 zł. Cenę tego egzemplarza winduje dodatkowo wyposażenie, za które trzeba dopłacić kolejne dziesiątki tysięcy. Octavię bez trudu można jednak skonfigurować rozsądnie i nie przekroczyć pułapu 160 000 zł.

Standardowe wyposażenie nowej wersji Drive Essence obejmuje m.in. kamerę cofania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, bezkluczykowy rozruch silnika, "małe", czyli 8-calowe cyfrowe zegary i podłokietnik. W konsoli środkowej do dyspozycji są 2 gniazda USB-C. Auto ze zdjęć (wersja Sportline) bez dopłaty proponuje reflektory TOP LED Matrix, sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm, 18-calowe felgi Vega Aero Black, sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami i mocowaniem isofix, aluminiowe nakładki na pedały, trójramienną sportową kierownicę, 10-calowy ekran cyfrowych zegarów, pełny system bezkluczykowy, przyciemniane szyby, czujnik deszczu i zmierzchu, elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, podgrzewane fotele przednie oraz elektrycznie składane lusterka boczne. Lista jest więc naprawdę długa.

Taka jest nowa Skoda Octavia

Rynkowy staż Octavii czwartej generacji jest już całkiem długi. Model zadebiutował w 2019 roku, a coraz głośniej mówi się o premierze jego następcy. Mimo to, kompaktowa Skoda pozostaje znakomitym wyborem - jest przestronna, praktyczna, dobrze wyciszona, a w testowanej wersji wyjątkowo dynamiczna. Odmiana 2.0 TSI z napędem na obie osie to całoroczna, kompaktowa rakieta, która sprawdza się doskonale również na autostradzie. Jak każdy samochód, Octavia nie jest pozbawiona wad. Siła tego modelu polega jednak na tym, że trudno zarzucić mu jakiekolwiek poważniejsze przewinienie. To po prostu wyjątkowo solidna propozycja.