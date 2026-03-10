Dacia Jogger Hybrid 155 - test

Dacia ma sposób na drożejące paliwo. Tym razem nie chodzi jednak o fabryczne LPG, a o wersję hybrydową. Dacia Jogger z nowym układem hybrid 155 wjechała do salonów. Zasięg? 1110 km, ale w przeciwieństwie do chińskich konkurentów nie trzeba ładować baterii. Mierzący 4,5 m Jogger zaskakuje też praktycznymi właściwościami. Gdzie zatem szukać wad?

Odświeżony model pokazuje, że Dacia nie spoczywa na laurach. Rosnący biznes pielęgnuje regularnymi liftingami istniejących modeli, coraz nowszymi rozwiązaniami i coraz częstszymi premierami. Jak zmieniła się Dacia Jogger?

Dacia Jogger - wymiary i wnętrze

Dacia Jogger mierzy 4550 mm, a rozstaw osi rozciągnięto do 2898 mm. "Rozciągnięto", bowiem wiele rozwiązań bazuje na... Dacii Sandero, a więc modelu segmentu B. Jogger ma 1853 mm szerokości, czyli mniej więcej tyle ile typowy kompakt. Wysokość do dachu to 1630 mm. Duże, tylne drzwi i nietypowy kształt słupka B zdradzają, że Jogger dzieli część genów z Sandero. Układ wnętrza sprawia, że na tylnej kanapie jest dość ciasno. Trzeci rząd jest za to zupełnie praktyczny i mieszczą się w nim nawet dorośli, co jak na takie wymiary zewnętrzne samochodu jest wręcz zaskakujące. Dwa fotele trzeciego rzędu można położyć i zdemontować całkowicie. Bagażnik do wysokości rolety ma wtedy znakomite 708 l. W konfiguracji 7-miejscowej, do dyspozycji mamy za to skromne 160 l.

Kokpit został poddany lekkiej modernizacji. Nowe cyfrowe zegary zastąpiły stosowane dotychczas rozwiązanie, gniazdo w pobliżu uchwytu na smartfona zaktualizowano do standardu USB-C, deskę rozdzielczą wykończono wstawką z miękkiego materiału, a nowy system multimedialny z bezprzewodową obsługą Apple CarPlay i Android Auto wyświetlany jest na większym, 10-calowym ekranie. Ergonomia jest wzorowa dzięki mnogości przycisków i przełączników, a osobny panel od klimatyzacji pozwala szybko ustawić pożądaną temperaturę i kierunek nawiewu. Nowe są też kratki wentylacji - bardzo "plastikowe" w dotyku, dość niewygodne w obsłudze. Pod deską rozdzielczą znalazła się bezprzewodowa ładowarka do smartfona, a panel przycisków po lewej stronie od kierownicy pozwala szybko przełączyć systemy asystujące w ustawienia osobiste i wyciszyć irytujące pikanie systemu ISA.

Dacia pozazdrościła Skodzie? Być może - efektem jest obecność systemu YouClip, który pozwala na mocowanie uchwytu na tablet, kieszeni na drobiazgi, uchwytu na smartfona, etui na okulary lub sprytnego gadżetu 3w1 obejmującego uchwyt na kubek, zaczep na torbę i przenośną lampkę. Każdy z tych dodatków można zamontować w co najmniej czterech punktach w standardzie (dwa w opcji) – na desce rozdzielczej, po stronie pasażera na bocznej ścianie konsoli, z tyłu środkowej konsoli oraz w bagażniku.

Dacia Jogger Hybrid - dane techniczne, osiągi

Choć w Polsce to fabryczne LPG jest prawdziwym hitem, Dacia z zadowoleniem obserwuje coraz lepszą sprzedaż aut napędzanych hybrydowym układem. Zelektryfikowana jednostka po aktualizacji zyskała więcej mocy i znacznie lepsze osiągi. Hybrid 155 to również jedyna Dacia Jogger z automatyczną skrzynią biegów.

Pierwsze spostrzeżenie po pokonaniu kilkunastu kilometrów? Nowy hybrydowy Jogger to... naprawdę żwawy samochód. 7-osobowa Dacia przyzwyczaiła do raczej skromnych, typowych dla budżetowego auta osiągów, tymczasem wersja hybrid 155 przyspiesza do setki w 8,9 s i nie traci wigoru przy prędkościach autostradowych. Dynamika idzie tu w parze z niskim spalaniem - osiągnięcie deklarowanego przez producenta wyniku na poziomie 4,6 l/100 km nie stanowi problemu. W mieście, można nawet zejść odrobinę niżej. W trasie zupełnie wykonalne będzie 5,5 l/100 km, co daje miejski zasięg przekraczający 1150 km i autostradowy na poziomie około 900 km. To znakomite wartości, a w ich osiągnięciu pomaga 50-litrowy zbiornik paliwa.

Sercem zespołu napędowego jest 4-cylindrowy silnik benzynowy 1.8 o mocy 109 KM, a współpracują z nim dwa silniki elektryczne (silnik o mocy 50 KM i wysokonapięciowy rozrusznik-alternator). Akumulator trakcyjny ma pojemność 1,4 kWh (230 V), a nad połączeniem momentu obrotowego z różnych źródeł czuwa automatyczna skrzynia biegów. Przekładnia posiada 4 przełożenia obsługujące silnik spalinowy i 2 przypisane do silnika elektrycznego.

Tak jeździ nowa Dacia Jogger

Wrażenia z jazdy zdradzają, że Jogger walczy o klienta również niską ceną. Choć nie brakuje mu osiągów ani wyposażenia, oszczędności od razu słychać w przeciętnym wyciszeniu. Ww wnętrzu już przy 100 km/h robi się dość głośno, a drgania nadwozia na chropowatym asfalcie bezpośrednio przedostają się do wnętrza. Prowadzenie to kolejny aspekt, który zdradza budżetowy charakter. Na nierównościach samochód lubi podskakiwać, a mimo to wysokie nadwozie wyraźnie przechyla się w zakrętach. Układ kierowniczy jest mocno wspomagany - łatwiej zaparkować, trudniej "wyczuć" samochód na krętej drodze.

Dacia Jogger Hybrid - cena i wyposażenie

Samochód ze zdjęć to niemal topowa specyfikacja. Dacia Jogger Extreme jest znakomicie wyposażona - na pokładzie znalazły się system Keyless Entry, automatyczna klimatyzacja, ładowarka indukcyjna, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamera 360 stopni, stoliki w oparciach foteli przednich, 16-calowe felgi aluminiowe oraz tapicerka MicroCloud. Standardem również w niższej odmianie Expression są modułowe relingi dachowe, 10-calowy ekran dotykowy, przyciemniane szyby, elektryczne lusterka i światła przeciwmgłowe.

Cena robi wrażenie - tam gdzie inne hybrydy dopiero zaczynają, Dacia już kończy - samochód w konfiguracji ze zdjęć kosztuje 115 900 zł. Droższy jest tylko wariant journey za 118 050 zł. Najtańsza hybryda wyceniona została na 103 550 zł w wersji 5-miejscowej i 108 050 zł w odmianie z trzecim rzędem. Cennik Joggera niezależnie od wersji wyposażenia i silnikowej otwiera z kolei kwota 77 900 zł, a to... mniej niż za nowego Fiata 500 ze spalinowym silnikiem pod maską. Przy takiej strategii, chińska konkurencja ma twardy orzech do zgryzienia. Dacia kusi dopracowanymi rozwiązaniami, naprawdę udanym stylem i układami napędowymi, które odpowiadają na potrzeby kierowców poszukujących niedrogiego auta dla rodziny. Minusy da się zaakceptować, jeśli spojrzymy na nie przez pryzmat niewygórowanej ceny - dla tych, którzy oczekują nieco lepszego wyciszenia i bardziej "dojrzałej" platformy, w ofercie dostępny jest jeszcze flagowy Bigster.