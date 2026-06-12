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Trudny quiz dla dobrych kierowców. Na 6. pytaniu odpada większość

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 10:32
[aktualizacja dzisiaj, 10:32]
Policja kontroluje kierowcę
Sprawdź swoją wiedzę, zanim zrobi to policja. Rozwiąż quiz/Policja
Myślisz, że jesteś dobrym kierowcą? Przepisy zmieniają się szybciej niż światła na skrzyżowaniu. Czy wiesz, kiedy można wyprzedzać na przejściu dla pieszych, albo co oznacza sygnalizator S-2? Na 6. pytaniu większość rozkłada ręce. Sprawdź się...
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Źródło dziennik.pl
Tematy: kierowcaprawo jazdyegzaminquiz
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