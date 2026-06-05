Bardzo trudny quiz o autach z PRL. Mało kto przechodzi 6. pytanie

Fiat 126p to najpopularniejszy model motoryzacji czasów PRL / Fiat

Myślisz, że o polskiej motoryzacji z czasów PRL wiesz wszystko? Zapomnij o oczywistościach jak Maluch czy Syrena. Czy wiesz, który model z Żerania miał zmieść z dróg VW Golfa i skąd pod maską FSO 125p wziął się diesel? 7 na 10 punktów to wynik dla najlepszych. Sprawdź się...

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