Dziennik Gazeta Prawana logo

Bardzo trudny quiz o autach z PRL. Mało kto przechodzi 6. pytanie

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:02
Fiat 126p
Fiat 126p to najpopularniejszy model motoryzacji czasów PRL/Fiat
Myślisz, że o polskiej motoryzacji z czasów PRL wiesz wszystko? Zapomnij o oczywistościach jak Maluch czy Syrena. Czy wiesz, który model z Żerania miał zmieść z dróg VW Golfa i skąd pod maską FSO 125p wziął się diesel? 7 na 10 punktów to wynik dla najlepszych. Sprawdź się...
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLsamochódfiatquiz
Powiązane
Policjant przy radiowozie ogląda obraz z dronów
Od rana 4 czerwca już nie musisz wyprzedzać. Oto nowe zasady na drogach
Zielony traktor z pomarańczową przyczepą jadący drogą w Polsce, za którym jedzie srebrny samochód osobowy tuż przy linii podwójnej ciągłej
Wyprzedzanie traktora na linii ciągłej. Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 15 punktów
Policja
Trudny quiz dla dobrych kierowców. Wynik 7/10 to dziś rzadkość
Policja kontroluje kierowcę
Od dziś nowe badanie kierowców. Na czym polega zasada 1 metra?
Policja kontroluje kierowcę
To zmiana w ostatniej chwili. Rząd zdecydował: "Polecą" prawa jazdy
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj