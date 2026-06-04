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Trudny quiz dla dobrych kierowców. Wynik 7/10 to dziś rzadkość

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:05
Policja
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź swoją wiedzę o przepisach, zanim zrobi to policja/Policja
Włączać lewy kierunkowskaz przed wjazdem na rondo, czy to błąd? Kiedy pieszy ma pierwszeństwo, a jak zachować się na autostradzie? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie – na pytaniu o ruch okrężny większość kierowców wykłada się od razu. Zdobycie 7 punktów to już znakomity wynik.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: kierowcaprawoprzepisyquiz
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