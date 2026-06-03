Skoda wyprzedza Toyotę. To przełomowy moment dla Czechów

Skoda wyprzedziła Toyotę i pierwszy raz w swojej ponad 130-letniej historii została drugą siłą motoryzacyjną w Europie – wynika z najnowszego raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA). Świetna sprzedaż wprowadziła czeską firmę do elitarnego grona najbardziej rentownych marek popularnych, a tempem wzrostu marka zawstydza konkurencję. To efekt rekordowych wyników – najlepszych od sześciu lat. W pierwszym kwartale 2026 roku Skoda wypuściła z salonów 222,5 tys. aut, co stanowi wynik o 16 proc. wyższy niż rok wcześniej. Obok sprawdzonych hitów, takich jak Octavia czy Kodiaq, sukces napędza rosnący popyt na samochody elektryczne i hybrydy plug-in (PHEV). Skoda sprzedała ich łącznie 63 200 sztuk, co odpowiada za ponad 27 proc. rekordowego wyniku.

W Polsce Skoda także idzie jak burza – zajmuje 2. miejsce na podium najchętniej wybieranych producentów w 2026 roku. Octavia jest najpopularniejszym nowym samochodem czeskiej marki i drugim najczęściej kupowanym autem. Apetyt na fotel lidera rynku jednak rośnie, dlatego teraz Czesi wprowadzają do salonów nowe cenniki swojego hitu w wersji Drive, dzięki temu otrzymujemy niedrogi, przestronny i rodzinny samochód z kompletem udogodnień. Do tego prawdziwą bombą jest zupełnie nowa Octavia Sportline Tech. Ale po kolei...

Skoda Octavia z nową twarzą. Inteligentne reflektory LED Matrix

Skoda Octavia w nowym wcieleniu patrzy na świat przez ostro zarysowane reflektory LED Matrix drugiej generacji. To najbardziej zauważalna zmiana wizualna. Nowe lampy składają się z zewnętrznego modułu bi-LED dla świateł mijania i drogowych oraz sekcji wewnętrznej z dwoma rzędami 36 pojedynczych segmentów matrycowych (to o 12 więcej niż wcześniej).

Skoda Octavia / MACIEJ LUBCZYNSKI

W praktyce oznacza to, że system może precyzyjnie sterować każdym segmentem z osobna. Efekt? Możemy jechać na "długich" bez ryzyka oślepiania innych kierowców, a znaki drogowe są doświetlone z chirurgiczną precyzją. Z tyłu wzrok przyciąga napis SKODA naniesiony nową czcionką oraz lampy z dynamicznymi kierunkowskazami. Co ciekawe, dzięki nowym zderzakom nadwozie urosło o centymetr, osiągając blisko 4,7 m długości.

Skoda Octavia / MACIEJ LUBCZYNSKI

Skoda Octavia / MACIEJ LUBCZYNSKI

Wnętrze jak w Superbie. Ile masz wzrostu?

Zmiany widać i czuć również w kabinie. Bogatsze wyposażenie seryjne obejmuje 10-calowy wirtualny kokpit oraz ekran środkowy o tej samej przekątnej. Na życzenie można go zastąpić imponującym, 13-calowym wyświetlaczem, znanym z Superba. System multimedialny błyskawicznie reaguje na dotyk, do tego jest konfigurowalny pasek skrótów i przejrzyste menu z dużymi polami wyboru.

Skoda Octavia / MACIEJ LUBCZYNSKI

Skoda Octavia / MACIEJ LUBCZYNSKI

Pod względem przestronności Octavia wciąż gra w swojej własnej lidze. Kierowca o wzroście 186 cm bez trudu znajdzie idealną pozycję za kierownicą. Z tyłu? Można poczuć się jak w kinie. Miejsca na nogi i nad głową jest pod dostatkiem – nawet pasażer mierzący 190 cm nie będzie dotykał podsufitki. Skoda dorzuciła też kilka "ułatwiaczy" życia:

Phone Box: 15-watowa, chłodzona ładowarka indukcyjna (telefon się nie przegrzewa).

15-watowa, chłodzona ładowarka indukcyjna (telefon się nie przegrzewa). Mocne porty USB-C: 45 W mocy pozwala na trzykrotnie szybsze ładowanie laptopa czy smartfona niż dotychczas.

45 W mocy pozwala na trzykrotnie szybsze ładowanie laptopa czy smartfona niż dotychczas. Ulepszony system Kessy: Auto automatycznie odblokuje drzwi, gdy tylko znajdziemy się 1,5 m od niego.

Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4 / MACIEJ LUBCZYNSKI

Skoda Octavia / MACIEJ LUBCZYNSKI

Rekordowe bagażniki: Nikt w tej klasie nie daje więcej

Przestronność i praktyczność wnętrza pozostaje kluczową zaletą. Skoda Octavia kombi oferuje bagażnik o pojemności aż 640 litrów, a wersja liftback – 600 l. Nikt w tej klasie nie ma nic większego. To rekord.

Skoda Octavia / MACIEJ LUBCZYNSKI

Silnik 1.5 TSI mHEV: Dlaczego jest hitem w Polsce?

Pod maską Octavii znajdziemy szeroki wybór napędów, ale to benzynowe 1.5 TSI (dostępne w wariantach 115 KM i 150 KM) z technologią miękkiej hybrydy (mHEV) i skrzynią DSG jest najczęstszym wyborem Polaków. Jak to działa?

System wykorzystuje dodatkową instalację 48V i niewielki akumulator litowo-jonowy. Silnik elektryczny wspomaga jednostkę spalinową podczas ruszania, generując dodatkowy moment obrotowy. Największą zaletą jest jednak funkcja "żeglowania" – auto potrafi toczyć się z całkowicie wyłączonym silnikiem spalinowym, co realnie obniża zużycie paliwa.

Jak jeździ nowa Skoda Octavia z silnikiem 1.5 TSI/150 KM? Wyniki spalania zaskakują

Na drodze 150-konna Octavia 1.5 mHEV zwraca uwagę harmonijnym połączeniem stabilnego prowadzenia, zwinności i wysokiego poziomu komfortu – w czym zasługa m.in. zawieszenia DCC z możliwością wyboru nastawień.

Turbobenzynowy silnik ma przyjazną charakterystykę z dużą dawką momentu obrotowego w szerokim zakresie obrotów i płynnie współpracuje z 7-biegowym DSG. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,5 sekundy.

Jednak to ekonomia jazdy robi największe wrażenie. Podczas spokojnej podróży z czterema dorosłymi osobami i bagażem, Octavia zużyła średnio 4,5 l benzyny na 100 km. To wynik godny zaawansowanych hybryd i mocny argument przeciwko zakupowi droższego diesla 2.0 TDI/150 KM. Silnik 1.5 TSI pracuje przy tym niezwykle cicho i kulturalnie, a system żeglowania pozwala oszczędzić nawet do litra paliwa na każdym dystansie 100 km. To optymalna konfiguracja, która sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.

Nowa Skoda Octavia

Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4 / MACIEJ LUBCZYNSKI

Ile kosztuje nowa Skoda Octavia Drive? Taniej o 21 000 zł

Skoda z okazji 30-lecia Octavii w cenniku nowej wersji Drive obniżyła stawki aż o 21 000 zł. Ta odmiana specjalna to powrót do korzeni – otrzymujemy niedrogi, praktyczny i przestronny samochód rodzinny z kompletem udogodnień, które umilają codzienną jazdę. Jak urodzinowa oferta wygląda w praktyce?

Najtańsza Skoda Octavia Drive Essence 1.5 TSI/115 KM kosztuje teraz od 103 000 zł, czyli tylko 1700 zł więcej od bazowego wariantu (kombi Drive Essence od 107 100 zł). To model z 6-biegową przekładnią manualną. Instalacja miękkiej hybrydy oraz 7-biegowy automat DSG podnoszą cenę do 112 200 zł. Mocniejsza odmiana 1.5/150 KM to wydatek od 111 700 zł (kombi od 115 800 zł).

Octavia Drive Essence z najpopularniejszym silnikiem 1.5 TSI/150 KM m-HEV kosztuje od 118 800 zł. Trudno znaleźć dla niej rywala, który zapewnia takie osiągi i wyposażenie w tej cenie. Konkurencja z Chin, nawet jeśli wyceniona podobnie lub niżej, z reguły odstaje w czasie jazdy.

Skoda Octavia Drive Essence oferuje wyposażenie wersji Essence wzbogacone o takie elementy jak m.in.:

Pakiet Light & View ( kamera cofania , tylne światła TOP LED z dynamicznymi kierunkowskazami),

, tylne światła TOP LED z dynamicznymi kierunkowskazami), Pakiet Fleet (SmartLink – połączenie przewodowe/bezprzewodowe dla urządzeń Apple iO, podłokietnik z przodu, 4 porty USB-C oraz gniazdo USB przy lusterku wstecznym, schowek w konsoli centralnej),

Czujniki parkowania przód/tył,

Schowki w przestrzeni bagażowej.

Nowa Skoda Octavia / Maciej Lubczyński

Skoda Octavia / MACIEJ LUBCZYNSKI

Chińczykom brakuje takiego silnika

Octavia oferuje także coś, czego Chińczycy nie zapewniają w Europie, czyli silnik Diesla – sprawdzona jednostka 2.0 TDI to najlepszy kompromis między przyzwoitymi osiągami i oszczędnym zużyciem paliwa. Octavia Drive Essence z bazowym 2.0 TDI/115 KM kosztuje od 118 400 zł (kombi – 122 500 zł). Turbodiesel 2.0 TDI/150 KM (7-biegowy automat DSG) w urodzinowej wersji wymaga od 130 800 zł (kombi od 134 900 zł).

Lepiej wyposażona Skoda Octavia Drive Selection 1.5 TSI/115 KM kosztuje o 1250 zł więcej od regularnego modelu, czyli od 120 850 zł (kombi od 124 250 zł). Mocniejszy wariant 1.5/150 KM to wydatek od 129 550 zł (kombi od 132 950 zł).

Skoda Octavia Drive Selection oferuje standard wersji Selection wzbogacony o takie elementy jak:

Pakiet Light & View Plus w tym reflektory TOP LED Matrix , spryskiwacze reflektorów przednich, przednie światła przeciwmgłowe z funkcją Corner,

, spryskiwacze reflektorów przednich, przednie światła przeciwmgłowe z funkcją Corner, Adaptive Cruise Control,

Tylko dla wersji kombi: zagłówki z funkcją spania na tylnej kanapie.

Nowa Skoda Octavia Sportline Tech. Takie auta zdarzają się raz na 30 lat

Skoda z okazji 30. urodzin Octavii wprowadza również nową wersję Sportline Tech. Taki samochód z silnikiem 1.5 TSI mHEV kosztuje od 149 300 zł (kombi od 154 900 zł). Wyposażenie to:

Obręcze kół ze stopów lekkich Lerna antracytowe 18 cali,

Skoda Infotainment 13 cali z nawigacją),

Kamera Area View 360,

Reflektory TOP LED Matrix,

Skórzana sportowa 3-ramienna kierownica wielofunkcyjna,

Progresywny układ kierowniczy,

Sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami,

Elementy stylistyczne Sportline.

Skoda Octavia / MACIEJ LUBCZYNSKI

Nowa Skoda Octavia / Maciej Lubczyński

Skoda Octavia / MACIEJ LUBCZYNSKI