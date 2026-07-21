Gigantyczny wzrost Toyoty. Używane hybrydy rozbiły bank w Polsce

Toyota w Polsce trzęsie nie tylko rynkiem nowych samochodów. Okazuje się, że japońska sieć sprzedaży aut używanych zakończyła pierwszą połowę 2026 roku rekordowym wynikiem. Z salonów Toyota Pewne Auto wyjechało 24 866 samochodów, czyli o 16 proc. więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że w każdy ze 124 dni roboczych polskie drogi zasilało średnio ponad 200 aut z drugiej ręki.

Aż 60 proc. sprzedaży stanowią hybrydy, co tylko potwierdza zaufanie Polaków do tej technologii. Najchętniej wybieranym modelem była Corolla – kierowcy kupili 5739 egzemplarzy tego modelu, stawiając głównie na wariant hybrydowy z silnikiem 1.8. Ogromną popularnością cieszy się także Toyota C-HR (2850 egz.) oraz Yaris (2745 egz.). W pierwszej piątce najchętniej wybieranych używanych Toyot znalazły się również RAV4 (1761 egz.) i Yaris Cross (1554 egz.).

Salony Lexus Select także nie próżnowały. Od stycznia do czerwca sprzedano 2735 aut w tym programie, co oznacza 29-procentowy wzrost. Najpopularniejszym modelem okazał się hybrydowy SUV NX (791 sztuk). Skąd wzięło się tak ogromne zainteresowanie?

Nie tylko nowe auta. 10 lat gwarancji, o której wielu wciąż nie wie

Większość kierowców podchodzi do zakupu auta z drugiej ręki z rezerwą, żyjąc w przekonaniu, że fabryczna gwarancja kończy się po 2-3 latach, a potem zostają już tylko kosztowne naprawy. W przypadku japońskiego producenta jest jednak inaczej. Hitem okazuje się program Relax, który całkowicie zmienia podejście do ochrony samochodów używanych. To prawdopodobnie najbardziej niedoceniana korzyść z posiadania Toyoty lub Lexusa – i nie chodzi tu wyłącznie o niskie spalanie.

Toyota Corolla TS Kombi 1.8 Hybrid / Ireneusz Rek

Zasada jest prosta: używane samochody sprzedawane w salonach Toyota Pewne Auto dostają na start roczną gwarancję. Jednak program Relax pozwala wydłużyć ochronę nawet do 10 lat. Co najważniejsze – nie musisz wcale kupować auta od dilera, żeby z tego skorzystać. Kupiłeś używaną Toyotę z wolnego rynku, od prywatnego właściciela? Albo sprowadziłeś ją z innego kraju UE? Także możesz aktywować tę ochronę. Z tego rozwiązania skorzysta zarówno pierwszy właściciel po wygaśnięciu podstawowej 3-letniej ochrony producenta, jak i każdy kolejny nabywca.

Program nie wymaga kupowania osobnej polisy. Dodatkowa ochrona – wydłużona nawet o 7 lat po gwarancji fabrycznej – obejmuje samochody osobowe, dostawcze i terenowe z każdym rodzajem napędu. Warunki są dwa: wiek do 10 lat i przebieg poniżej 185 tys. km.

Ochrona na następne 12 miesięcy lub 15 tys. km (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) przyznawana jest automatycznie po wykonaniu rozszerzonego przeglądu Relax w ASO Toyoty lub Lexusa. Jeśli ktoś intensywnie eksploatuje auto i w ciągu roku pokonuje np. 30 tys. km, musi po prostu wykonać dwa takie przeglądy w autoryzowanej stacji, aby utrzymać ciągłość ochrony.

To wszystko przekłada się na przewagę Toyoty i Lexusa na rynku wtórnym. Samochody w dobrym stanie, z pełną historią w ASO i aktywną ochroną gwarancyjną, są najbardziej pożądane przez kupujących. W efekcie wolniej tracą na wartości i przy odsprzedaży osiągają ceny wyraźnie wyższe od średniej.

Warto wiedzieć: W przypadku modeli hybrydowych oraz elektrycznych (EV) kierowcy mogą skorzystać z bliźniaczego programu ochrony akumulatora trakcyjnego (Battery Care). Po corocznym teście sprawności układu w ASO ochrona baterii może być przedłużana nawet do 10 lat lub do osiągnięcia miliona kilometrów przebiegu.

Samochody używane po wykonaniu rozszerzonego przeglądu Relax w ASO Toyoty lub Lexusa dostają przedłużoną gwarancję / Tomasz Sewastianowicz

Toyota i Lexus najbardziej niezawodne. Niemcy na szarym końcu

Gwarancja ma mocne oparcie w rynkowych realiach. Potwierdzają to niezależne dane amerykańskiej organizacji Consumer Reports, która uznała Toyotę za najbardziej niezawodną popularną markę motoryzacyjną (66 punktów na 100). Na podium znalazł się także Lexus, utrzymując pozycję lidera w klasie premium z wynikiem 60 punktów.

Zestawienie powstało na podstawie danych dotyczących ponad 380 tys. samochodów z roczników od 2000 do 2025 roku. Co istotne, raport szczególnie mocno wyróżnił hybrydy – zanotowały one aż o 26 proc. mniej problemów niż tradycyjne auta wyłącznie z silnikami spalinowymi.

Ranking 10 najbardziej niezawodnych modeli został zdominowany przez japoński koncern, który zgarnął większość czołowych pozycji.

Miejsce i model Ocena niezawodności 1. Toyota RAV4 86 / 100 2. Toyota Corolla 84 / 100 3. Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (Prime) 84 / 100 4. Mazda MX-5 84 / 100 5. Toyota RAV4 Hybrid 83 / 100 6. BMW i4 83 / 100 7. Hyundai Elantra Hybrid 79 / 100 8. Lexus NX 77 / 100 9. Lexus NX Hybrid 76 / 100 10. Toyota Corolla Hybrid / Toyota Prius 76 / 100

Podczas gdy Japończycy dominują w czołówce, powodu do dumy nie mają raczej producenci z Europy i USA. Na szarym końcu zestawienia obejmującego 35 marek uplasowały się odpowiednio Mercedes, Jeep oraz Rivian.

Nie biorą aut od producentów. Tak testuje Consumer Reports

Amerykańskie badanie jest cenione na całym świecie za rygorystyczne podejście do szczegółów. Eksperci analizują 20 aspektów – od drobiazgów, takich jak piszczące hamulce czy spasowanie wnętrza, po poważne awarie silników, skrzyń biegów czy błędy w oprogramowaniu aut elektrycznych.

Organizacja jest całkowicie niezależna od producentów. Od 1936 roku działa w USA jako podmiot non-profit, utrzymując się wyłącznie ze składek członkowskich. Co najważniejsze: eksperci nie korzystają z samochodów prasowych użyczanych przez importerów. Wszystkie auta testowe kupują anonimowo w salonach, dokładnie tak, jak robią to zwykli klienci.

Każdy model przechodzi identyczną ścieżkę 50 prób w ośrodku testowym w Connecticut oraz na drogach publicznych. Ocena końcowa to wypadkowa tych testów, statystyk bezpieczeństwa oraz ankiet satysfakcji samych właścicieli.