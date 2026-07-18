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Sprawdź, czy jesteś dobrym kierowcą. Wynik 7/10 to sukces. Mało kto przechodzi 6. pytanie

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
54 minut temu
[aktualizacja 54 minut temu]
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź swoją wiedzę o przepisach, zanim zrobi to policja/Policja
Jeśli zdobędziesz 7 na 10 punktów, możesz spać spokojnie – należysz do elity dobrych kierowców. Ale uważaj, 6. pytanie może przekreślić szanse na tytuł eksperta. Dasz radę?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: samochódkierowcaprawoquiz
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