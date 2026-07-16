Niemcy pompują 5 miliardów w Polskę. To koniec części z Chin i Indii

Miliardy na stole. To nie jest zwykły kontrakt handlowy

To nie będzie zwykły kontrakt gospodarczy. MAN Truck & Bus podpisał z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim porozumienie obejmujące inwestycje o wartości około 1,2 mld euro do 2038 roku (ponad 5,2 mld zł).

Gra toczy się jednak o coś znacznie ważniejszego niż tylko nowe hale produkcyjne – chodzi o transfer najnowszych technologii. Co to oznacza w praktyce?

Elektryczny przełom pod Krakowem. Fabryka podwoi swoją powierzchnię

Odpowiedź tkwi w strategicznych planach koncernu. MAN Truck & Bus wdroży do produkcji w Polsce nową generację samochodów ciężarowych opartych na platformie TRATON Modular System (w tym 16-tonowy elektryczny model eTGM). Do 2030 roku fabryka w Niepołomicach zostanie rozbudowana m.in. o blacharnię i lakiernię kabin. Dzięki tej inwestycji powierzchnia zakładu podwoi się z 130 tys. do 270 tys. m kwadratowych. Jednocześnie powstanie przynajmniej 400 nowych miejsc pracy.

MAN inwestuje w Polsce w produkcję elektrycznych samochodów ciężarowych

Pod Krakowem ruszyła również całościowa produkcja 12-tonowego MAN-a eTGL, czyli lekkiego elektrycznego samochodu ciężarowego wykorzystywanego w miastach. Dzięki wytwarzaniu tego modelu oraz średniej ciężarówki eTGM, Niepołomice staną się drugim po Monachium zelektryfikowanym zakładem produkcyjnym niemieckiego koncernu. To właśnie tam, obok nowości, powstają już ciężkie elektryki MAN eTGX i MAN eTGS.

– Dzięki inwestycjom w Polsce dalej wzmacniamy naszą obecność w Europie. Niepołomice od wielu lat odgrywają ważną rolę w naszej sieci produkcyjnej – podkreśla Alexander Vlaskamp, dyrektor generalny MAN Truck & Bus. – Rozbudowa do kompleksowego zakładu produkcyjnego oraz rozpoczęcie produkcji seryjnej naszej gamy lekkich elektrycznych samochodów ciężarowych zapewniają nam silną pozycję w obliczu trwającej transformacji branży oraz dobrze przygotowują nas na przyszłość – zaznaczył. Na tym jednak nie koniec.

Odcięcie od Chin i Indii: Strategiczny sojusz z gigantem zbrojeniowym Rheinmetall

MAN ściśle współpracuje z niemieckim potentatem zbrojeniowym Rheinmetall, dostarczając mu m.in. ciężarówki oraz podwozia pod uzbrojenie i sprzęt wojskowy zamawiany przez Bundeswehrę. Wojsko Polskie również od ponad 20 lat korzysta z pojazdów tej marki.

Okazuje się, że nowe przedsięwzięcie w Polsce ma jeden kluczowy cel geopolityczny: całkowite uniezależnienie się od dostaw komponentów z Chin oraz Indii. Fabryki w Niepołomicach i Starachowicach mają docelowo stać się bezpiecznym zapleczem dla nowoczesnych systemów obronnych Europy.

Wojskowe podwozia MAN, produkowane we współpracy z Rheinmetall, to jeden z głównych powodów gigantycznej inwestycji w Polsce

Ważnym elementem planu jest uruchomienie produkcji baterii o dużej pojemności, które są kluczowe dla przyszłości transportu i wojskowości. Ponad 5-miliardowa inwestycja stawia polskie zakłady w absolutnej awangardzie europejskiego przemysłu. Minister Andrzej Domański ocenił, że Polska jest najbardziej atrakcyjnym kierunkiem inwestycyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Aż 95 proc. firm, które zdecydowały się na inwestycje w Polsce, potwierdza, że była to dobra decyzja. W Niepołomicach widzimy, że to nie są tylko suche liczby, ale rzeczywistość – stwierdził szef resortu finansów. – Wspólnie otwieramy nowy etap tej historii. Podpisanie memorandum pomiędzy Polską a Grupą MAN otwiera drogę do strategicznie ważnej inwestycji w elektromobilność – dodał.

MAN inwestuje w Polsce w produkcję elektrycznych samochodów ciężarowych

Globalny gigant w Niepołomicach. Najnowocześniejsza fabryka MAN-a na świecie

Zakład w podkrakowskich Niepołomicach ruszył w 2007 roku. Tylko w latach 2020–2022 MAN zainwestował tam niemal 200 milionów euro (ponad 850 milionów złotych), dzięki czemu obecnie należy do największych pracodawców w regionie Małopolski, zatrudniając około 3500 osób.

Co ważne, podkrakowski obiekt to obecnie największa fabryka samochodów ciężarowych MAN-a na świecie. Zdolności produkcyjne na poziomie około 300 pojazdów dziennie plasują go w gronie ścisłych liderów na Starym Kontynencie. Zaledwie rok temu zakład przeszedł kolejną modernizację wartą 95 milionów euro. Według przedstawicieli spółki jest to w tej chwili najnowocześniejsza tego typu fabryka w Europie.