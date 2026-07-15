Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 15 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie

Nowe ceny paliw od 15 lipca. Te 4 rzeczy musisz wiedzieć:

Granica 7 zł oficjalnie pękła: Stało się to, przed czym ostrzegano od tygodni – benzyna 95 na wiodących stacjach kosztuje już ponad 7 zł za litr . Po wygaśnięciu rządowego pakietu osłonowego CPN i przy drożejącej ropie na światowych giełdach kierowcy zderzyli się z potężną drożyzną.

Stało się to, przed czym ostrzegano od tygodni – na wiodących stacjach kosztuje już . Po wygaśnięciu rządowego pakietu osłonowego CPN i przy drożejącej ropie na światowych giełdach kierowcy zderzyli się z potężną drożyzną. Prognozy analityków w strzępach: Mój poranny obchód stacji 15 lipca dowodzi, że oficjalne raporty zza biurka nie nadążają za rynkiem. Ceny benzyny 95 i oleju napędowego na pylonach już teraz znacznie przewyższają maksymalne pułapy, jakie eksperci przewidywali na cały tydzień.

Mój poranny obchód stacji 15 lipca dowodzi, że oficjalne raporty zza biurka nie nadążają za rynkiem. Ceny benzyny 95 i oleju napędowego na pylonach już teraz znacznie przewyższają maksymalne pułapy, jakie eksperci przewidywali na cały tydzień. Gdzie tankować najtaniej: Jeśli musisz uzupełnić bak, omijaj stacje wielkich koncernów. Najniższe stawki wciąż trzymają stacje marketowe – Auchan (benzyna 95 za 6,78 zł/l) oraz Carrefour ("95-ka" za 6,85 zł/l). Na Orlenie, BP czy węgierskim MOL-u zapłacisz już nawet 7,09 zł/l.

Jeśli musisz uzupełnić bak, omijaj stacje wielkich koncernów. Najniższe stawki wciąż trzymają stacje marketowe – Auchan (benzyna 95 za 6,78 zł/l) oraz Carrefour ("95-ka" za 6,85 zł/l). Na Orlenie, BP czy węgierskim MOL-u zapłacisz już nawet 7,09 zł/l. Rząd szykuje "narzędzia" na Orlen: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował, że sprawa tarczy osłonowej CPN nie jest zamknięta w razie eskalacji konfliktu. Jednocześnie rząd chce rynkowo dążyć do najniższych cen w UE i wspomina o "pozostałych narzędziach", jakie posiada Orlen do regulacji rynku.

Podwyżki na stacjach nabrały turboprzyspieszenia. Ropa naftowa najwyżej od miesiąca

Ropa na światowych giełdach ponownie drożeje, a notowania surowca znalazły się na najwyższym poziomie niemal od miesiąca. Zaostrzający się konflikt na Bliskim Wschodzie znów rozbudza obawy o stabilność dostaw surowców energetycznych z Zatoki Perskiej – alarmują maklerzy.

Efekt? Podwyżki dotarły do Polski znacznie szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Jeszcze w poniedziałek stawki w detalu pokrywały się z przewidywaniami analityków. Dzisiaj rzeczywistość wyprzedziła prognozy, a ceny na dystrybutorach nabrały turboprzyspieszenia. Sprawdziłem, jak stacje paliw dyktują nowe warunki.

Ponad 7 zł za litr benzyny 95 stało się faktem. Sprawdziłem ceny na stacjach Orlen, BP, Circle K, Moya, MOL, Auchan i Carrefour

Zdjęcia pylonów największych sieci, które zrobiłem rano, potwierdzają jedno: Orlen, BP, Moya i węgierski MOL bez skrupułów wywindowały ceny ponad psychologiczną granicę. Oto jak wyglądają aktualne koszty tankowania na poszczególnych stacjach:

Benzyna 95: Kosztuje już nawet 7,09 zł/l – tak wysokiej ceny żądają Orlen, MOL oraz BP. Niewiele mniej, bo 7,07 zł/l, trzeba zapłacić za "95-kę" na stacjach sieci Moya. Circle K ze stawką 6,99 zł/l także nieśmiało zerka w stronę droższych konkurentów. Sytuacja na rynku hurtowym mocno przycisnęła nawet stacje przy marketach – Auchan i Carrefour podniosły ceny odpowiednio do 6,78 zł/l i 6,85 zł/l.

– tak wysokiej ceny żądają Orlen, MOL oraz BP. Niewiele mniej, bo 7,07 zł/l, trzeba zapłacić za "95-kę" na stacjach sieci Moya. Circle K ze stawką 6,99 zł/l także nieśmiało zerka w stronę droższych konkurentów. Sytuacja na rynku hurtowym mocno przycisnęła nawet stacje przy marketach – Auchan i Carrefour podniosły ceny odpowiednio do i 6,85 zł/l. Diesel (ON): Litr oleju napędowego na większości stacji podrożał średnio o 20 groszy . Ceny wahają się od 6,95 zł/l na stacjach Auchan i Carrefour, przez 7,09 zł/l na Circle K oraz 7,27 zł/l na stacjach Moya, aż po rekordowe 7,29 zł/l na pylonach BP, MOL i Orlenu.

Litr oleju napędowego na większości stacji . Ceny wahają się od 6,95 zł/l na stacjach Auchan i Carrefour, przez 7,09 zł/l na Circle K oraz 7,27 zł/l na stacjach Moya, aż po rekordowe 7,29 zł/l na pylonach BP, MOL i Orlenu. LPG: Za autogaz zapłacisz obecnie od 3,15 zł/l (najniższa cena na stacji Carrefour) do 3,47 zł/l (taką stawkę zastałem na Circle K).

Stacja paliw Orlen / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw BP / Tomasz Sewastianowicz

Rzeczywistość wyprzedziła tabelki. Tak prognozy rozjechały się z cenami na stacjach

Analitycy biura Reflex i e-petrol.pl przewidywali na ten tydzień odczuwalne podwyżki – głównie jako efekt wygaśnięcia tarczy CPN i napięć na Bliskim Wschodzie. Jednak to, co zapowiadano w oficjalnych raportach, ma się nijak do tego, co dzisiaj rano zastałem przy dystrybutorach.

Zestawienie oficjalnych prognoz na tydzień 13-19 lipca z realnymi stawkami ze stacji (stan na środę, 15 lipca) czarno na białym pokazuje, jak bardzo rynek hurtowy zaskoczył samych ekspertów:

Paliwo Prognoza e-petrol.pl Cena wg biura Reflex Realne ceny na stacjach (środa, 15 lipca) Benzyna Pb95 6,78-6,92 zł/l 6,95 zł/l 6,78-7,09 zł/l (najtaniej: Auchan, najdrożej: Orlen, BP, MOL) Olej napędowy (ON) 6,94-7,09 zł/l 7,20 zł/l 6,95-7,29 zł/l (najtaniej: Auchan/Carrefour, najdrożej: Orlen, BP, MOL) Autogaz (LPG) 3,16-3,23 zł/l 3,18 zł/l 3,15-3,47 zł/l (najtaniej: Carrefour, najdrożej: Circle K)

Stacja paliw Auchan / Tomasz Sewastianowicz

Stacje z hukiem przebiły sufit. Raporty nie nadążają za rynkiem

Mój poranny objazd stacji dowodzi jednego: rynkowa rzeczywistość ucieka oficjalnym prognozom w zastraszającym tempie. Na stacjach BP, Orlen i MOL ceny benzyny 95 (7,09 zł/l) oraz oleju napędowego (7,29 zł/l) już w środę rano drastycznie przebiły maksymalne pułapy przewidywane przez e-petrol na cały nadchodzący tydzień (odpowiednio 6,92 zł/l i 7,09 zł/l).

Jeszcze większa anomalia dotyczy kierowców aut z instalacją gazową. Podczas gdy eksperci zza biurka prognozowali uspokojenie sytuacji i spadek średnich cen LPG w okolice 3,16-3,23 zł/l, realne stawki na pylonie choćby Circle K to już 3,47 zł/l. To blisko 30 groszy więcej, niż zakładają oficjalne analizy. Jedynie stacje marketowe (jak Carrefour z ceną 3,15 zł/l) trzymają się jeszcze w granicach zdrowego rozsądku.

Stacja paliw Orlen / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw MOL / Tomasz Sewastianowicz

Kiedy powróci pakiet CPN? Minister stawia sprawę jasno i wskazuje na Orlen

Eskalacja cenowa budzi uzasadniony niepokój kierowców, stąd coraz głośniejsze pytania o ewentualny powrót programu ochronnego "Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Głos w tej sprawie zabrał sam minister energii Miłosz Motyka. Na antenie Radia Dla Ciebie zadeklarował on, że resort nie wyklucza reakcji, jeśli sytuacja geopolityczna całkowicie wymknie się spod kontroli.

– Sprawa żadnego programu osłonowego nie jest zamknięta, bo gdyby doszło do radykalnej eskalacji, to myślę, że rekomendowalibyśmy powrót do działań osłonowych – zapowiedział minister Motyka.

Szef resortu energii zastrzegł jednak, że na ten moment przyjmowanie sztywnego pakietu na kilka miesięcy byłoby przedwczesne. Rząd obawia się sytuacji, w której po ewentualnym uspokojeniu nastrojów na świecie sztucznie zamrożony rynek nie mógłby weryfikować się sam. Podobny dystans zachowuje wiceminister Konrad Wojnarowski, który zaznacza, że ewentualny powrót do dopłat lub obniżek podatków wymagałby wcześniejszych konsultacji z Ministerstwem Finansów oraz uczestnikami rynku.

Stacja paliw MOYA / Tomasz Sewastianowicz

Rząd naciska na koncerny? "Są pozostałe narzędzia"

Minister Motyka podkreślił, że celem rządu jest rynkowe doprowadzenie do najniższych cen paliw w Unii Europejskiej – takich, jakimi Polacy mogli się cieszyć przed wybuchem kryzysu na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie wskazał na asy w rękawie, które mogą skłonić stacje do obniżek bez konieczności natychmiastowej nowelizacji ustaw.

Chodzi o "pozostałe narzędzia", którymi dysponuje Orlen – jako koncern najmocniej kreujący warunki gry na polskim rynku. Czy to zapowiedź nieoficjalnego nacisku na narodowego giganta, by ten ściął swoje marże i dał odetchnąć kierowcom? Decyzje w tej sprawie, jak zapowiada ministerstwo, mogą zapaść w ciągu najbliższych dni.

Koniec tarczy CPN. Ile kosztował program osłonowy?

Przypomnijmy: rządowy program CPN wygasł z końcem czerwca. Przestały wtedy obowiązywać m.in. przepisy wprowadzające obniżoną stawkę podatku VAT na wybrane paliwa oraz mechanizm ceny maksymalnej. Jeszcze wcześniej, w połowie czerwca, wygasła obniżona akcyza.

Ministerstwo Finansów oszacowało całkowity koszt funkcjonowania programu CPN na około 4,7 mld zł. Rząd od początku podkreślał, że tarcza miała charakter wyłącznie tymczasowy i stanowiła bezpośrednią odpowiedź na kryzys wywołany napięciami na linii USA-Izrael-Iran.