Polacy kupują 265 aut dziennie. Nowa Skoda demoluje cenniki konkurencji

Skoda wyprzedza Toyotę. Historyczny moment dla Czechów

Grupa Volkswagen zalicza słodko-gorzkie pierwsze półrocze 2026 roku. Niemiecki koncern globalnie dostarczył na drogi ponad 4,1 miliona samochodów. To o 6% mniej niż rok wcześniej, ale w Europie dynamicznie rośnie liczba zamówień na auta elektryczne marek należących do giganta.

Prawdziwym prymusem okazała się Skoda. Czeska marka po sześciu miesiącach sprzedała ponad 555 000 aut i jako jedyna w portfolio koncernu notuje wzrosty (+9,1%). Dla porównania: Volkswagen, Audi czy Porsche są pod kreską.

Czesi okazali się fenomenem nie tylko wewnątrz Grupy VW, ale i w skali całego rynku obejmującego 27 krajów UE. Skoda kolejny raz z rzędu wyprzedziła Toyotę, umacniając się na pozycji drugiej siły motoryzacyjnej w Europie. Obok sprawdzonych hitów, takich jak Octavia czy Kodiaq, sukces napędza rosnący popyt na hybrydy plug-in oraz elektryki – sprzedaż tych ostatnich wystrzeliła o rekordowe 48%, przekraczając poziom 108 000 sztuk.

Skoda Elroq, z niemal 60 tysiącami rejestracji, jest obecnie najpopularniejszym modelem elektrycznym Grupy VW, a Enyaq zajmuje trzecie miejsce na podium wyborów europejskich kierowców. Te liczby wkrótce mogą być jeszcze wyższe – w salonach debiutuje właśnie najtańszy e-SUV Epiq, a w kolejce na premierę rynkową czeka już Peaq.

Polacy kupują 265 aut dziennie. Elroq hitem mimo braku dopłat

W Polsce Skoda również idzie jak burza, będąc niekwestionowanym numerem jeden w strukturach Grupy VW. W pierwszym półroczu Polacy kupili aż 32,9 tysiąca aut tego producenta (wzrost o 9% rok do roku). Oznacza to, że w każdy ze 124 dni roboczych na nasze drogi wyjeżdżało średnio 265 nowych samochodów Skody.

Królową salonów pozostaje Octavia (najchętniej wybierana z silnikiem 1.5 TSI), która w czerwcu była najpopularniejszym nowym samochodem nad Wisłą. Jednocześnie marka zdominowała segment aut elektrycznych, wykazując największą dynamikę wzrostu w koncernie i wyprzedzając Volkswagena oraz Audi. Hitem okazała się Skoda Elroq – ten SUV odpowiada za ponad 75% wzrostu sprzedaży elektryków marki i to pomimo wyłączenia programu dopłat "NaszEauto". Dlaczego polscy kierowcy tak chętnie stawiają na ten model?

Skoda Elroq

Skoda Elroq

Koniec z tradycyjnym logo. Nowa twarz Skody zaskakuje

Elroq to pierwsza seryjna Skoda zaprojektowana zgodnie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid. Zamiast pionowo ustawionego grilla pojawiła się masywna przednia część nazwana Tech-Deck Face, która za ciemnym szkłem skrywa radar i kamerę systemów asystujących.

Tuż pod krawędzią maski biegnie animowany pas świetlny. Nad nim – zamiast znanego logo ze strzałą – pierwszy raz jest napis SKODA. Wąskie lampy przewidziano w dwóch wersjach. Podstawowa wykorzystuje ciągły moduł światła do jazdy dziennej i kierunkowskazy na górze oraz jednostkę z modułami LED dla świateł mijania i drogowych na dole.

Najbardziej zaawansowana odmiana to matrycowe reflektory Full LED Matrix – technologii o takim poziomie próżno dziś szukać u chińskich konkurentów w tym segmencie cenowym. W czeskim aucie cztery moduły tworzą pasek światła dziennego u góry. Niżej pracują dwa umieszczone obok siebie moduły BiLED (osobne dla świateł mijania i drogowych). Cały system składa się z 36 indywidualnych segmentów matrycy. Każdy z nich reaguje w ułamku sekundy i jest sterowany oddzielnie. Dzięki temu Elroq dokładnie doświetla pobocze oraz znaki drogowe, jednocześnie "wycinając" nadjeżdżające pojazdy, by nie oślepiać innych kierowców.

Nowa Skoda Elroq RS

Nowa Skoda Elroq RS

Luksus w aucie dla ludu? Te fotele to poziom klasy premium

Skoda konsekwentnie puka do bram klasy premium, co widać od razu po otwarciu drzwi Elroqa. We wnętrzu witają tworzywa wykraczające jakością poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie tam, gdzie należy i przyjemne w dotyku.

Sportowa skórzana kierownica wersji Sportline i RS ma trzy ramiona oraz łopatki do zmiany poziomu rekuperacji. Głębiej profilowane fotele z hojnym zakresem regulacji skutecznie podpierają ciało, a jeśli zdecydujemy się na opcjonalne siedzenia o jeszcze wyższym standardzie, pojawi się również opcja masażu i podparcie odcinka lędźwiowego.

Nowa Skoda Elroq Sportline

Nowa Skoda Elroq Sportline

Cyfrowy minimalizm, który nie irytuje. Pięć skrótów ratuje sytuację

Kokpit to wzór nowej ergonomii. Centrum sterowania jest 13-calowy ekran dotykowy, pod którym sprytnie wkomponowano nawiewy. Sam system multimedialny reaguje na dotyk błyskawicznie, a producent na szczęście wyciągnął wnioski z dawnych wpadek projektowych Grupy VW. Na wyświetlaczu znajdziemy teraz konfigurowalny pasek z pięcioma skrótami do ulubionych funkcji.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ pozwala błyskawicznie wyłączyć np. irytujące ostrzeżenia dźwiękowe. Ukryty pod daszkiem 5,3-calowy ekran nie rozprasza uwagi i prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, zasięg, poziom naładowania oraz wskazówki nawigacji. Wśród rozwiązań ułatwiających życie przewidziano m.in. podgrzewanie baterii przed ładowaniem (uruchamiane ręcznie ikonką na ekranie lub automatycznie na podstawie danych z nawigacji).

Nowa Skoda Elroq Sportline

Nowa Skoda Elroq Sportline

Technologia z wyższej półki. Ten system "widzi" więcej niż kierowca

Zaskakującym rozwiązaniem w tej klasie aut jest opcjonalny wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością. Najważniejsze wskazówki są prezentowane w taki sposób, jakby unosiły się nad drogą kilka metrów przed maską.

W praktyce działa to genialnie: niebieskie, animowane strzałki nawigacji precyzyjnie pokazują, w którym momencie skręcić, a świetlna kreska poniżej sygnalizuje, że aktywny tempomat "widzi" poprzedzający pojazd. Z kolei pomarańczowe linie natychmiast informują o interwencji asystenta pasa ruchu. To technologia, która realnie odciąża wzrok kierowcy, szczególnie podczas nocnej jazdy czy w trudnych warunkach pogodowych.

Zmierzyłem wnętrze: przy 186 cm wzrostu wciąż jest mnóstwo luzu

Elroq dzięki płaskiej podłodze zapewnia przestronność na poziomie aut z wyższego segmentu. Mam 186 cm wzrostu i szybko znalazłem właściwą pozycję za kierownicą – przestrzeń od siedziska do sufitu to aż 1056 mm. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest równie dużo miejsca – nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. W obu rzędach podróżuje się wygodnie, przez co Elroq może być godną alternatywą dla Octavii.

Skoda Elroq RS

Skoda Elroq RS

Golf ma problem. Bagażnik Skody bije legendę na głowę

Nowy e-SUV z Czech to także popis praktyczności. Bagażnik oferuje 470 litrów pojemności, a po złożeniu oparć kanapy przestrzeń transportowa rośnie do 1580 litrów. Dla porównania: Volkswagen Golf to skromniejsze 380/1237 litrów. Dodatkowo w samej kabinie wygospodarowano sprytne schowki o łącznej pojemności aż 48 litrów.

Czesi nie zapomnieli oczywiście o swoich kultowych patentach z serii "Simply Clever". Oprócz klasycznych haczyków na siatki czy organizerów cargo zapobiegających przesuwaniu się walizek, w Elroqu debiutuje kapitalne rozwiązanie – specjalna siatka na kabel do ładowania podwieszona bezpośrednio pod regulowaną półką bagażnika.

Skoda Elroq RS

Skoda Elroq RS

Aż pięć wersji napędu do wyboru w cenie spalinowego

Skoda Elroq zapewnia cztery warianty układu napędowego: 60, 85, 85x oraz RS. Czeski producent daje kierowcom demokratyczny wybór i pokazuje, że samochód elektryczny może być jednocześnie stworzony z myślą o mieście i o długich podróżach. Co najważniejsze: dzięki wyjściowej wersji zapewnia nowoczesne auto elektryczne w cenie spalinowego.

Skoda Elroq 60 skrywa akumulator o pojemności 61 kWh i 190-konny silnik elektryczny na tylnej osi. W tym przypadku można liczyć na 435 km zasięgu i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,5 sekundy. To przyzwoite osiągi, które sprawdzą się w codziennej eksploatacji.

Elektryczny SUV szybszy niż Octavia RS? Te liczby nie kłamią

Elroq 85 podnosi wrażenia z jazdy o poziom wyżej. Silnik ma 286 KM, a akumulator 82 kWh. Efekt? SUV Skody od 0 do 100 km/h przyspieszy w 6,6 sekundy. To o 0,2 s lepiej niż Octavia RS. Dzięki napędowi na tylną oś auto prowadzi się niezwykle pewnie i nawet przy mocnym starcie nie ma najmniejszych problemów z trakcją.

Podczas mojego testu komputer po 100-kilometrowej trasie (obejmującej także fragment autostrady) wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie zaledwie 14,6 kWh/100 km. Oznacza to, że zasięg ok. 570 km jest realny od osiągnięcia. Przy wyjątkowo oszczędnej jeździe bez problemu można zejść nawet do 10 kWh/100 km. Oferta obejmuje także wariant 85x z napędem 4x4.

Skoda Elroq

Skoda Elroq

Skoda Elroq

Skoda Elroq

Skoda Elroq RS wciska w fotel. Sprawdziłem, jak jeździ 340-konny SUV

Wreszcie Elroq RS skrywa dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 340 KM. Zryw od zera do 100 km/h zajmuje ledwie 5,4 sekundy. Przy czym, żeby poczuć frajdę, wcale nie trzeba wiele – impet przyspieszenia ze świateł do 50 km/h wystarczająco wciśnie w fotele. Elroq RS zapewni około 550 km zasięgu. Łopatkami przy kierownicy można ustawić poziom rekuperacji (odzyskiwania energii). Do dyspozycji przewidziano kilka stopni, od swobodnego "żeglowania" aż po maksymalne odzyskiwanie prądu (tryb B).

Skoda Elroq RS

Skoda Elroq RS

Cena, która demoluje rywali. Skoda Elroq od 141 900 zł

W ofercie są jeszcze samochody z roku modelowego 2026, dlatego najtańsza Skoda Elroq 50 kosztuje teraz od 141 900 zł. Z kolei najnowszy cennik otwiera model Elroq 60 Essence za 154 150 zł. Jak ceny czeskiego auta wyglądają na tle konkurencji?

Zaskakująco dobrze. Toyota Urban Cruiser jest droższa – wymaga przynajmniej 155 900 zł. Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł (akumulator 58,3 kWh), a Volvo EX30 to minimum 169 990 zł. Czesi nie tyle rzucili rękawicę, co postawili całą konkurencję pod ścianą, oferując przestronnego, świetnie wyposażonego SUV-a w cenie, która dotychczas była zarezerwowana dla znacznie mniejszych aut.

Skoda Elroq

Skoda Elroq

Skoda Elroq

Skoda Elroq

Skoda Elroq

Skoda Elroq

Skoda Elroq

Skoda Elroq

Skoda Elroq

Skoda Elroq