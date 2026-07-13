Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie

Nowe ceny paliw od 13 lipca. Te 4 rzeczy musisz wiedzieć:

Skok cen na stacjach paliw: Po ostatecznym wygaśnięciu rządowego pakietu osłonowego CPN i odbiciu cen ropy na światowych giełdach kierowcy zderzyli się z drożyzną. Olej napędowy na większości stacji przebił już barierę 7 zł za litr .

Po ostatecznym wygaśnięciu rządowego pakietu osłonowego CPN i odbiciu cen ropy na światowych giełdach kierowcy zderzyli się z drożyzną. Olej napędowy na większości stacji przebił już barierę . Rzeczywistość wyprzedziła prognozy analityków: Mój poranny objazd stacji dowodzi, że oficjalne raporty zza biurka nie nadążają za rynkiem. Poniedziałkowe ceny benzyny 95 i diesla od razu uderzyły w maksymalne pułapy przewidywane na cały tydzień, a w przypadku autogazu (LPG) stawki na pylonach rozniosły prognozy ( 3,49 zł/l zamiast zapowiadanych 3,23 zł/l).

Mój poranny objazd stacji dowodzi, że oficjalne raporty zza biurka nie nadążają za rynkiem. Poniedziałkowe ceny benzyny 95 i diesla od razu uderzyły w maksymalne pułapy przewidywane na cały tydzień, a w przypadku autogazu (LPG) stawki na pylonach rozniosły prognozy ( zamiast zapowiadanych 3,23 zł/l). Ogromne różnice między sieciami: Jeśli musisz tankować, omijaj najdroższe stacje. Najniższe stawki tradycyjnie trzyma Auchan (benzyna 95 za 6,60 zł/l), podczas gdy na stacjach BP klasyczna "95-ka" kosztuje już 6,92 zł/l, a diesel aż 7,09 zł/l.

Jeśli musisz tankować, omijaj najdroższe stacje. Najniższe stawki tradycyjnie trzyma Auchan (benzyna 95 za 6,60 zł/l), podczas gdy na stacjach BP klasyczna Rządowa tarcza wróci tylko w jednym scenariuszu: Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zadeklarował, że resort uważnie przygląda się sytuacji. Przywrócenie przepisów programu "Ceny Paliwa Niżej" jest rozważane, ale decyzja urzędników zależy od jednego, kluczowego warunku.

Paliwo drożeje. Sprawdziłem ceny na stacjach Orlen, BP, Circle K, Amic i Auchan

Zapomnij o raportach paliwowych sprzed kilku dni – dzisiaj rano sytuacja na rynku zmieniła się diametralnie. Ropa na światowych giełdach ponownie drożeje, a eksperci zastanawiają się, czy porozumienie na linii USA–Iran istnieje już tylko na papierze.

Efekt? Od poniedziałku stacje paliw podyktowały zupełnie nowe warunki. Podwyżki dogoniły nas szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Sprawdziłem na stacjach, jak prognozy analityków wyglądają w praktyce.

7 zł za litr benzyny 95? To kwestia godzin. Zestawienie cen

Zdjęcia pylonów największych sieci, które zrobiłem o świcie, potwierdzają jedno: Orlen, BP, Circle K i Amic bez skrupułów podnoszą stawki. Oto jak wyglądają aktualne koszty tankowania:

Benzyna 95: Najtaniej jest na stacji Auchan, gdzie litr kosztuje 6,60 zł – na tle konkurencji wygląda to niemal jak promocja. Z kolei Circle K, Amic i Orlen jakby porozumiały się co do jednej stawki i żądają 6,89 zł/l. Najdrożej wypadło BP , które niebezpiecznie zbliża się do psychologicznej granicy – za klasyczną "95-kę" zapłacisz tam już 6,92 zł/l.

jest na stacji Auchan, gdzie litr kosztuje – na tle konkurencji wygląda to niemal jak promocja. Z kolei Circle K, Amic i Orlen jakby porozumiały się co do jednej stawki i żądają 6,89 zł/l. , które niebezpiecznie zbliża się do psychologicznej granicy – za klasyczną "95-kę" zapłacisz tam Diesel (ON): Olej napędowy na większości stacji wyraźnie przebił już barierę 7 złotych . Ceny wahają się od 6,88 zł/l na Auchan, przez 7,07 zł/l na stacjach Circle K, Orlen oraz Amic, aż po 7,09 zł/l na BP.

(ON): Olej napędowy na większości stacji wyraźnie przebił już . Ceny wahają się od 6,88 zł/l na Auchan, przez 7,07 zł/l na stacjach Circle K, Orlen oraz Amic, aż LPG: Za autogaz zapłacisz obecnie od 3,47 zł/l (najniższa cena na Amic) do 3,49 zł/l (taką stawkę zastałem na Orlenie, BP oraz Circle K).

Stacja paliw BP / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw Orlen / Tomasz Sewastianowicz

Co mówią eksperci? Prognozy e-petrol.pl vs. biuro Reflex

Analitycy biura Reflex i e-petrol.pl są zgodni – tanio już było. Do podwyżek z przełomu miesięcy, odnotowanych po wygaśnięciu tarczy CPN, dochodzą teraz dynamiczne zmiany na rynku hurtowym. Rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie momentalnie podbija ceny ropy naftowej i produktów gotowych, co przekłada się na presję cenową w kraju.

Jak prognozy rozkładają się na nadchodzący tydzień? Zestawienie średnich przewidywań biura Reflex oraz widełek cenowych e-petrol.pl pokazuje, czego kierowcy powinni spodziewać się przy dystrybutorach:

Paliwo Prognoza e-petrol.pl (od 13 lipca) Średnia cena według Reflex Benzyna Pb95 6,78 – 6,92 zł/l 6,95 zł/l Olej napędowy (ON) 6,94 – 7,09 zł/l 7,20 zł/l Autogaz (LPG) 3,16 – 3,23 zł/l 3,18 zł/l

Rzeczywistość kontra prognozy. Stacje już uderzyły w sufit

Mój poranny przegląd cenników na stacjach dowodzi jednego: rzeczywistość dogania prognozy w błyskawicznym tempie. Na stacjach BP ceny benzyny 95 (6,92 zł/l) oraz diesla (7,09 zł/l) już w poniedziałek rano osiągnęły maksymalny pułap przewidywany przez e-petrol na cały nadchodzący tydzień.

Jeszcze większe zaskoczenie czeka kierowców aut z instalacją gazową. Podczas gdy eksperci zza biurka prognozują uspokojenie sytuacji i spadki średnich cen LPG w okolice 3,16–3,23 zł/l, realne stawki na pylonach Orlenu, BP czy Circle K już teraz wynoszą 3,49 zł/l. To blisko 30 groszy drożej, niż zakładają oficjalne raporty.

Stacja paliw Circle K / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw Amic / Tomasz Sewastianowicz

Kiedy powróci pakiet CPN? Rząd stawia sprawę jasno

Eskalacja cenowa budzi uzasadniony niepokój kierowców, stąd coraz głośniejsze pytania o ewentualny powrót programu ochronnego "Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Przedstawiciele rządu przyznają, że monitorują sytuację i nie wykluczają reakcji, jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie całkowicie wymknie się spod kontroli.

– Rozważamy różne scenariusze i uważnie przyglądamy się sytuacji. Jednak dopóki konflikt na Bliskim Wschodzie nie ulegnie dalszej eskalacji, nie podejmiemy decyzji o ponownym wdrożeniu tarczy – zadeklarował wiceminister energii Konrad Wojnarowski.

Wiceminister dodał, że ewentualny powrót do dopłat lub obniżek podatków wymagałby wcześniejszych konsultacji z Ministerstwem Finansów oraz uczestnikami rynku. Resort nie wskazał konkretnego pułapu cenowego, który byłby powodem do uruchomienia programu.

Koniec tarczy CPN. Ile kosztował program osłonowy?

Przypomnijmy: rządowy program CPN wygasł z końcem czerwca. Przestały wtedy obowiązywać m.in. przepisy wprowadzające obniżoną stawkę podatku VAT na wybrane paliwa oraz mechanizm ceny maksymalnej. Jeszcze wcześniej, w połowie czerwca, wygasła obniżona akcyza.

Ministerstwo Finansów oszacowało całkowity koszt funkcjonowania programu CPN na około 4,7 miliarda złotych. Rząd od początku podkreślał, że tarcza miała charakter wyłącznie tymczasowy i stanowiła bezpośrednią odpowiedź na kryzys wywołany napięciami na linii USA–Izrael–Iran.