Dziennik Gazeta Prawana logo

Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 05:50
Ten tekst przeczytasz w 6 minut
Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny E10 (Pb95) do czerwonego samochodu
Ceny benzyny 95 na wiodących stacjach w Polsce niebezpiecznie zbliżają się do psychologicznej granicy 7 zł za litr/Tomasz Sewastianowicz
Ceny paliw poszybowały. Analitycy e-petrol.pl oraz biura Reflex nie pozostawiają złudzeń: od poniedziałku 13 lipca kierowców czeka zderzenie z nową rzeczywistością. Po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN rynek dodaje kolejną porcję złych wiadomości. Sprawdziłem o świcie, ile dokładnie zapłacimy za litr benzyny 95, diesla oraz autogazu na najpopularniejszych stacjach w kraju.

Nowe ceny paliw od 13 lipca. Te 4 rzeczy musisz wiedzieć:

  • Skok cen na stacjach paliw: Po ostatecznym wygaśnięciu rządowego pakietu osłonowego CPN i odbiciu cen ropy na światowych giełdach kierowcy zderzyli się z drożyzną. Olej napędowy na większości stacji przebił już barierę 7 zł za litr.
  • Rzeczywistość wyprzedziła prognozy analityków: Mój poranny objazd stacji dowodzi, że oficjalne raporty zza biurka nie nadążają za rynkiem. Poniedziałkowe ceny benzyny 95 i diesla od razu uderzyły w maksymalne pułapy przewidywane na cały tydzień, a w przypadku autogazu (LPG) stawki na pylonach rozniosły prognozy (3,49 zł/l zamiast zapowiadanych 3,23 zł/l).
  • Ogromne różnice między sieciami: Jeśli musisz tankować, omijaj najdroższe stacje. Najniższe stawki tradycyjnie trzyma Auchan (benzyna 95 za 6,60 zł/l), podczas gdy na stacjach BP klasyczna "95-ka" kosztuje już 6,92 zł/l, a diesel aż 7,09 zł/l.
  • Rządowa tarcza wróci tylko w jednym scenariuszu: Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zadeklarował, że resort uważnie przygląda się sytuacji. Przywrócenie przepisów programu "Ceny Paliwa Niżej" jest rozważane, ale decyzja urzędników zależy od jednego, kluczowego warunku.

Paliwo drożeje. Sprawdziłem ceny na stacjach Orlen, BP, Circle K, Amic i Auchan

Zapomnij o raportach paliwowych sprzed kilku dni – dzisiaj rano sytuacja na rynku zmieniła się diametralnie. Ropa na światowych giełdach ponownie drożeje, a eksperci zastanawiają się, czy porozumienie na linii USA–Iran istnieje już tylko na papierze.

Efekt? Od poniedziałku stacje paliw podyktowały zupełnie nowe warunki. Podwyżki dogoniły nas szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Sprawdziłem na stacjach, jak prognozy analityków wyglądają w praktyce.

7 zł za litr benzyny 95? To kwestia godzin. Zestawienie cen

Zdjęcia pylonów największych sieci, które zrobiłem o świcie, potwierdzają jedno: Orlen, BP, Circle K i Amic bez skrupułów podnoszą stawki. Oto jak wyglądają aktualne koszty tankowania:

  • Benzyna 95: Najtaniej jest na stacji Auchan, gdzie litr kosztuje 6,60 zł – na tle konkurencji wygląda to niemal jak promocja. Z kolei Circle K, Amic i Orlen jakby porozumiały się co do jednej stawki i żądają 6,89 zł/l. Najdrożej wypadło BP, które niebezpiecznie zbliża się do psychologicznej granicy – za klasyczną "95-kę" zapłacisz tam już 6,92 zł/l.
  • Diesel (ON): Olej napędowy na większości stacji wyraźnie przebił już barierę 7 złotych. Ceny wahają się od 6,88 zł/l na Auchan, przez 7,07 zł/l na stacjach Circle K, Orlen oraz Amic, aż po 7,09 zł/l na BP.
  • LPG: Za autogaz zapłacisz obecnie od 3,47 zł/l (najniższa cena na Amic) do 3,49 zł/l (taką stawkę zastałem na Orlenie, BP oraz Circle K).
Stacja paliw BP
Stacja paliw BP/Tomasz Sewastianowicz
Stacja paliw Orlen
Stacja paliw Orlen/Tomasz Sewastianowicz

Co mówią eksperci? Prognozy e-petrol.pl vs. biuro Reflex

Analitycy biura Reflex i e-petrol.pl są zgodni – tanio już było. Do podwyżek z przełomu miesięcy, odnotowanych po wygaśnięciu tarczy CPN, dochodzą teraz dynamiczne zmiany na rynku hurtowym. Rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie momentalnie podbija ceny ropy naftowej i produktów gotowych, co przekłada się na presję cenową w kraju.

Jak prognozy rozkładają się na nadchodzący tydzień? Zestawienie średnich przewidywań biura Reflex oraz widełek cenowych e-petrol.pl pokazuje, czego kierowcy powinni spodziewać się przy dystrybutorach:

Paliwo

Prognoza e-petrol.pl (od 13 lipca)

Średnia cena według Reflex

Benzyna Pb95

6,78 – 6,92 zł/l

6,95 zł/l

Olej napędowy (ON)

6,94 – 7,09 zł/l

7,20 zł/l

Autogaz (LPG)

3,16 – 3,23 zł/l

3,18 zł/l

Rzeczywistość kontra prognozy. Stacje już uderzyły w sufit

Mój poranny przegląd cenników na stacjach dowodzi jednego: rzeczywistość dogania prognozy w błyskawicznym tempie. Na stacjach BP ceny benzyny 95 (6,92 zł/l) oraz diesla (7,09 zł/l) już w poniedziałek rano osiągnęły maksymalny pułap przewidywany przez e-petrol na cały nadchodzący tydzień.

Jeszcze większe zaskoczenie czeka kierowców aut z instalacją gazową. Podczas gdy eksperci zza biurka prognozują uspokojenie sytuacji i spadki średnich cen LPG w okolice 3,16–3,23 zł/l, realne stawki na pylonach Orlenu, BP czy Circle K już teraz wynoszą 3,49 zł/l. To blisko 30 groszy drożej, niż zakładają oficjalne raporty.

Stacja paliw Circle K
Stacja paliw Circle K/Tomasz Sewastianowicz
Stacja paliw Amic
Stacja paliw Amic/Tomasz Sewastianowicz

Kiedy powróci pakiet CPN? Rząd stawia sprawę jasno

Eskalacja cenowa budzi uzasadniony niepokój kierowców, stąd coraz głośniejsze pytania o ewentualny powrót programu ochronnego "Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Przedstawiciele rządu przyznają, że monitorują sytuację i nie wykluczają reakcji, jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie całkowicie wymknie się spod kontroli.

– Rozważamy różne scenariusze i uważnie przyglądamy się sytuacji. Jednak dopóki konflikt na Bliskim Wschodzie nie ulegnie dalszej eskalacji, nie podejmiemy decyzji o ponownym wdrożeniu tarczy – zadeklarował wiceminister energii Konrad Wojnarowski.

Wiceminister dodał, że ewentualny powrót do dopłat lub obniżek podatków wymagałby wcześniejszych konsultacji z Ministerstwem Finansów oraz uczestnikami rynku. Resort nie wskazał konkretnego pułapu cenowego, który byłby powodem do uruchomienia programu.

Koniec tarczy CPN. Ile kosztował program osłonowy?

Przypomnijmy: rządowy program CPN wygasł z końcem czerwca. Przestały wtedy obowiązywać m.in. przepisy wprowadzające obniżoną stawkę podatku VAT na wybrane paliwa oraz mechanizm ceny maksymalnej. Jeszcze wcześniej, w połowie czerwca, wygasła obniżona akcyza.

Ministerstwo Finansów oszacowało całkowity koszt funkcjonowania programu CPN na około 4,7 miliarda złotych. Rząd od początku podkreślał, że tarcza miała charakter wyłącznie tymczasowy i stanowiła bezpośrednią odpowiedź na kryzys wywołany napięciami na linii USA–Izrael–Iran.

Stacja paliw Auchan
Stacja paliw Auchan/Tomasz Sewastianowicz
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: cenakierowcalpgpaliwo
Powiązane
Nowa Dacia Striker
Nowa Dacia Striker odleciała z ceną i stylem. Kosztuje znacznie mniej niż rywale
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 3 lipca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
Toyota C-HR silnik hybryda 1.8 czerwony kolor
Nowa Toyota hitem: Ma silnik 2.0 i spala 3,2 l na 100 km. Ile kosztuje?
Odcinkowy pomiar prędkości
10 nowych odcinkowych pomiarów prędkości już działa. Kierowcy jadą 145 km/h i mandat nie przychodzi
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał ostateczną datę, za brak słony mandat »
Zobacz
|
Dlaczego pomidory kwitną, a nie zawiązują owoców?
Dlaczego pomidory mają mało owoców? Co zrobić, żeby pomidory miały więcej owoców?
Wiesław Gołas
Cytat dnia. Wiesław Gołas. "Poza chamstwem bardzo nie lubię..."
Mark Rutte, NATO
Polska głównym beneficjentem kluczowego projektu NATO. "W końcu!"
Dziewczyna rozwiązuje quiz
Piekielnie trudny quiz ortograficzny. Od 3/11 zaczyna się poziom mistrza
Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny E10 (Pb95) do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
KE, UE
Fiasko rozmów w UE ws. nałożenia pilnych sankcji na Rosję. Trzy państwa się wyłamały
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj