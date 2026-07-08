Nowa Dacia Striker odleciała z ceną i stylem. Kosztuje znacznie mniej niż rywale

Dacia rzuca wyzwanie Toyocie i Skodzie. To nowy król segmentu C?

Nowa Dacia Striker w wersji Extreme – ze współrzędnymi Trasy Transfogaraskiej na drzwiach, wielkim szklanym dachem, miedzianymi dodatkami i postawiona na 18-calowych kołach – wygląda kapitalnie. To nie tylko jedna z najważniejszych premier rumuńskiej marki w 2026 roku, ale spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych nowości całego rynku motoryzacyjnego ostatnich lat. Szczególnie że producent dzięki temu modelowi zamierza do 2030 roku zwiększyć swoje udziały w sprzedaży aut z segmentu C z 20 proc. do aż 33 proc.

Skąd jednak pomysł na podwyższone kombi, a nie kolejnego klasycznego SUV-a? Odpowiedź niosą dane rynkowe dla Europy z raportu Data Force, które marka pokazała podczas premiery. Choć SUV-y zdominowały klasę kompaktów, zgarniając 60 proc. tortu, to aż 40 proc. kierowców wciąż świadomie wybiera inne typy nadwozia. Z analiz wynika, że głównymi powodami rezygnacji z SUV-a są: zbyt wysoka cena, kwestie designu i wizerunku oraz niedopasowanie do realnych potrzeb użytkowych. Striker powstał dokładnie po to, by spełnić oczekiwania mniejszości.

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nazwa idealnie oddaje misję tego auta – wywodzi się z angielskiego określenia "strike" (perfekcyjny rzut) lub "striker" (napastnik). Samochód bez pytania wjeżdża na boisko, na którym od dawna rozpychają się takie gwiazdy jak Toyota Corolla czy Skoda Octavia. Oko w oko Dacia Striker przekonuje do siebie praktycznością i możliwościami napędu. Przy czym to tylko część argumentów, które mają stanowić o jej przewadze nad rywalami z Chin czy reszty Europy. Biorąc pod uwagę rozmiary i wyposażenie, Striker to najkorzystniej wyceniony samochód w swojej klasie. Co dostaną kierowcy? Widziałem ten samochód na żywo i bez kamuflażu. Oto pierwsze wrażenia.

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Tak wygląda Dacia Striker – największe auto w rodzinie. Jakie ma wymiary?

Striker ma 4,62 m długości – to o 5 cm więcej niż Bigster i niemal tyle samo, co Octavia kombi czy Corolla TS. Jednak nowa Dacia, dzięki podniesionej sylwetce, sprytnie łączy praktyczność przestronnego kombi ze ściętym tyłem i prześwitem SUV-a (20 cm w wersji 4x4 i 19 cm w wariancie 4x2, podczas gdy Bigster oferuje 22 cm).

Design to również mocna strona tego modelu. Samochód ma proporcje niespotykane dotąd w autach rumuńskiego producenta, a projektanci ukryli w nadwoziu mnóstwo stylistycznych smaczków. Pierwszym z brzegu jest dach "lewitujący" nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki specjalnej wstawce na wysokości bagażnika. Wyraźna przewaga nadwozia nad powierzchnią szyb zbliża Strikera wizualnie do samochodów z wyższej półki. Do tego dochodzą muskularne błotniki, nielakierowane osłony z ekologicznego tworzywa Starkle, animacje powitalne po otwarciu drzwi i efektowny przód z reflektorami LED w kształcie litery T. Ten sam motyw powtórzono w tylnych lampach, które połączono czarną, błyszczącą listwą. Gdzie nie spojrzeć, tam dzieje się coś ciekawego. Także wewnątrz…

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Dacia Striker ze współrzędnymi Trasy Transfogaraskiej / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Wnętrze już nie jest budżetowe

W środku nie ma już mowy o surowym plastiku kojarzonym z dawnymi modelami marki. Striker od progu wita świetną ergonomią oraz nienachalną cyfryzacją. Tkanina z charakterystycznym, zygzakowatym szwem dodaje wnętrzu szlachetności. Mięsista kierownica ze spłaszczonym wieńcem oraz łopatkami do zmiany biegów idealnie leży w dłoniach, a swoją solidnością podkreśla zaskakująco dobrą jakość montażu. Pod tym względem Dacia przeskoczyła niektóre znacznie wyżej pozycjonowane marki.

Kokpit zdominowały czytelne, cyfrowe interfejsy. Cały układ – z 10-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza zupełnie nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny z wbudowaną nawigacją (i mapami aktualizowanymi bezpłatnie przez 8 lat) błyskawicznie reaguje na dotyk, a jego menu ma przejrzyście rozplanowane, duże pola kafelkowe. Na szczęście projektanci zostawili pod ekranem klasyczny, fizyczny rząd przycisków do obsługi ogrzewania i klimatyzacji.

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Dacia dorzuciła też zgrabnie zaprojektowaną ładowarkę indukcyjną z systemem MagSafe, porty USB-C oraz specjalny otwór, przez który pasażer może przeciągnąć przewód i odłożyć ładujący się telefon na wygodną półeczkę przed sobą. W utrzymaniu porządku pomoże potężny, 6,7-litrowy schowek pod podłokietnikiem. Co ciekawe, wyjmowane uchwyty na kubki mogłem w nim przestawiać niemal jak klocki Lego. Można je też mocować w różnych miejscach kabiny dzięki fabrycznym haczykom YouClip (np. na oparciu fotela pasażera). Innym sprytnym detalem jest skrobaczka do szyb ukryta we wnęce od strony kierowcy – czyżby Dacia podkradła patent Skodzie?

Całkowicie autorskim rozwiązaniem rumuńskiej marki jest natomiast cyfrowy zespół wskaźników LightVisio. Ten 7-calowy projektor wykorzystuje technologię odbicia optycznego, wyświetlając najważniejsze informacje w postaci "pływającego" obrazu. W praktyce widok sprawiał wrażenie trójwymiarowego, ale wszystkie parametry były idealnie ostre i ani trochę nie męczyły mojego wzroku. Plus na konto inżynierów od wyciszenia kabiny – wykonali bardzo dobrą robotę. A posłużyli się m.in. rozwiązaniem stosowanym w autach z klasy wyższej – szyba czołowa skrywa warstwę tłumiącą hałas, a boczne są grubsze. Dodatkowe maty wygłuszające są w bagażniku. Podwozie zabudowano osłonami.

Nowa Dacia Striker

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Dacia Striker jako auto dla rodziny? Usiadłem z tyłu i byłem zaskoczony

Mam 186 cm wzrostu i bez problemu znalazłem wygodną pozycję za kierownicą. Elektrycznie sterowane, przyjemnie sprężyste fotele z szerokim zakresem regulacji gwarantują solidne podparcie, co z pewnością doceni się podczas długich podróży.

A jak sytuacja wygląda z tyłu? Rozstaw osi wynoszący ponad 2,7 m gwarantuje mnóstwo przestrzeni. Usiadłem "za sobą" i przed kolanami zostało mi jeszcze 9 cm luzu – sprawdziłem, miarka nie kłamie. Miejsca na stopy i nad głową też jest pod dostatkiem. Dużym plusem są też tylne drzwi, które otwierają się niemal pod kątem prostym, co genialnie ułatwia wsiadanie lub montaż fotelika dziecięcego.

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Dacia Striker

Nowa Dacia Striker

Zapomnij o machaniu nogą pod zderzakiem. Bagażnik Dacii Striker skrywa genialny patent

Regularnie uformowany bagażnik Strikera zapewnia aż 600 litrów pojemności. Żeby się do niego dostać, wystarczy mieć w kieszeni kartę hands-free i stanąć za autem. Kiedy podszedłem bliżej niż na metr, samochód zapiszczał, błysną kierunkowskazami i automatycznie podniósł klapę. Genialne w swojej prostocie – nie trzeba machać nogą pod zderzakiem ani odkładać siatek z zakupami.

Pomysłowość rumuńskiej marki dopełniają solidne haki na torby, podwójne dno oraz dzielona na trzy części podłoga, która pozwala zabezpieczyć ładunek przed przesuwaniem. Jeden ruch dźwignią wystarczy, by złożyć oparcia kanapy (dzielone w układzie 60/40) i zyskać płaską powierzchnię o długości niemal 1,8 metra – zmierzyłem od progu do oparcia fotela przedniego pasażera. Kapitalnym ułatwieniem jest też grafika-ściągawka umieszczona przy lewej tylnej lampie. Pokazuje ona najważniejsze wymiary kufra, co uratuje sytuację, gdy w sklepie budowlanym będziesz się zastanawiać, czy zmieścisz paczkę o przekątnej około 1,7 m i szerokości 91 cm.

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Trzy silniki do wyboru. Każdy oszczędny, w tym fabryczne LPG

Wreszcie jazda. Najmocniejsza w gamie będzie Dacia Striker Hybrid 155. W tym modelu zespół napędowy składa się z 4-cylindrowego silnika benzynowego 1.8 o mocy 109 KM, dwóch silników elektrycznych (jednego o mocy 49 KM oraz wysokonapięciowego rozrusznika-alternatora), akumulatora trakcyjnego 1,4 kWh (230 V) i automatycznej skrzyni biegów. Przekładnia posiada cztery przełożenia obsługujące silnik spalinowy oraz dwa przypisane do elektryka. Taka hybryda powinna zużywać poniżej 4,7 litra benzyny na 100 km, a w mieście nawet przez 80 proc. czasu jeździć wyłącznie na prądzie.

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Dacia Striker Hybrid 155 czy Striker Hybrid 150 4x4? Różnice

Alternatywą dla klasycznej hybrydy będzie Striker Hybrid 150 4x4. To połączenie silnika 1.2 o mocy 140 KM (230 Nm), układu mild-hybrid 48V, 6-stopniowego automatu z podwójnym sprzęgłem oraz napędu na cztery koła. Co ważne, nie znajdziemy tu klasycznego wału napędowego. Tylną oś napędza niezależny silnik elektryczny (31 KM i 87 Nm) współpracujący z dwubiegową, automatyczną skrzynią.

Zaletą takiej konfiguracji jest wysoki moment obrotowy na tylnych kołach przy małych prędkościach (na pierwszym biegu), co ułatwia pokonywanie przeszkód. Z kolei na asfalcie, gdy tylna skrzynia biegów jest odłączona, auto prowadzi się jak klasyczna wersja 4x2, zachowując niskie zużycie paliwa. W standardowych trybach drogowych (Auto/Eco/Snow) napęd 4x4 "czuwa" i aktywuje się automatycznie w razie potrzeby przy prędkościach do 140 km/h. Do jazdy w trudniejszym terenie służą dwa dedykowane ustawienia pokrętła: Mud/Sand oraz Off-Road. Z kolei system Hill Descent Control, będący standardem w wersji Extreme, automatycznie sprowadzi auto ze śliskiego zjazdu z prędkością od 3 do 30 km/h.

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nowy silnik LPG z fabryki. Koniec z problemami w ASO

Polska, z flotą ponad 3,5 miliona aut zasilanych autogazem (dane GUS), jest pod tym względem absolutnym liderem w Europie. Ponad 7600 stacji tankowania LPG w kraju tworzy najgęstszą sieć na Starym Kontynencie. Nic dziwnego, że nasz rynek jest dla Dacii kluczowy. Ceny LPG pozostają wyjątkowo stabilne – średnio litr gazu kosztuje obecnie około 3,20 zł. W praktyce oznacza to, że rachunek za paliwo na dystansie 100 km jest o blisko 40 proc. niższy w porównaniu z benzyną. Przy średnim rocznym przebiegu rzędu 15 000 km daje to ponad 2000 zł czystej oszczędności w kieszeni.

Stąd kolejna świetna wiadomość: Dacia Striker będzie dostępna z fabryczną instalacją LPG. W tej odmianie benzynowy silnik 1.2 o mocy 140 KM z miękką hybrydą 48V łączony jest z 6-biegową skrzynią manualną, którą na życzenie można zastąpić automatem. Dzięki dwóm zbiornikom paliwa Striker mild hybrid-G 140 powinien zapewniać ok. 1500 km bez przystanku na tankowanie. Przy średnim spalaniu na poziomie 7 litrów gazu, pokonanie 100 km będzie kosztować zaledwie 22-23 zł..

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Co kluczowe, zastosowana jednostka o oznaczeniu HR12DDV LPG nie jest jedynie adaptacją wersji benzynowej, lecz konstrukcją od podstaw zaprojektowaną do zasilania autogazem. Najważniejsze różnice techniczne to:

Wzmocnioną głowicę: Specjalnie zaprojektowane zawory i gniazda zaworowe o podwyższonej odporności termicznej zapewniają bezawaryjną pracę na LPG.

Specjalnie zaprojektowane zawory i gniazda zaworowe o podwyższonej odporności termicznej zapewniają bezawaryjną pracę na LPG. System Dual Injection: Podwójny wtrysk umożliwia płynne zarządzanie paliwem i zapewnia imponujący zasięg całkowity na obu zbiornikach (1450 km).

Podwójny wtrysk umożliwia płynne zarządzanie paliwem i zapewnia imponujący zasięg całkowity na obu zbiornikach (1450 km). Fabryczną integrację: Listwa wtryskowa LPG jest osadzona bezpośrednio na kolektorze dolotowym już na etapie produkcji.

W przeciwieństwie do rozwiązań montowanych w ASO, fabryczna konstrukcja Grupy Renault eliminuje ryzyko wypalenia gniazd zaworowych czy przedwczesnego remontu silnika po przebiegu 50-100 tys. km. To rozwiązanie gwarantujące spokój eksploatacyjny i niezawodność.

Ile kosztuje nowa Dacia Striker? Cena to sensacja. Kiedy w Polsce?

Cena? Nowa Dacia Striker w bazowej wersji (mild hybrid-G 140, czyli z LPG) ma kosztować mniej niż 25 000 euro, co przy obecnym kursie oznacza kwotę poniżej 107 000 zł. Biorąc pod uwagę gabaryty, nowoczesny napęd i ogromny, rodzinny bagażnik, to rewelacyjna oferta, obok której trudno będzie przejść obojętnie. Dla porównania: Skoda Octavia kombi 1.5 TSI/150 KM wymaga od 114 100 zł, Toyota Corolla TS 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT – od 126 000 zł.

Czy szykuje się rynkowy hit? Statystyki nie kłamią: dziś ponad 70 proc. właścicieli Dacii przy wymianie samochodu decyduje się na kolejny model tej samej marki, a kolejne 10 proc. wybiera bratnie Renault. Oznacza to, że aż 80 proc. klientów zostaje wewnątrz francuskiego koncernu. Jednocześnie marka błyskawicznie zdobywa nowe terytoria – około 65 proc. kupujących Strikera może pochodzić spoza dotychczasowej bazy klientów Grupy Renault.

Nowy model zadebiutuje w polskich salonach na początku 2027 roku. Skoda i Toyota dostaną mocnego rywala w walce o kontrakty flotowe i kieszeń kierowców indywidualnych, a Chińczykom w starciu z oszczędnymi napędami Dacii wielkie ekrany i gadżety mogą nie wystarczyć.

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Dacia Striker – cztery poziomy wyposażenia

Dacia Striker Essential oferuje: 17-calowe stalowe felgi, stałe relingi dachowe, system multimedialny Media Display z ekranem 10,1 cala, usługi mobilne i klonowanie ekranu smartfona, 7-calowy cyfrowy zespół zegarów LightVisio, ręczną klimatyzację, czujniki i tylną kamerę cofania, elektrycznie podnoszone przednie i tylne szyby.

Dacia Striker Expression to wyposażenie wersji Essential wzbogacone o:

17-calowe felgi aluminiowe,

automatyczną dwustrefową klimatyzację,

automatyczny hamulec postojowy z funkcją Autohold,

wysoką środkową konsolę z podłokietnikiem,

automatycznie składane boczne lusterka,

nawiewy i 2 porty USB na tylnych siedzeniach.

Dacia Striker Extreme to bardziej bojowy styl i wyposażenie wersji Expression wzbogacone o takie dodatki jak m.in.:

18-calowe aluminiowe felgi,

zewnętrzne i wewnętrzne elementy ozdobne w kolorze brązowomiedzianym,

panoramiczny przeszklony dach,

karta hands free,

łatwa do czyszczenia tapicerka łączona ze skóry ekologicznej TEP / tkaniny MicroCloud,

gumowa mata do bagażnika,

system Media Nav Live z centralnym ekranem 10,1 cala i nawigacją z dostępem do internetu,

system audio Arkamys 3D Sound System z sześcioma głośnikami,

układ kontroli prędkości przy jeździe w dół.

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Dacia Striker Journey w tej odmianie do wyposażenia wersji Expression producent dodaje:

18-calowe aluminiowe felgi,

automatycznie otwieraną klapę bagażnika,

kartę hands free,

wysoką środkową konsolę z podłokietnikiem,

elektrycznie regulowany fotel kierowcy,

podgrzewane przednie fotele i kierownica,

system multimedialny Media Nav Live z centralnym ekranem 10,1 cala i nawigacją z dostępem do internetu,

system audio Arkamys 3D Sound System z sześcioma głośnikami,

bezprzewodową ładowarką do smartfonów.

Nowa Dacia Striker

Nowa Dacia Striker

Nowa Dacia Striker

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Dacia Striker / Tomasz Sewastianowicz