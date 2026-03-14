Urząd Skarbowy w Chojnicach sprzedaje samochody za pół ceny

To może być okazja roku na pomorskim rynku samochodów z drugiej ręki. Marzec 2026 zakończy się z prawdziwym przytupem – Urząd Skarbowy w Chojnicach ogłosił właśnie licytację, która elektryzuje nie tylko lokalnych fanów motoryzacji.

Pod młotek idą auta należące do spółki budowlanej IMKOP. Ponieważ jest to druga licytacja, ceny są wyjątkowo atrakcyjne – startują od połowy wartości rynkowej.

Dacia Duster za bezcen: Diesel 1.5 z małą skazą

Największym hitem w zasięgu portfela przeciętnego Kowalskiego jest Dacia Duster z 2019 roku wyposażona w oszczędny i trwały silnik diesla 1.5 dCi o mocy 115 KM. Jednostka współpracuje z 6-biegową skrzynią manualną. Samochód wyceniono na nieco ponad 50 tys. zł, ale cena wywoławcza na licytacji 31 marca to jedyne 25 075 zł.

Auto ma przebieg 161 tys. km i ważne badanie techniczne. Na pokładzie SUV-a jest też automatyczna klimatyzacja oraz CB-radio. Co najistotniejsze dla kupujących – samochód jest sprawny, a jedynym mankamentem są drobne rysy na karoserii (zdjęcie). Przy obecnych cenach rynkowych to okazja.

Mercedes G500 z tablicą G3 OGIEN. Cena? Połowa wartości

Skarbówka czyści też magazyn z samochodów, które mogą być ozdobą niejednej kolekcji. Pod młotek idzie jaskrawy Mercedes G500 4x42 z 2015 roku z charakterystyczną tablicą rejestracyjną G3 OGIEN (przebieg 64 728 km). Cena wywoławcza wynosi równe 420 000 zł, czyli połowę wartości oszacowanej przez fiskusa. Co w nim niezwykłego?

Mercedes G500 4x42 odziedziczył cechy charakterystyczne dla ekstremalnej rodziny samochodów tej marki. Z G 63 AMG pochodzi zmodyfikowana wersja napędu na wszystkie koła z osiami portalowymi, które mają wojskowe korzenie. Sercem potwora jest 4-litrowa jednostka V8 biturbo o mocy 422 KM. Turbosprężarki zamontowano między głowicami – to ma zaowocować lepszą reakcją na gaz i zmniejszeniem zużycia paliwa. Wydech wyprowadzono z boku auta – podobno jego brzmienie płoszy wróble w promieniu kilku kilometrów. O dzielność w terenie dba stały napęd na obie osie, reduktor oraz osie portalowe z trzema blokowanymi podczas jazdy dyferencjałami.

W przypadku osi portalowych (w przeciwieństwie do tradycyjnych, sztywnych osi), dzięki specjalnym mostom na zwolnicach, koła nie znajdują się na wysokości dyferencjału, ale znacznie poniżej. W rezultacie głębokość brodzenia – a raczej pływania – wzrosła z 450 do 1000 mm. To rozwiązanie zaadaptowano z wojska.

Lamborghini Huracan: Ponad 700 tys. zł taniej niż w salonie

Kolejny hit na aukcji to Lamborghini Huracan Spyder EVO z lipca 2018 roku z rejestracją G2 OGIEN (stan licznika 48 601 km). Zamontowany za plecami kierowcy 5,2-litrowy wolnossący silnik V10 generuje 640 KM mocy. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,1 s i maksymalnie rozpędza się do 325 km/h. Skarbówka wyceniła tego egzotyka na 1,42 mln zł, ale licytacja startuje od 712 500 zł.

Audi SQ8 G1 OGIEN: Największy przebieg w stawce, ale powód jest jasny

Poza Dacią w tym towarzystwie za plebejskie można uznać Audi SQ8 z 2020 roku z rejestracją G1 OGIEN. Czarny niemiecki SUV w stylu coupe skrywa silnik 4.0 V8 TDI o mocy 435 KM. Przy czym, jak na V8, brzmienie jest dyskretne, ale ma szlachetny, niedieslowski charakter. Najpewniej ze względu na komfort i osiągi wydajnej jednostki ma na liczniku najwięcej, bo aż 202 355 km przebiegu. Samochód jest licytowany od 175 000 zł (wartość szacunkowa 350 000 zł).

Jak wziąć udział w licytacji?

Licytacja odbędzie się 31 marca 2026 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Skarbowym w Chojnicach (ul. Młyńska 22, pokój nr 9). Auta można obejrzeć na żywo w dniu licytacji w godzinach 9:00–9:30 (po kontakcie telefonicznym z urzędem). Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. wartości szacunkowej najpóźniej do 30 marca 2026 roku.