Chiński gigant rusza na podbój Europy. Tak Yutong zdominował rynek

Yutong to chiński producent autobusów i autokarów, który kontroluje ponad 10 proc. światowego rynku. W czterech fabrykach dziennie powstaje nawet 445 pojazdów, co w skali roku przekłada się na imponujący wolumen produkcji liczony w dziesiątkach tysięcy sztuk. Koncern wytwarza autobusy elektryczne, hybrydowe, wodorowe i zasilane tradycyjnym paliwem. W 2025 r. zanotował na swoim koncie 50 000 zakontraktowanych pojazdów zero- i niskoemisyjnych, a łącznie dostarczył już przeszło 197 000 autobusów. Także w Europie Yutong jest najpopularniejszą marką autobusów zasilanych w 100 proc. energią elektryczną.

W Polsce chińskie autobusy są dostępne za sprawą firmy Busnex Poland. Przez 7 lat działalności przedstawiciel azjatyckiej marki dostarczył i zakontraktował już ponad 400 autobusów elektrycznych dla 39 samorządów z 11 województw. Jednocześnie powstały trzy punkty serwisowe: w Krakowie, Olsztynie oraz Białymstoku, a w Ostrołęce działa magazyn części zamiennych. Teraz Busnex otwiera nowy rozdział…

Przełomowa umowa i 110 "elektryków" na ulicach zamiast diesla

– Podpisaliśmy właśnie naszą rekordową umowę. Dostarczymy 60 autobusów Yutong U12, co jest największym kontraktem w 7-letniej historii Busnex Poland. To najlepsze świadectwo zaufania dla nas i producenta – powiedział Marcin Kucharski, prezes zarządu Busnex Poland. – Po zrealizowaniu zamówienia Białystok będzie miał już 110 zeroemisyjnych Yutongów – to niemal 1/3 miejskiej floty. Cieszy nas, że miasto tak odważnie stawia na zielony transport, dbając o czystsze powietrze, komfort pasażerów i niższe koszty eksploatacji. Białystok to dziś bezdyskusyjny lider regionu i krajowa czołówka elektromobilności – podkreślił.

Umowa przewiduje również dostawę, montaż oraz uruchomienie 15 stacji ładowania zajezdniowego w trzech zajezdniach. Pakiet obejmuje także szkolenia kierowców oraz pracowników zaplecza technicznego. Autobusy elektryczne zostaną zakupione w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

400 km zasięgu i akumulatory bez grama kobaltu

Yutong U12 to 12-metrowy autobus, który na jednym ładowaniu zapewni ponad 400 km zasięgu. Świetny wynik jest możliwy dzięki bezkobaltowym bateriom LFP o pojemności 423 kWh. Swoje daje też wydajna rekuperacja, która jest szczególnie istotna w miejskiej jeździe – umożliwia ona odzyskiwanie energii podczas hamowania. Zaletą jest także brak pantografów; ładowanie odbywa się wyłącznie za pomocą wtyczki. Autobus jest też wyposażony w rozwiązania zapewniające 24-godzinny monitoring baterii.

Realna alternatywa dla diesla: Zastępujemy tradycyjne silniki

– Yutong ma już ponad 30 lat doświadczenia w produkcji autobusów elektrycznych, które wyróżniają się bardzo dużymi zasięgami, niezależnymi od warunków pogodowych. Model U12 na jednym ładowaniu osiąga ponad 400 km. Jeśli zestawimy dużą pojemność pasażerską z wysokim zasięgiem, możemy mówić o rzeczywistym zastąpieniu tradycyjnego autobusu z silnikiem Diesla – wskazał Kucharski.

Masaż w fotelu i widok 360 stopni. Tak wygląda luksus w MPK

Wyposażenie U12 to m.in. automatyczna klimatyzacja, elektryczne ogrzewanie oraz siedzenia z ładowarkami USB. Wnętrze wyróżnia nowoczesna tapicerka ze skóry ekologicznej oraz nastrojowe oświetlenie LED. Fotel kierowcy jest wyposażony w funkcję masażu. Szofer ma również do dyspozycji zestaw kamer z 360-stopniowym widokiem oraz pełną kontrolę – również zdalną ze smartfona – nad kluczowymi danymi i parametrami pojazdu.