Toyota dominuje nad Wisłą. Rekordowy wynik i wielkie obniżki

Toyota od początku roku rozdaje karty na polskim rynku. W dwóch pierwszych miesiącach na drogi wyjechało 17 155 pojazdów tej marki, co daje przeszło 7,7 tys. sztuk przewagi nad Skodą. Lwią część rekordowego wyniku wypracowała Corolla – na drogi wyjechało ponad 4,1 tys. egzemplarzy tego modelu.

Stawka jest wysoka, a Toyota nie zamierza ustąpić pola. Stąd Japończycy tną ceny i mocno obniżają próg wejścia do świata hybryd. Dzięki temu japońska technologia, rozwijana od niemal 30 lat, jest jeszcze łatwiej osiągalna. To także mocny argument dla osób, które w poszukiwaniu niedrogiego auta nie chcą oglądać oferty chińskich marek. Ale po kolei…

Toyota Corolla jest dostępna w trzech wersjach nadwoziowych: hatchback, sedan i kombi. Limuzyna jest drugim najczęstszym wyborem polskich kierowców. Powód? Corolla sedan z powodzeniem mieści czwórkę pasażerów, a duży rozstaw osi (2,7 m) pozwolił wygospodarować obszerne wnętrze. Mocną stroną japońskiego auta jest pojemny i regularnie ukształtowany bagażnik (471 litrów) z solidnymi haczykami na torby.

W kabinie pochwalić trzeba wygodną pozycję za kierownicą i dobrą ergonomię kokpitu z szeregiem tradycyjnych przycisków i pokręteł. Ekran na środku zegarów może wyświetlać klasyczny lub cyfrowy prędkościomierz. Japończycy pomyśleli nawet o przycisku aktywującym wentylację głównie dla kierowcy – taki trik pozwala obniżyć zużycie paliwa przy jeździe w pojedynkę.

Który silnik wybrać? Corolla sedan spala 4,4 l/100 km

Wreszcie napęd. W przypadku sedana Toyota daje do wyboru hybrydę 1.8 o mocy 140 KM, a dodatkowo trzyma w magazynach specjalną pulę modeli z wolnossącym silnikiem 1.5.

Auto z większą jednostką potrafi być dynamiczne (9,3 s od 0 do 100 km/h) i bardzo wydajne. Corolla sedan to prawdziwa królowa oszczędnej jazdy wśród kompaktowych limuzyn – spala średnio od 4,4 l benzyny na 100 km.

Z kolei osoby poszukujące tradycyjnego, wolnossącego silnika benzynowego powinny zwrócić uwagę na produkowaną na Dolnym Śląsku jednostkę 1.5 o mocy 125 KM. To trzycylindrowa konstrukcja bez dodatkowych elektrycznych wspomagaczy (nie jest miękką hybrydą). W mieście samochód z tym napędem jest poręczny i wystarczająco dynamiczny. Spalanie? Toyota deklaruje zużycie paliwa na poziomie 5,8 l/100 km. Jednak w codziennej i spokojnej eksploatacji bez wysiłku można zejść do 5,2 l na "setkę".

Większa Corolla w cenie miejskiego Yarisa. To aż 23 000 zł rabatu

Toyota Corolla sedan z benzynowym silnikiem 1.5 o mocy 125 KM kosztuje teraz od 95 900 zł (to o 23 tys. zł mniej względem ceny katalogowej). Za podobną kwotę można mieć mniejszego o klasę Yarisa 1.5 Hybrid (116 KM). Większe auto jest dostępne w wersji Comfort z pakietem Tech, a wyposażenie obejmuje m.in.:

16-calowe felgi aluminiowe,

wirtualny kokpit 12,3 cala.

system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym, dotykowym ekranem (10,5 cala),

przednie i tylne czujniki parkowania,

podgrzewanie kierownicy i przednich foteli,

inteligentny kluczyk,

bezprzewodową ładowarkę do smartfonów,

elektryczną regulację odcinka lędźwiowego fotela kierowcy.

Hybryda 1.8 tania jak nigdy. Cena na poziomie marek z Chin

Hybrydowa Corolla sedan w wersji Comfort jest teraz dostępna w promocji. Dlatego jeśli komuś nie przeszkadza fakt, że samochód pochodzi z zeszłego roku produkcji, to może mieć auto niemal natychmiast i znacznie taniej. Za ile?

Corolla sedan Comfort z hybrydą 1.8/140 KMkosztuje teraz od 112 100 zł – a to już cena na poziomie chińskich modeli. Standard wyposażenia japońskiego modelu to m.in.:

16-calowe felgi aluminiowe,

cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (12,3 cala),

system multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym ekranem HD.

Można również dołożyć pakiet Tech (7000 zł), który zawiera przednie i tylne czujniki parkowania, podgrzewanie kierownicy i przednich foteli, inteligentny kluczyk, bezprzewodową ładowarkę do smartfonów oraz elektryczną regulację odcinka lędźwiowego fotela kierowcy.