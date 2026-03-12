Nowe ceny paliw w Polsce. Ile kosztuje benzyna 95 i LPG?

Kierowcy przeżywają ciężkie dni. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie błyskawicznie przełożyła się na sytuację na polskich stacjach, a najnowszy raport e-petrol.pl nie pozostawia złudzeń: ubiegłotygodniowe korekty były jedynie ciszą przed burzą.

Średnia ogólnopolska cena litra oleju napędowego wzrosła aż o 1,19 zł – z 6,40 do 7,59 zł. To poziom niewidziany na stacjach od trzech lat. Benzyna 95 podrożała o 0,49 zł i dziś za jej litr płaci się przeciętnie 6,48 zł. Poważnie – o 0,24 zł – zdrożał gaz LPG, którego litr kosztuje dziś 3,09 zł.

Od 12 marca ruszają wielkie obniżki cen paliw

W tej trudnej sytuacji sieć Orlen zdecydowała się na ruch, który może ucieszyć miliony zmotoryzowanych. Właśnie dziś ruszyła specjalna akcja rabatowa. Ma to być sposób na zamortyzowanie globalnych skoków cen.

– W obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie, który wywołał niespotykany od dekad wzrost notowań, chcemy złagodzić skutki tych zmian dla Polaków. Niemal do zera zredukowaliśmy naszą marżę detaliczną i uruchamiamy promocję, dzięki której każdy kierowca będzie mógł realnie zaoszczędzić – deklaruje Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Jak odebrać rabat na benzynę 95? Zasady: 35 groszy taniej na litrze

Akcja startuje w czwartek, 12 marca, i potrwa aż do 3 maja. Oznacza to, że przez osiem kolejnych weekendów kierowca korzystający z aplikacji Orlen Vitay będzie mógł zatankować do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w promocyjnej cenie. Zasady są proste:

35 gr/l rabatu otrzymają osoby, które aktywują kupon w aplikacji i dokonają dowolnego zakupu z oferty pozapaliwowej (np. kawa, hot-dog lub płyn do spryskiwaczy) za minimum 5 zł.

otrzymają osoby, które aktywują kupon w aplikacji i dokonają dowolnego zakupu z oferty pozapaliwowej (np. kawa, hot-dog lub płyn do spryskiwaczy) za minimum 5 zł. 20 gr/l rabatu przysługuje przy samym tankowaniu z aktywowanym kuponem w aplikacji.

przysługuje przy samym tankowaniu z aktywowanym kuponem w aplikacji. W trakcie całego okresu promocyjnego kierowcy mogą kupić łącznie 400 litrów tańszego paliwa.

Harmonogram taniego tankowania – te daty warto zapisać

Warto zwrócić uwagę na harmonogram. W okresach świątecznych i w pierwszy weekend akcji promocja trwa dłużej:

12–15 marca (pierwszy, przedłużony weekend);

20–22 marca;

27–29 marca;

3–6 kwietnia (Wielkanoc);

10–12 kwietnia;

17–19 kwietnia;

24–26 kwietnia;

30 kwietnia – 3 maja (Majówka).

Solidna obniżka na stacjach. Jak urwać 50 groszy na litrze? Będą kolejki

Sieć AMIC Energy najwidoczniej pozazdrościła Orlenowi i również oferuje mocną promocję. Zasada jest prosta: kupon z aplikacji AMIC Club pozwala tankować taniej. Najwyższy rabat to aż 50 groszy na litrze na wszystkie paliwa tradycyjne – wystarczy do tankowania dorzucić kawę lub hot-doga.

Co ważne, zniżki nie ograniczają się do jednego rodzaju paliwa. Nawet bez kupowania jedzenia można liczyć na konkretne cięcia: 40 gr taniej na paliwa premium oraz 30 gr na zwykłą 95-tkę i diesla. Użytkownicy samochodów z instalacją LPG zgarniają 10 gr rabatu na litrze. Limity? 30 litrów na jeden kupon, które odnawiają się co tydzień.

Gdzie paliwo kosztuje najdrożej? Mapa paliwowa Polski

Sytuacja jest mocno zróżnicowana regionalnie. Dlatego akcje promocyjne mogą spotkać się z ciepłym przyjęciem, a przed dystrybutorami mogą dziś ustawić się tasiemcowe kolejki.

Największe powody do niepokoju mają mieszkańcy województwa lubuskiego, gdzie olej napędowy dobija do 7,64 zł/l, oraz świętokrzyskiego (benzyna ok. 6,61 zł/l). Najniższe stawki zanotowano na Śląsku (benzyna po 6,39 zł/l) oraz na Opolszczyźnie (diesel ok. 7,46 zł/l).