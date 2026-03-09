rozwiń

Nowe ceny paliw od 9 marca: Eksperci zaskoczeni skalą podwyżek

Kierowcy w Polsce coraz boleśniej odczuwają skutki kryzysu na Bliskim Wschodzie. Ceny rosną z dnia na dzień. Co gorsza, nie widać na razie szans na zakończenie konfliktu, więc nie należy spodziewać się, że rachunki za paliwo zaczną spadać.

Problem polega na tym, że ceny gotowych paliw na giełdach rosną teraz znacznie szybciej niż ceny samej ropy – mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl. – Bliski Wschód to kluczowy region dla światowych rafinerii. Przez tamtejsze zamieszanie i ograniczone dostawy, rykoszetem dostała m.in. Azja. Tamtejsze zakłady przerabiają arabską ropę na paliwa, które później płyną w każdy zakątek globu. Skoro mają mniej surowca, produkują mniej paliw, a to podbija ceny na rynkach. Najmocniej drożeje olej napędowy. Jego notowania na europejskich giełdach wystrzeliły tak mocno, że są obecnie najwyższe od 2022 rokuwyjaśnia ekspert.

O ile zdrożeje paliwo w Polsce?

Jego zdaniem, od poniedziałku 9 marca benzyna 95 będzie kosztować w przedziale 6,15–6,30 zł/l. Diesel dojdzie do ceny 7,29 zł/l, z kolei gaz LPG zdrożeje o 10 groszy, osiągając poziom 2,97 zł/l. Analitycy BM Reflex zapowiadają natomiast, że kierowcy powinni być gotowi na podwyżki sięgające aż 56 groszy na litrze. Problem w tym, że rzeczywistość już wyprzedziła te analizy i maluje się w znacznie ciemniejszych barwach niż obraz rynku widziany zza biurka.

Stacja BP Stacja BP / Tomasz Sewastianowicz

Od 9 marca nowe ceny paliw: Rzeczywistość droższa niż prognozy

Na stacji BP, którą odwiedziłem, diesel kosztował już 7,49 zł/l, a benzyna 95 dobiła do poziomu 6,54 zł/l. To oznacza, że po dodaniu zapowiadanych korekt lada moment za ON zapłacimy na tej stacji 8,05 zł/l. Tym samym pęknie psychologiczna bariera.

Inne stacje witają kierowców podobnie wysokimi stawkami. Na Orlenie cena za popularną "95-tkę" wynosi obecnie 6,47 zł/l. Dodając do tego prognozowane wzrosty, już za moment możemy zobaczyć tam kwoty rzędu 7 zł. Nawet słynąca z kolejek po tanie paliwo stacja Auchan skapitulowała i radykalnie podniosła ceny. Benzyna 95 kosztuje tam już 6,38 zł/l, a diesel poszył do 7,28 zł/l.

Stacja Orlen Stacja Orlen / Tomasz Sewastianowicz

Masz LPG? Tania jazda przechodzi do historii

Najbardziej na podwyżkach ucierpią kierowcy samochodów z instalacją LPG, którzy przywykli do jazdy za pół ceny. Tani gaz właśnie zaczyna przechodzić do historii. Wszystkie odwiedzone przeze mnie stacje przekroczyły już granicę 3 zł za litr:

  • Amic: Absolutny rekord cenowy w moim zestawieniu – 3,16 zł/l.
  • Circle K: Gaz kosztuje 3,09 zł/l.
  • BP: Na pylonie widnieje 3,04 zł/l.
  • Orlen: Najtaniej, choć wciąż powyżej trzech złotych – 3,01 zł/l.
Stacja Circle K Stacja Circle K / Tomasz Sewastianowicz

Paliwa premium: O krok od 8 zł za litr benzyny 98

Jeśli tankujesz paliwa uszlachetnione, przygotuj się na rekordowe wydatki. Na stacji BP odmiana Ultimate Diesel kosztuje już 7,84 zł/l. Z kolei na Orlenie za Vervę Diesel zapłacimy 7,74 zł/l. Przy obecnej dynamice wzrostów pęknięcie psychologicznej bariery 8 zł za litr to kwestia dni.

Dlaczego paliwo drożeje tak szybko?

Skala podwyżek na rynku hurtowym nie pozostawia właścicielom stacji pola do manewru. W skali tygodnia średnia cena diesla wzrosła już o 1,01 zł/l, co jest największym skokiem od marca 2022 roku. Benzyna 95 zdrożała o 0,52 zł/l, a autogaz o 0,19 zł/l.

– Trend wzrostowy utrzyma się dłużej, co zmusi nas do przygotowania się na jeszcze wyższe rachunki przy dystrybutorach – zapowiada Jakub Bogucki z e-petrol.pl.

Krótko mówiąc: "paragony grozy" zostaną z nami na dłużej. Jeśli masz jeszcze resztkę paliwa w baku, dotankuj je teraz – jutro może być jeszcze drożej.

Widziałem nową Mazdę CX-5 na żywo. Szczerze? Już wiem, dlaczego Polacy kupują ją w ciemno
Stacja Amic Stacja Amic / Tomasz Sewastianowicz