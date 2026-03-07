Cupra Born w nowej odsłonie. To więcej niż lifting

Hiszpański krewny Volkswagena ID.3 otrzymał solidną aktualizację. Głęboki lifting widać z każdej strony - z przodu pojawił się charakterystyczny dla nowych modeli marki przód w stylu „shark nose”. Zmieniono także zderzaki oraz kształt reflektorów, które mają teraz trójkątną sygnaturę świetlną i mogą być wyposażone w technologię Matrix LED.

Z tyłu również czeka garść nowości - nowy zderzak z wydatnym dyfuzorem, lekko przeprojektowana klapa bagażnika, no i oczywiście światła LED, które połączono z podświetlanym logo marki. Podobnie jak w Leonie czy Formentorze, również tylne światła zdobi charakterystyczna sygnatura z trójkątnymi polami. Producent przygotował także nowe wzory felg w rozmiarach 19 i 20 cali oraz dodatkowy lakier Timanfaya Grey. W gamie dostępnych jest łącznie sześć kolorów nadwozia.

Cupra Born po dużym liftingu - co się zmieniło?

Sporo zmian czeka również w kabinie. Hiszpanie posłuchali klientów i w miejsce 5,3-calowego ekranu przed kierowcą zastosowali większy, cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,25 cala. Centralny ekran systemu multimedialnego o przekątnej 12,9 cala - wygląda łudząco podobnie do tego z poprzedniej wersji auta, ale system działa na nowym oprogramowaniu opartym na Androidzie. Ulepszony został też system nagłośnienia sygnowany przez Sennheiser.

Kierowca zajmuje miejsce za nową kierownicą - teraz wyposażona z fizyczne przyciski. To kolejna rzecz, o którą zabiegali klienci. W zależności od wersji napędowej dostępne są także łopatki do regulacji poziomu rekuperacji. W kabinie niezmiennie stosowane są materiały z recyklingu. Elementy deski rozdzielczej wykonano w 75 proc. z materiałów pochodzących z odzysku, a część tapicerki powstała z włókien SEAQUAL produkowanych z przetworzonych tworzyw wyłowionych z mórz. Opcjonalnie dostępna jest tapicerka Dinamica zawierająca 73 proc. materiałów z recyklingu.

Cupra Born - silniki, dane techniczne, zasięg

Jednym z najważniejszych punktów programu są roszady w gamie wersji napędowych. Ta została uproszczona - Cupra Born będzie teraz oferowana w trzech wariantach. Podstawowa wersja rozwija 190 KM i współpracuje z akumulatorem o pojemności 58 kWh. Wyżej w gamie znajduje się odmiana 231 KM z baterią 79 kWh. Najmocniejsza wersja Born VZ oferuje 240 kW (326 KM) mocy i 545 Nm momentu obrotowego. Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,6 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 200 km/h. Zasięg tej wersji również ma sięgać około 600 km. To o kilka kilometrów więcej niż w wersji przed modernizacją.

Wszystkie wersje oferują jazdę One-Pedal Driving, a mocniejsze warianty wyposażono w funkcję Launch Control oraz adaptacyjne zawieszenie Dynamic Chassis Control z możliwością regulacji w 15 stopniach. Kierowca może wybierać spośród pięciu trybów jazdy: Range, Comfort, Performance, Individual i CUPRA. Dodatkowe funkcje, takie jak Side i Exit Assist, Intelligent Park Assist, Light Assist oraz ulepszona kamera Top View, zwiększają komfort i bezpieczeństwo na co dzień. Istotną nowością jest też funkcja V2L, dzięki której możemy zasilać urządzenia zewnętrzne.

Cupra Born - cena

Produkcja auta rozpocznie się w drugim kwartale 2026 roku w fabryce w Zwickau w Niemczech, a rynkowy debiut zaplanowano na lato 2026 roku. Producent nie podał jeszcze cen modelu po liftingu. Najtańsza Cupra Born wyceniona jest obecnie na 180 300 zł.