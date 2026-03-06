GAC wjeżdża ze spalinowymi SUV-ami. Dacia Duster i Toyota mają się czego bać?

Koncern GAC (czytaj: gak), czyli Guangzhou Automobile Group, to jeden z gigantów chińskiego rynku. Choć zadebiutował w Polsce jesienią zeszłego roku z dwoma modelami elektrycznymi (Hyptec HT i Aion V), to dopiero teraz wyciągnął wnioski i wprowadza na rynek auta spalinowe.

Polska jest pierwszym krajem UE, w którym będą dostępne dwa nowe modele SUV. Mniejszy i benzynowy GAC Emzoom zagra w lidze Toyoty C-HR i Dacii Duster. Większy GAC Emkoo z hybrydą pod maską to już klasa, w której króluje Toyota RAV4 czy Kia Sportage. Oba są objęte 5-letnią gwarancją i będzie można je obejrzeć podczas specjalnych pokazów - GAC Road Show odwiedzi Warszawę, Kraków, Łódź, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynię, Lublin, Katowice, Częstochowę, Gliwice, Bytom, Opole i Szczecin. Czego mogą spodziewać się kierowcy? Oto szczegóły...

GAC Emzoom: Czy to lepsza alternatywa dla Dacii Duster?

Nowy SUV GAC Emzoom z szerokim grillem i agresywnymi liniami nadwozia na żywo wygląda jak wyciosany z jednego kawałka metalu. Samochód ma długość 4410 mm, szerokość 1850 mm, wysokość 1600 mm oraz prześwit 145 mm. Takie gabaryty oznaczają, że na polskim powalczy z takimi hitami jak: Toyota C-HR, Corolla Cross czy Dacia Duster.

Przy rozstawie osi 2650 mm Emzoom oferuje zaskakująco przestronne wnętrze. Kierowca o wzroście ok. 186 cm na elektrycznie sterowanym fotelu szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia.

Na tylnej kanapie naprawdę trudno uwierzyć, że w tak zwartym aucie można mieć tyle swobody na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę.

Wnętrze, które zawstydza europejską konkurencję

W kabinie widać dbałość o wykonanie. Mięsista kierownica świetnie leży w dłoniach. Dwukolorowe, czarno-niebieskie połączenie skórzanej tapicerki i boczków drzwi potęguje wrażenie obcowania z autem droższym, niż jest faktycznie. Do tego dochodzi kryształowy przełącznik skrzyni biegów – to stylowy detal.

Zresztą cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji wystarczy niewielki ruch dłonią. Za klimatyzację i ogrzewanie odpowiadają oddzielne, podświetlane, klasyczne przełączniki. Centralny punkt stanowi pochylony ekran o przekątnej 12,3 cala – niczym w nowym BMW iX3.

System multimedialny działa błyskawicznie, choć rozplanowanie menu z dużymi ikonami wymaga chwili przyzwyczajenia. Liczba opcji i ustawień może zaskoczyć osoby nawykłe do systemów europejskich czy japońskich. Emzoom oferuje m.in. zaawansowane sterowanie głosowe, system kamer 360 stopni, automatyczne parkowanie czy panoramiczny szklany dach. Do tego mamy automatyczną klimatyzację z nawiewami na tył, co nie jest standardem w tej klasie.

Pojemność bagażnika? Widziałem większe

Bagażnik jest w sam raz do załatwienia miejskich spraw – zapewnia 341 litrów pojemności. Po złożeniu foteli powstaje 1271 l przestrzeni z płaską podłogą o długości 1,8 m. Toyota C-HR może mieć od 296 do 388 l, a Dacia Duster od 430 l.

Jak jeździ Emzoom? Pod maską mocny silnik 1.5 Turbo i automat

Pod maską pracuje napęd, który z pewnością docenią kierowcy w Polsce. Benzynowy, czterocylindrowy silnik 1.5 Turbo generuje 170 KM. Jednostka standardowo jest łączona z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową. Taki duet na drodze radzi sobie bardzo sprawnie – przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa ok. 8 sekund.

Zbiornik paliwa ma 47 litrów pojemności, a średnie zużycie wg producenta wynosi około 5,5 l/100 km. Teoretycznie to oznacza, że zasięg przekracza 850 km na jednym tankowaniu.

Ile kosztuje GAC Emzoom? Wypasiony SUV w cenie bazowego kompaktu

GAC Emzoom w Polsce kosztuje od 124 900 zł. Samochód jest oferowany w maksymalnie wyposażonej wersji, standard to:

adaptacyjny tempomat ACC,

kamera 360°,

monitorowanie martwego pola,

ostrzeżenie o kolizji czołowej,

system utrzymania pasa ruchu,

rozpoznawanie znaków drogowych i czujniki parkowania.

wentylowane fotele przednie,

6 głośników,

ekran multimedialny 14,6 cala,

komputer pokładowy z wyświetlaczem 7 cali,

ładowarka indukcyjna,

skórzana tapicerka i kierownica.

Jego głównym rywalem jest Toyota C-HR (oferowana od ok. 119 800 zł) oraz tańsza Dacia Duster (od 82 000 zł). Oba modele są tańsze, ale gorzej wyposażone.

GAC Emzoom: moja opinia - czy warto?

Przyznam szczerze: po zajęciu miejsca w kabinie GAC Emzoom, konkurencja w podobnej cenie nagle zaczyna wydawać się biedna. Chińczycy zaczynają wyznaczać standardy w detalach. Jeśli polscy kierowcy przełamią nieufności do nowej marki, to dostaną po prostu więcej auta za rozsądne pieniądze.

GAC Emkoo: Duży i awangardowy SUV dla rodziny

Drugi debiutant na polskim rynku to GAC Emkoo – ten kompaktowy SUV powalczy w klasie takich aut jak m.in. Jaecoo 7, Omoda 5, Kia Sportage czy Toyota RAV4. Pod względem stylistycznym wygląda jak awangardowy prototyp, który uciekł z pulpitu stylisty na ulicę. Ma 4680 mm długości, 1901 mm szerokości, 1670 mm wysokości i prześwit 175 mm.

Wnętrze jest równie odlotowe co karoseria. Kierowca ma przed sobą 7-calowy wyświetlacz wskaźników. Większy, 10-calowy dotykowy ekran służy do obsługi stacji multimedialnej i innych systemów auta. Genialnie wyglądają okrągłe, obrotowe nawiewy i podobne klamki wewnętrzne. Do pełni szczęścia producent dorzuca wyświetlacz HUD. Rozstaw osi 2750 mm zapewnia rodzinną przestrzeń i mnóstwo miejsca na nogi.

Oszczędna hybryda zaskakuje niskim spalaniem

Emkoo GAC skrywa pod maską napędy hybrydowy HEV o mocy 192 KM. Układ ma zapewnić niesamowicie niskie zużycie paliwa, na poziomie 4,5 l/100 km.

Ile kosztuje GAC Emkoo Hybrid?

Ile kosztuje GAC Emkoo Hybrid?

Emcoo Hybrid kosztuje od 144 900 zł.