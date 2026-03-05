W skrócie: Najważniejsze fakty o dotacji

Cena: Dzięki dopłacie z PFRON nowa Toyota Proace City Verso kosztuje od 35 700 zł – to mniej niż wiele aut używanych z dużym przebiegiem.

Dzięki dopłacie z PFRON nowa Toyota Proace City Verso kosztuje od – to mniej niż wiele aut używanych z dużym przebiegiem. Gwarancja na milion: Producent jest tak pewny swego, że oferuje ochronę gwarancyjną do 1 000 000 km (obejmuje ona również specjalistyczną zabudowę).

Producent jest tak pewny swego, że oferuje ochronę gwarancyjną do (obejmuje ona również specjalistyczną zabudowę). Krótki termin: Wnioski o bezzwrotne dofinansowanie (nawet do 85% wartości auta) można składać tylko do 31 marca 2026 roku.

Samochód z dopłatą PFRON: Rusza nowa tura wniosków

Program "Samodzielność – Aktywność – Mobilność" realizowany przez PFRON to szansa na zdobycie bezzwrotnych środków na zakup auta dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wsparcie obejmuje pojazdy skonfigurowane tak, by umożliwić zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bezpośrednio na wózku inwalidzkim, bez konieczności przesiadania się.

Reklama

Nowa, siódma edycja programu właśnie wystartowała i potrwa do 31 marca 2026 r. (do godz. 23:59). W tej puli fundusz przeznaczył na dopłaty 50 mln zł. Ostateczna kwota wsparcia jest uzależniona od ceny auta oraz jego przeznaczenia. Kto może skorzystać ze wsparcia?

Kto może skorzystać z dopłaty PFRON?

Zgodnie z wytycznymi PFRON, o dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu. Niezbędne jest także orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Beneficjent musi również złożyć oświadczenie, że nie zbędzie pojazdu przez okres 5 lat od zakupu.

Jak złożyć wniosek? Formalności krok po kroku

Reklama

Proces odbywa się drogą elektroniczną poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW). Ważne: wnioski z poprzednich edycji nie są brane pod uwagę, należy wypełnić nowy formularz. Do dokumentacji trzeba dołączyć zaświadczenie lekarskie od specjalisty (ortopedy, neurologa lub lekarza rehabilitacji), wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed złożeniem wniosku.

– Dokumentem potwierdzającym przyznanie pomocy jest umowa zawarta na 15 miesięcy. W tym czasie wnioskodawca musi sfinalizować zakup. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony – mówi dziennik.pl Matylda Piątkowska, rzecznik prasowy PFRON.

Dają nawet 120 000 zł dotacji do zakupu samochodu. Progi cenowe i limity

Kwota dofinansowania samochodu w programie jest kumulatywna i zależy od wartości pojazdu. – Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie części kosztów zakupu nowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego. Wysokość dofinansowania stopniowo maleje – ma charakter degresywny – i uzależniona jest od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego – wyjaśnia Piątkowska.

To oznacza, że wnioskując o dofinasowanie zakupu samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną jako kierowca, można uzyskać nawet 80 proc. dopłaty przy cenie auta do 150 000 zł. Prosty rachunek i wiadomo, że "do kieszeni wróci" nawet 120 000 zł. W myśl przepisów istnieją cztery progi wysokość dofinansowania dla samochodu (nowego lub używanego) dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością. Odpowiednio:

Cena samochodu Wysokość dofinansowania do 150 000 zł 80% ceny 150 000 – 250 000 zł 50% (od nadwyżki) 250 000 – 300 000 zł 30% (od nadwyżki) powyżej 300 000 zł 0%

Przy zakupie pojazdu dostosowanego do transportu pasażera na wózku, PFRON sfinansuje do 110 500 zł (przy cenie bazowej 130 tys. zł). Wysokość dopłaty wynosi:

Cena samochodu Wysokość dofinansowania do 130 000 zł 85% ceny 130 000 – 200 000 zł 50% (od nadwyżki) 200 000 – 230 000 zł 30% (od nadwyżki) powyżej 230 000 zł 0%

Jaki samochód dla osoby niepełnosprawnej z PFRON?

Jednym z najchętniej wybieranych modeli w programie jest nowa Toyota Proace City Verso z zabudową francuskiej firmy Gruau. Taka modyfikacja występuje w 7-miejscowej wersji nadwozia Long (5,33 m długości) z tylną klapą w wersjach Business i Family. Co ważne, auto spełnia wymagania instytucji publicznych i jest zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób z niepełnosprawnością.

Nowa Proace City Verso z zabudową Gruau bardziej przestronna

Kompaktowa Toyota Proace City Verso z zabudową Gruau ma obniżoną podłogę tylnej części samochodu. Dzięki temu w części transportowej dało się uzyskać więcej miejsca – teraz przedział ma 1410 mm wysokości, a to przekłada się na większy komfort pasażera.

Osoba poruszająca się na wózku jest wprowadzana do wnętrza auta po składanej rampie dostępnej w dwóch wariantach. Jednoczęściowa, standardowa wersja ma 1,5 m długości i 736 mm szerokość, a kąt najazdu wynosi 13 stopni. Opcjonalna dwuczęściowa platforma jest dłuższa (+75 mm) i szersza (+35 mm) – w tym przypadku kąt natarcia jest łagodniejszy i wynosi 12 stopni. Solidne zawiasy ułatwiają rozkładanie najazdu i gwarantują stabilność. Zabudowa wymagała przeprojektowania tylnego zderzaka, stąd jego środkowa część jest przymocowana do unoszonych tylnych drzwi.

Toyota daje cztery wersje do wyboru

Zabudowa Gruau występuje w czterech wariantach: Business Gruau, Business Gruau+, Family Gruau i Family Gruau+. Warianty różnią się liczbą akcesoriów ułatwiających korzystanie z auta osobom z niepełnosprawnościami.

Bazowa Toyota Proace City Verso z zabudową Business Gruau w standardzie oferuje dodatkowy uchwyt na słupku B po lewej stronie auta, jednoczęściową rampę najazdową i zestaw naprawczy do opon. Odmiana Business Gruau+ to dodatkowo rozkładane podparcie pleców i głowy pasażera na wózku oraz dwuczęściowa poszerzona rampa najazdowa. Fotel samochodowy w trzecim rzędzie po prawej stronie jest rozkładany, stąd można z niego korzystać, gdy nie jest przewożona osoba na wózku.

Zestaw zabudowy w wersji Family Gruau obejmuje: uchwyt na słupku B, jednoczęściową rampę najazdową, zestaw naprawczy do opon, manualnie składany stopień boczny przy prawych drzwiach przesuwnych i rozkładane siedzenia dla pasażera w trzecim rzędzie po prawej i lewej stronie.

Proace City Verso w odmianie Family Gruau+ ma dodatkowy uchwyt na słupku B ułatwiający wsiadanie i wysiadanie, zestaw naprawczy do opon, manualnie składany stopień boczny przy prawych drzwiach bocznych, rozkładane siedzenie dla pasażera w trzecim rzędzie po prawej stronie, a także rozkładane podparcie pleców i głowy dla osoby na wózku oraz elektryczną wciągarkę o maksymalnym udźwigu 250 kg.

Nowa Toyota za 35 700 zł. Gwarancja na 1 mln kilometrów

Toyota Proace City Verso w wersji Business Gruau w najtańszej wersji jest oferowana z silnikiem benzynowym 1.2 D-4T o mocy 110 KM i 6-biegową skrzynią manualną. Po uwzględnieniu maksymalnego dofinasowania PFRON (85 proc. wartości auta) i aktualnych rabatów producenta taki samochód kosztuje od 35 700 zł.

Alternatywą jest auto wyposażone w silnik Diesla 1.5 D-4D o mocy 100 KM lub 130 KM z 6-biegową przekładnią ręczną lub 8-biegowym automatem. Niezależnie od poziomu skomplikowania każda konfiguracja z oferty Toyoty jest objęta 3-letnią gwarancją producenta (lub do 1 000 000 km). Ochrona obejmuje również zabudowę Grau.