Seat Ibiza po liftingu - cena, wyposażenie, silniki

Najmniejszy Seat znowu się zmienił. To już drugi lifting w historii modelu, ale pierwszy raz modernizacja jest tak dobrze widoczna. Nowe lampy, zmieniony grill, przeprojektowany zderzak to dopiero początek. Seat proponuje teraz nowe felgi (w bazowej wersji koła są 15-calowe, a na liście opcjo znajdą się obręcze w rozmiarze do 18 cali), odświeża kolorystykę wnętrza, a designerskie zmiany objęły nawet tylną część nadwozia. Na klapie bagażnika widnieją teraz ciemne, aluminiowe litery tworzące nazwę modelu. Wersja FR zyskała dodatkowe detale, takie jak laserowo wygrawerowane logo FR na słupku B. Co pozostało nietknięte? Nowości na próżno szukać w gamie silników.

Z jednej strony, miękka hybryda pod maską miałaby szansę odmłodzić najtańszy model hiszpańskiej marki. Z drugiej - sprawdzona gama jednostek i pancerny, bazowy silnik to nadal dobre argumenty dla całkiem pokaźnej grupy kierowców. Jakie wersje znajdziemy w gamie odświeżonej Ibizy? Ile kosztuje najmniejszy Seat?

Nowy Seat Ibiza - wnętrze

We wnętrzu zmiany są bardzo subtelne. Projekt kokpitu był już raz modyfikowany, dlatego teraz designerzy odpowiedzialni za wygląd deski rozdzielczej nie mieli zbyt wiele do roboty. Kabina została wyposażona w nowe tkaniny tłoczone, miękkie materiały wykończeniowe, czarną podsufitkę oraz subtelne akcenty wokół nawiewów, dodające elegancji. W wersji FR standardem są fotele kubełkowe, lepiej podpierające ciało w zakrętach. Nowe, czarne wykończenia nadają wnętrzu bardziej wyrafinowany wygląd, a Seat chwali się nieco bardziej śmiałym użyciem miękkich materiałów wykończeniowych.

Na maskownicach głośników nie znajdziemy już logo Beats Audio. Na liście opcjonalnych elementów wyposażenia znalazł się system nagłośnienia SEAT Premium Sound z sześcioma głośnikami, subwooferem i wzmacniaczem o mocy 300W. Drobną, ale znaczącą nowością jest także ładowarka bezprzewodowa o mocy 15 W - teraz wyposażona w system chłodzenia, dzięki czemu smartfon ładuje się szybciej i mniej się przy tym nagrzewa.

Oto najtańszy Seat. Jaki silnik?

Lata mijają, a pod maską Ibizy nadal wyłącznie benzynowe silniki. Hiszpanie podeszli do sprawy zachowawczo - Seat Ibiza może mieć pod maską 80-konny, wolnossący silnik 1.0 MPI. Pancerny, 3-cylindrowy motor jest znany klientom grupy Volkswagena od lat. Osiągi schodzą na drugi plan, bo na 100 km/h trzeba poczkać około 15 sekund. Mało wysilona jednostka ma za to być trwała, oszczędna, a na dodatek łatwo doposażyć ją w instalację gazową. Jakie jeszcze warianty są dostępne w nowej Ibizie? Pod maską mogą pracować również dobrze znane silniki:

3-cylindrowy 1.0 TSI o mocy 95 KM z 5-biegową manualną skrzynią biegów

3-cylindrowy 1.0 TSI o mocy 115 KM z 6-biegową manualną lub 7-biegową skrzynią biegów DSG

4-cylindrowy 1.5 TSI 150 KM łączony 7-biegową skrzynią DSG

Bazowy 1.0 MPI spala średnio 5,2-5,7 l/100 km. Jednostki 1.0 TSI o mocy 95 i 115 KM zużywają 5,0-5,8 l/100 km, a 1.0 115 KM z automatyczną skrzynią biegów DSG spala 5,2-5,8 l/100 km. Topowy motor 1.5 TSI 150 KM, dostępny jedynie z 7-stopniowym automatem dwusprzęgłowym pali 5,5-6,0 l/100 km. Relacja osiągów do zużycia paliwa jest w nim najlepsza - 150-konna Ibiza przyspiesza do pierwszej setki w 8,1 s, a prędkość maksymalna wynosi 220 km/h.

Seat Ibiza - cena od 77 300 zł

Nie obyło się bez podwyżki. Przy okazji modernizacji Seat podniósł ceny najmniejszego modelu. Ceny katalogowe dla roku modelowego 2026 rozpoczynają się od 77 300 zł za wersję 1.0 MPI 80 KM, natomiast najlepiej wyposażona odmiana FR 1.5 TSI 150 KM DSG kosztuje 118 900 zł. W Leasingu Jak Abonament dla przedsiębiorców (przy wpłacie 30%) raty zaczynają się od 397 zł netto miesięcznie, a wariant FR 1.5 TSI 150 KM DSG dostępny jest od 630 zł netto. Klienci indywidualni korzystający z Kredytu Jak Abonament (także przy 30-procentowej wpłacie) mogą liczyć na raty od 653 zł brutto, natomiast najmocniejsza wersja FR 150 KM DSG to koszt 1 047 zł brutto miesięcznie.

Jakie wyposażenie ma bazowa wersja nazwana po prostu "Ibiza"? Bez dopłaty możemy liczyć na pakiet wspomagania jazdy S, czyli m.in. system kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów, asystenta pasa ruchu Lane Assist, system wykrywania zmęczenia czy system rozpoznawania znaków drogowych. Lista zawiera również:

tylne czujniki parkowania

manualną klimatyzację

cyfrowe zegary z ekranem o przekątnej 8 cali

8,25-calowy ekran dotykowy i system multimedialny obsługą Apple CarPlay i Android Auto

LED-owe światła przednie

LED-owe światła tylne

15-calowe felgi aluminiowe

fotel kierowcy z regulacją wysokości

Seat Ibiza 2026 - cennik

