Nowy rekord sprzedaży samochodów. Polacy rzucili się na zakupy

Sprzedaż samochodów w Polsce ustanowiła nowy rekordy. Od początku roku zarejestrowano ponad 591 000 aut osobowych i dostawczych. Rynek idzie w górę zarówno w segmencie aut popularnych, jak i premium. Listopad był piątym z rzędu miesiącem wzrostu rok do roku. Skąd to wzmożenie ruchu w salonach?

Polacy rzucili się na zakupy w obawie przed zaostrzeniem przepisów podatkowych. Już za niecały miesiąc – od 1 stycznia 2026 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odliczeń wydatków związanych z samochodem. Prawo dotknie osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym również jednoosobową. Na czym polegają zmiany?

To cios w samochody spalinowe. Nowe przepisy od 1 stycznia 2026

Od stycznia w życie wejdą trzy limity odpisów amortyzacyjnych. Najmocniej ucierpią samochody, których emisja CO 2 jest równa lub większa niż 50 g/km. Tak wyglądają nowe stawki:

225 000 zł – to limit przysługujący w przypadku samochodów elektrycznych BEV oraz aut z ogniwami wodorowymi;

150 000 zł – przysługuje posiadaczom samochodów ze średnią emisją CO 2 poniżej 50 g/km, w ten sposób premiowany jest m.in. zakup aut z napędem hybrydowym typu plug-in (ładowane z gniazdka, np. Toyota C-HR PHEV, Lexus NX 450h+, Skoda Kodiaq PHEV czy Superb PHEV);

100 000 zł – nowy i obniżony o 50 000 zł limit obowiązujący w przypadku klasycznych samochodów spalinowych (z emisją CO2 równą lub większa niż 50 g/km). Do tej kategorii zaliczają się także klasyczne hybrydy (m.in. Toyota Corolla 1.8 Hybrid ze średnią emisją CO 2 na poziomie 104 g/km czy Hyundai Tucson 1.6 GDi HEV).

9500 zł oddasz do urzędu skarbowego

W praktyce oznacza to, że przy aucie wartym 150 000 zł około 50 000 zł nie trafi już do kosztów, czyli zapłacimy więcej podatku: przy 19-procentowej stawce CIT to blisko 9500 zł różnicy. Jeśli ktoś leasinguje kilka samochodów, np. w małej firmie usługowej czy transporcie, te kwoty sumują się w dziesiątki tysięcy. Jak uniknąć straty?

Kiedy kupić samochód? Masz czas do końca grudnia

Zakup samochodu spalinowego czy hybrydowego do końca 2025 roku i wprowadzenie go do środków trwałych firmy, pozwoli na skorzystanie z obecnych, korzystniejszych limitów (150 000 zł w przypadku samochodów spalinowych z silnikiem Diesla lub benzynowym; 225 000 zł dla aut elektrycznych). Polacy czują pismo nosem i widać to w statystykach rejestracji. Jakie samochody są dziś hitem?

Toyota sprzedaje 331 aut dziennie. Hitem Corolla 1.8 Hybrid

Toyota nie ma sobie równych od początku roku. Japońska firma sprzedała już niemal 83 000 samochodów osobowych i trzyma w garści 16 proc. rynku. Ze statystyk zebranych w październiku wynika, że dziennie rejestruje się 331 aut tej marki. Najpopularniejszym modelem po 11 miesiącach jest Corolla – w przypadku tego auta aż 80 proc. sprzedaży stanowi 140-konna hybryda z silnikiem 1.8.

Skoda Octavia trzęsie rynkiem

Skoda ze sprzedażą na poziomie ponad 57 700 aut jest na drugiej lokacie, a Octavia to najchętniej wybierany model (najlepiej z silnikiem 1.5 TSI i skrzynią DSG). W wydziałach komunikacji w listopadzie dziennie zgłaszano 294 auta czeskiego producenta. Do tego Skoda Octavia drugi miesiąc z rzędu była najpopularniejszym nowym autem w ogóle – to w dużej mierze zasługa atrakcyjnej oferty na dobrze wyposażone modele Edition 130. Volkswagen zamyka podium – Polacy do tej pory kupili przeszło 38,4 tys. osobówek niemieckiej marki. Czwarta jest Kia, a za nią podąża BMW i Audi.

Kia Sportage ulubieńcem Kowalskiego

Najpopularniejszym autem wśród klientów indywidualnych jest Kia Sportage (7173 szt.), która wyprzedziła Toyotę Yaris Cross (6180 egz.). Podium zamyka Toyota C-HR (6170 szt.). W segmencie premium Lexus z 961 rejestracjami wyprzedził Volvo, które w listopadzie zanotowało słabszy wynik – 735 zarejestrowanych aut, co oznacza spadek aż o 20 proc. miesiąc do miesiąca.

Jakie samochody kupują Polacy i za ile? Ile pensji trzeba odłożyć?

Dziś średnia cena sprzedaży nowego auta w Polsce to 185 900 zł, to 2,3 proc. więcej niż przed rokiem – wynika z wyliczeń instytutu Samar. Z kolei średnie wynagrodzenie wg. GUS wynosi 6373 zł netto. To oznacza, że na zakup nowego samochodu trzeba przeznaczyć 30 miesięcznych pensji.

W rocznym zestawieniu 10 najpopularniejszych samochodów aż 5 swoich przedstawicieli ma Toyota. Samochody tej firmy zdominowały także pięć rynkowych segmentów. Niżej Top10 najpopularniejszych modeli po 11 miesiącach 2025:

Toyota Corolla – 21 471 egz. Skoda Octavia – 18 626 Toyota C-HR – 12 822 Kia Sportage – 12 700 Toyota Yaris Cross – 12 132 Hyundai Tucson – 10 655 Toyota Yaris – 9763 Volkswagen T-Roc – 9212 Toyota RAV4 – 8315 Dacia Duster – 7698

Jak sprzedają się chińskie samochody w Polsce?

W listopadzie producenci z Chin sprzedali 5105 samochodów, czyli 3,5 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu. W ciągu jedenastu miesięcy na drogi wyjechało 39 340 sztuk. Sama Toyota sprzedała już ponad dwa razy więcej samochodów. Z Top10 marek chińskich najpopularniejsza jest MG Motor należąca do koncernu SAIC – w tym roku sprzedało się w Polsce ponad 13 100 aut tego producenta. Wynik daje 14. miejsce. W Top30 jest jeszcze Omoda, Jaecoo, BYD i BAIC.

Top 10 najpopularniejszych marek w Polsce po 11 miesiącach 2025

Toyota – 82 953 egz. Skoda – 57 709 Volkswagen – 38 423 Kia – 28 232 BMW – 28 193 Audi – 27 147 Mercedes – 26 543 Hyundai – 25 918 Dacia – 19 703 Renault – 19 042

Top 10 marek Chińskich w Polsce – rejestracje po 11 miesiącach 2025