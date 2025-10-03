Citroen C5 Aircross - pierwsza jazda

Nowy Citroen C5 Aircross jest większy i tańszy od poprzednika. Na pokładzie ma więcej wyposażenia, zawieszenie stało się jeszcze bardziej komfortowe, a w gamie napędów znalazły się trzy zelektryfikowane warianty. Jeśli chodzi o rynkowe starcie z chińską konkurencją, Francuzi bynajmniej nie wywieszają białej flagi. Ofensywa Trójkolorowych jest naprawdę mocna.

Reklama

Citroen C5 Aircross pierwszej generacji często gości na drogach - następca ma więc realne szanse, by powtórzyć ten sukces. Zamówienia zostały otwarte, a my mieliśmy okazję sprawdzić, czym przekonuje nowa odsłona rodzinnego SUV-a.

Oto nowy rodzinny Citroen

Rzadko zdarza się, by samochód z generacji na generację aż tak urósł. Nowy C5 Aircross ma długość 4652 mm, a rozstaw osi wynosi 2784 mm. Oparty o platformę STLA Medium Citroen jest znacznie większy od poprzednika, który mierzył skromne 4500 mm. "Nowe" wymiary oznaczają, że niezależnie od wersji napędowej mamy do dyspozycji bagażnik o pojemności 651 l i wnętrze, w którym wysoki pasażer usiądzie bez trudu za wysokim kierowcą. Bliski krewny Opla Grandlanda i Peugeota 3008 proponuje przestronną kabinę, w której oparcia tylnej kanapy można odchylać w zakresie od 21° do 33°. Fotele i drugi rząd siedzeń są niezwykle wygodne. To coś, co wyróżnia C5 na tle krewnych z koncernu ale i rywali z segmentu. Nie ma tu krzty sportowego charakteru, zawieszenie nastawione jest na komfort, ale auto i tak prowadzi się o niebo lepiej niż cała chińska konkurencja.

Reklama

Kokpit nowego C5 Aircross został zdominowany przez nowy, pionowy ekran systemu multimedialnego. Interfejs jest czytelny, ale Francuzi nie ustrzegli się kilku wpadek związanych z ergonomią obsługi. Reakcja na dotyk mogłaby być szybsza, brakuje też funkcjonalnych skrótów do wybranych funkcji. Przełączniki i pokrętła występują nielicznie, ale znalazł się tu m.in. fizyczny kontroler do ustawiania głośności i przycisk do usypiania systemów wsparcia kierowcy. Dzięki temu szybko i łatwo można przełączyć ustawienia w tryb osobisty, podobnie jak w nowych modelach Renault. Na wysokim tunelu środkowym wyeksponowana została bezprzewodowa ładowarka do smartfona. Szkoda, że tak hojnie użyto tu plastiku piano black. Błyszczące powierzchnie, zwłaszcza wokół uchwytów drzwi, tylko czekają na rysy i odciski palców. Dobór tworzyw mógłby być nieco lepszy.

Za konsolą środkową, a dokładniej za wspominanym już ekranem, który francuska marka określa mianem "Waterfall" kryją się pojemne schowki. Przed kierowcą umieszczono z kolei 10-calowy ekran cyfrowych zegarów, a opcjonalnie na szybie wyświetlany jest również spory wyświetlacz head-up. Do wnętrza wpada teraz więcej światła - to zasługa panoramicznego dachu o wymiarach 1069 na 720 mm. Jego fragment można otwierać elektrycznie.

Nowy Citroen C5 Aircross - silniki

Elektryfikacja pełną parą - oferta obejmuje trzy warianty. W sprzedaży jest hybryda, hybryda typu plug-in i odmiana elektryczna. Bazowy wariant hybrydowy ma moc 145 KM, a spalinowym sercem jest tu doskonale znana, 3-cylindrowa jednostka 1.2. Silnik generuje w tym tandemie 136 KM, a motor elektryczny odpowiada za dodatkowe 28 KM. Elektryk jest bezpośrednio zintegrowany z nową 6-biegową dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów eDCS. Producent obiecuje, że w tej wersji C5 przejedzie 950 km na pełnym zbiorniku paliwa.

Wariant typu plug-in ma pod maską 4-cylindrowy silnik 1.6 turbo, a systemowa moc układu wynosi 195 KM. Zasięg na prądzie to całkiem rozsądne 96 km w cyklu mieszanym, co oznacza, że w mieście bez trudu powinno dać się osiągnąć 100 bezemisyjnych kilometrów bez konieczności ładowania. Testowaliśmy taką odmianę - C5 Aircross w wersji PHEV jest żwawy, sprawnie porusza się w trybie elektrycznym, a napęd został wyraźnie dopracowany względem poprzednika. Silnik spalinowy jest teraz lepiej wyciszony.

Elektryczny Citroen C5 Aircross dostępny jest z akumulatorem 73 kWh i silnikiem o mocy 210 KM. Taka kombinacja oferuje zasięg na poziomie 520 km i maksymalną moc ładowania 160 kW. Oznacza to, że czas ładowania od 20 do 80% wyniesie 30 minut. Ładowanie AC jest możliwe z maksymalną mocą 11 kW, a w 2026 roku do palety opcji ma dołączyć ładowarka pokładowa o mocy 22 kW. Pompa ciepła należy w tym wariancie do wyposażenia opcjonalnego. Elektryk nie jest tak chętny do przyspieszania jak hybryda typu plug-in, ale osiągi są wystarczające do jazdy na co dzień. W miejskich warunkach przydaje się też możliwość ustawiania mocy rekuperacji za pomocą łopatek na kierownicy.

Tak jeździ Citroen C5 Aircross

Nowy SUV Citroena nawet z 20-calowymi felgami daje prawdziwy popis w kwestii komfortu jazdy. Nie są to wrażenia rodem z limuzyny wyposażonej w hydropneumatyczne zawieszenie, ale studzienki, progi zwalniające czy wyboje filtrowane są przez układ jezdny z zaskakującą skutecznością. Czuć wyraźną różnicę względem pokrewnych modeli koncernu - C5 jest miękki, ale prowadzi się przy tym naprawdę pewnie i bezpiecznie.

Podróże umila również przyzwoite wyciszenie kabiny. Głośno robi się dopiero przy prędkościach autostradowych. Zastosowanie grubszych szyb dało wymierne efekty.

Citroen C5 Aircross - cena i wyposażenie

Citroen doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak chińska konkurencja podgryza interesy europejskich producentów. Doskonale odzwierciedla to cena bazowej wersji, skalkulowana na poziomie nieosiągalnym nawet dla wielu modeli z Państwa Środka. 132 900 zł to mniej niż zapłacić trzeba dziś za Jaecoo 7 czy BAIC Beijing 7. Za taką cenę Francuzi proponują poziom wyposażenia YOU, który w standardzie oferuje:

13-calowy ekran dotykowy Waterfall w połączeniu z 10-calowym cyfrowym zestawem wskaźników

Bezprzewodowe funkcje Apple CarPlay i Android Auto

Zawieszenie Citroën Advanced Comfort

Fotele Advanced Comfort

Automatyczną klimatyzację dwustrefową

Pakiet Bezpieczeństwa (automatyczne hamowanie awaryjne, tempomat adaptacyjny, system rozpoznawania znaków drogowych)

Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu

W wersji elektrycznej: planer tras e-Routes, szybkie ładowanie do 160 kW, kabel do ładowania typu Mode 3

18-calowe felgi aluminiowe CARBON (hybryda) lub 19-calowe felgi aluminiowe MOONDUST z diamentowym wykończeniem (wersja elektryczna)

Wersja wyposażenia PLUS oferuje dodatkowo 19-calowe felgi aluminiowe ZIRCONE (Hybryda w wersji PLUS) i przyciemniane szyby, wnętrze w niebieskim kolorze Metropolitan Blue z oświetleniem ambientowym, nawigację 3D z usługami online, system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika, asystenta parkowania z przodu i kamerę cofania 180°, ładowanie indukcyjne, a także tylną kanapę z regulacją pochylenia oparć i centralnym podłokietnikiem.

Wersja wyposażenia MAX dodaje do tego opcjonalne, 20-calowe felgi aluminiowe OBSIDIAN, reflektory Citroën Matrix LED, wnętrze w niebieskim kolorze Hype Blue z podgrzewanymi fotelami, podgrzewaną kierownicą, elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, system kamer VisioPark 360°, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika (bezdotykową), rozszerzony wyświetlacz head-up oraz pakiet Drive Assist 2.0 z funkcją półautonomicznej jazdy.

W zależności od wersji klienci mogą wybrać:

Pakiet Zimowy: podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, podgrzewana przednia szyba

Pakiet Techno: Drive Assist 2.0, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, lusterka z pamięcią ustawień, podgrzewana kierownica

Panoramiczne okno dachowe

W gamie kolorów nowego C5 Aircross dostępnych jest sześć lakierów: biały Okénite, niebieski Eclipse, szary Platinium, czerwony Ruby, zielony Astoria, czarny Perla Nera. Dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem jest dostępne jako opcja od poziomu wyposażenia Plus.

Citroen C5 Aircross - cennik

W wersji hybrydowej z silnikiem o mocy 145 KM: silnik spalinowy 136 KM oraz silnik elektryczny 21 kW:

132 900 zł w wersji wyposażenia YOU

145 900 zł w wersji wyposażenia PLUS

163 300 zł w wersji wyposażenia MAX

W wersji hybrydowej plug-in o mocy 195 KM:

181 700 zł w wersji wyposażenia PLUS

199 100 zł w wersji wyposażenia MAX

W wersji 100% elektrycznej z silnikiem o mocy 210 KM z zasięgiem 520 km i akumulatorem o pojemności 73 kWh: