Toyota Corolla 2026 wjeżdża na polski rynek

Toyota Corolla jest z nami od niemal 60 lat. Pojawiła się w 1966 roku, by trafić w potrzeby rozwijającej się wówczas w Japonii klasy średniej. W Polsce szczytem marzeń była wtedy Syrena, a Fiacie 126p jeszcze nikt nie słyszał. Licznik japońskiej marki ruszył. Pierwszy kompaktowy model Toyoty na początek zmotoryzował rodzimy rynek, następnie podbił amerykański i wreszcie stał się autem globalnym. Nazwa Corolla oznacza koronę płatków kwiatu, czyli jego najpiękniejszą część. Japończycy celowo wybrali to "imię", ponieważ miało kojarzyć się ze stylem i wysoką jakością. Jednak za sloganami stały też rozwiązania techniczne…

Reklama

Corolla pierwszej generacji była autem zaawansowanym, a świadczy o tym choćby przednie zawieszenie oparte na kolumnach MacPhersona – w tamtych czasach stosowane jedynie w kilku autach na świecie. Także fabryka Takaoka wybudowana w 1968 roku specjalnie dla Corolli błyszczała nowoczesnością – jako pierwsza była sterowana komputerem. Od tamtej pory japoński koncern wprowadził na drogi aż dwanaście generacji tego modelu. Corolla jako pierwsza w dziejach motoryzacji przekroczyła rekordową liczbę 50 mln sztuk (12 generacji). Dziś nowy egzemplarz tego auta sprzedaje się na świecie co 30 sekund, a w Polsce co 30 minut. Zresztą Toyota dominuje na polskim rynku. W 2025 roku na drogi wyjechało już 83 000 aut tej japońskiej marki, z czego ponad 80 proc. stanowiły hybrydy. Lwią cześć wyniku wypracowała właśnie Corolla, która nie tylko piąty rok z rzędu jest najpopularniejszym samochodem nad Wisłą (ponad 21 000 szt.), ale też najchętniej wybieraną hybrydą. Stawka jest wysoka i japońska firma nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Stąd na rynku debiutuje Toyota Corolla w nowej odsłonie na 2026. Czym różni się od wcześniejszego modelu?

Tak wygląda Toyota Corolla w nowym stylu. Matowy lakier Onyx Grey leży świetnie

Reklama

Nowa Toyota Corolla zgodnie z trendami zyskała więcej ekologicznych materiałów pochodzących z recyklingu. Stąd też prawdziwej skóry w tym aucie nie dostaniesz za żadne pieniądze. Kierownicę i gałkę dźwigni skrzyni biegów obszyto syntetycznym zamiennikiem. Corolla jako hatchback i TS kombi dostała nową, przyjemną w dotyku materiałową tapicerkę o nazwie Samara.

Pod względem stylistycznym w sezonie 2026 najmodniejsze będą dwie kombinacje. Pierwszy raz będzie dostępny matowy lakier Onyx Grey, który leży świetnie – ten wariant przewidziano dla wersji GR Sport w nadwoziu hatchback i kombi. Z kolei nowy metaliczny kolor Storm Grey jest dostępny w każdej wersji nadwoziowej.

Toyota Corolla 2026 i różnice w hybrydach 1.8 i 2.0

Odmłodzona Toyota Corolla 2026 to dwie hybrydy 5. generacji do wyboru. W przypadku tego modelu aż 80 proc. sprzedaży stanowi 140-konna hybryda z silnikiem 1.8. Taki model od 0 do 100 km/h przyspiesza w 9,2 sekundy.

Alternatywą jest napęd z silnikiem 2.0. Tu jednak kierowców czeka zaskoczenie. Inżynierowie Toyoty żeby sprostać ostrzejszym normom emisji zmniejszyli moc jednostki spalinowej ze 152 KM do 133 KM. W efekcie moc systemowa hybrydy to teraz 178 KM zamiast wcześniejszych 196 KM. Zniknęło 18 KM.

Toyota Corolla z silnikiem 1.8 hybrid zużywa 4,4 l benzyny na 100 km

Akumulator litowo-jonowy jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). W efekcie Corolla z hybrydą 5. generacji procentowo dłużej jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie.

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy 1.8 wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Na drodze nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,4 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków.

Ile kosztuje Toyota Corolla? Taniej o 12 900 zł

Toyota Corolla 1.8 hybrid sedan kosztuje od 116 100 zł, to 7800 zł mniej wobec regularnego cennika. Hatchback to wydatek od 118 000 zł (9900 zł taniej). Kombi z tym samym napędem hybrydowym wymaga 119 000 zł (12 900 zł mniej).