Nowa Toyota bZ4X już w Polsce. Ofensywa japońskich SUV-ów

Toyota chce osiągnąć neutralność węglową w Europie do 2040 roku. Przy czym Japończycy już imponują rozmachem i prowadzą szturm w najpopularniejszych segmentach rynku. 4,3-metrowy Urban Cruiser debiutuje w konkurencyjnej klasie B-SUV. Nowa Toyota C-HR+ za chwilę zacznie rozpychać się wśród kompaktowych modeli C-SUV. Z kolei bZ4X Touring zastępuje hybrydową i wielką Toyotę Highlander. Za mało?

Na rynek wjeżdża zupełnie nowa Toyota bZ4X – japoński SUV zmienił stylistykę nadwozia, w kabinie jest nowocześniejsza deska rozdzielcza z ogromnym ekranem, a pod karoserią aż trzy rodzaje napędu o większej mocy i lepszej wydajności. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda nowa Toyota bZ4X, jest bardziej aerodynamiczna

Nowa Toyota bZ4X różni się od poprzednika przeprojektowanym przodem – teraz światła dzienne w kształcie bumerangów i główne są na dwóch poziomach. Tuż pod logo marki biegnie światłowód LED. Nadkola są wykończone tworzywem w fortepianowej czerni zamiast matowego plastiku. Boczna linia skutecznie maskuje 2 t masy własnej.

Nowy bZ4X szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Przecież jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy EV poświęca niemal 2/3 energii. Redukcja Cx o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg e-auta o około 2,5 proc. Nowy bZ4X powinien mieć znacznie łatwiej, ponieważ osiąga współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,27, w porównaniu do 0,29 dla poprzedniego modelu. W dużym SUV-ie to znakomite rezultaty (dla porównania Volvo EX30 – 0,28, a Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). Osiągnięto je dzięki zastosowaniu kilku technicznych trików, w tym aerodynamicznie ukształtowanych felg, nowych i bardziej opływowych lusterek zewnętrznych, tylnego spoilera, specjalnych odsłon podwozia dla lepszego przepływu powietrza. Zanim jednak zakręcą się koła, warto lepiej rozejrzeć się w środku…

Nowe wnętrze, lepsze wyciszenie, 14-calowy ekran i klasyczne przyciski

Toyota bZ4X od progu wita radykalnie przeprojektowanym wnętrzem. Kokpit polega na cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, 14-calowym centralnym ekranem znanym z Lexusa i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny jest bardzo szybki i ma logicznie rozplanowanie menu z dużymi ikonami. Cieszą pokrętła i przyciski fizyczne do obsługi najpotrzebniejszych funkcji, w tym klimatyzacji czy temperatury wnętrza. Nowością jest także podwójna ładowarka indukcyjna telefonów. Kierownica teraz jest podgrzewana na całym obwodzie, a nowe manetki umożliwiają wybór jednego z czterech poziomów rekuperacji energii podczas hamowania.

Na uznanie zasługuje zauważalnie lepsze wyciszenie auta. Przednie boczne szyby są grubsze. Nowe materiały wygłuszające pod tylną kanapą, w nadkolach tylnych oraz w kilku innych zakamarkach kabiny dbają o komfort akustyczny. Żeby zmniejszyć hałas dochodzący z zewnątrz wyciszono dodatkowo przestrzeń tylnych kół oraz poprawiono szczelność tylnych szyb bocznych. Udało się także zredukować nieprzyjemne wibracje pochodzące od silników.

Nowa Toyota bZ4X dłuższa od RAV4. Jakie wymiary i pojemność bagażnika?

bZ4X ma 4,7 m długości, czyli o 9 mm więcej niż RAV4. Elektryk jest też o 85 mm niższy (1650 mm wysokości). Promień skrętu wynosi 5,7 m, czyli jest w stanie zawrócić na 12 m. Niemal tak jak Toyota Yaris Cross czy Corolla. Elastyczność platformy e-TNGA pozwoliła projektantom zaszaleć z planowaniem wnętrza. W środku jest naprawdę dużo miejsca. Dzięki płaskiej podłodze i niemal 2,9-metowemu rozstawowi osi bZ4X zapewnia swobodę na poziomie aut z wyższego segmentu. Przednie fotele są obszerne, miękkie i z długim siedziskiem. W obu przewidziano pamięć ustawień, podgrzewanie i wentylację. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi, nad głową jest bardzo dużo miejsca; nie przeszkadza nawet lekko opadająca linia dachu.

bZ4X jest też rodzinnie pakowny. Bagażnik oferuje 452 litry regularnie uformowanej przestrzeni - wystarczy by pomieścić trzy walizki o pojemności 82 litrów lub dwa rowery górskie. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna klapa. Pomysłowości dopełniają haczyki na torby czy lampki LED po obu stronach. Pojemne schowki znajdziemy także w kabinie. Ładowność również jest solidna, bo wynosi ponad 500 kg.

Nowa Toyota bZ4X daje trzy rodzaje napędów do wyboru. Gwarancja na 1 mln km

bZ4X debiutuje z nowymi bateriami firmy Panasonic. Zaprojektowano je tak, aby każdy moduł pomieścił więcej ogniw – dokładnie 26 – bez zwiększania wymiarów jednostki. W efekcie akumulator o pojemności 57,7 kWh ma 78 ogniw, a wariant 73,1 kWh – 104 ogniwa. Dla porównania, poprzedni zawierał ich 96. Przewidziano trzy rodzaje napędu:

57,7 kWh bateria i 167 KM mocy, napęd na przód, 444 km zasięgu

73,1 kWh bateria i 224 KM mocy, napęd na przód, 569 km zasięgu

73,1 kWh bateria i 343 KM mocy, napęd na cztery koła, 516 km zasięgu

Toyota jest tak pewna zastosowanej technologii baterii, że alternatywnie do standardowej ochrony na 8 lat lub 160 000 km przebiegu oferuje program Battery Care, który zapewnia gwarancję na 10 lat lub 1 milion kilometrów. Nikt nie oferuje takich warunków!

Nowa Toyota bZ4X najbardziej oszczędna

bZ4X w wersji bazowej ze 167-konnym silnikiem i napędem na przednie koła przyspieszy od 0 do 100 km w 8,6 s. Toyota deklaruje 444 km zasięgu. Przy czym zużycie energii na poziomie 13,9 kWh/100 km jest najniższe w segmencie – dla porównania Tesla Model Y to 14,4 kWh, a chiński BYD Seal U aż 19,9 kWh.

Wersja wyposażana w silnik 204 KM (265 Nm) i napęd na przednie koła startuje od 0 do 100 km/h w 7,4 s. Producent obiecuje średnie zużycie energii na poziomie 13,9 kWh energii na 100 km i aż 569 km zasięgu, czyli o 53 km więcej wobec poprzednika.

Oto japońska rakieta dla rodziny

Na szczycie stoi najmocniejszy bZ4X z napędem X-Mode, w którym ogromne wrażenie robi przyspieszanie. Wszystko dlatego, że samochód skrywa dwa silniki elektryczne (napędzają przednią i tylną oś). 343 KM zapewnia świetne osiągi i czyni ten model jednym z najmocniejszych modeli w gamie Toyoty poza sportowymi modelami z linii GR. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,1 sekundy. Dociśnięcie "gazu" wbija plecy w fotel i trzyma dopóki nie odpuścimy. Układ napędowy radzi sobie z tą mocą dzięki zastosowaniu mechanizmu różnicowego z wstępnym obciążeniem oraz półosi o równej długości po lewej i prawej stronie. Jak przystało na rodzinną rakietę, nowy SUV jest też siłaczem przygotowanym do holowania przyczep o masie do 1500 kg (poprzednik jedynie 750 kg).

Elastyczność? Manewry przypominają jazdę motocyklem. Trzeba dobrze trzymać kierownicę. Jednak możliwości na prostej to dopiero połowa frajdy. Ukryty w podłodze większy akumulator litwo-jonowy 73 kWh wydaje się działać jak magnes przyciągający auto do drogi. Napęd na cztery koła X-Mode sprawia, że SUV Toyoty stabilnie wchodzi i wychodzi z zakrętów. Takie talenty niejednemu mogą zaimponować. Fakt, swoje waży (2045 kg), ale wcale się tego nie czuje, bo zwinnie pokonuje łuki. W tym zakresie Japończycy doskonale rozprawiają się ze stereotypami. Komputer w ciągu milisekund decyduje o przeniesieniu momentu obrotowego między przód i tył. Żaden system mechaniczny nie jest aż tak sprawny. Przy ruszaniu i przyspieszaniu na wprost napęd rozkłada się od 60:40 do nawet 0:100, by zmniejszyć przechyły nadwozia i poprawić płynność w trakcie rozpędzania auta.

Toyota bZ4X jest dzielna w terenie i w wodzie

Toyota bZ4X elektrycznym napędem 4x4 talentem w terenie zaskoczy większość modeli SUV. Krótkie zwisy, duże koła i porządny prześwit na poziomie RAV4 to kombinacja, która przekłada się na dobry wykrzyż na wertepach. Kierowca może wybrać różne tryby pracy systemu X-Mode, by dopasować je do jazdy po śniegu i błocie, w głębokim śniegu i błocie (do 20 km/h) oraz w bardzo trudnych warunkach (do 10 km/h) z wykorzystaniem funkcji Grip Control. Na mokrej nawierzchni bZ4X ze stałym napędem 4x4 X-Mode wystartuje pewniej i szybciej niż RAV4 wyposażona w układ 4x4 dołączany przez komputer i to mimo, że EV waży ponad 300 kg więcej. To m.in. zasługa mocniejszego silnika elektrycznego przy tylnej osi.

Jeśli ktoś za kierownicą bZ4X zabrnie daleko od szosy, to sforsuje brody o głębokości do 50 cm, podczas kiedy inne auta spalinowe mówią "pass" przy 20 cm wody przed nosem. Nie ma co się bać o akumulator – zabezpieczono go w szczelnej kapsule, ma też specjalny obwód nagrzewnia i chłodzenia. Japończycy zastosowali też znany z Land Cruisera system ułatwiający podjazd pod górę – na stromiźnie auto tak reguluje pedałem przyspieszenia i przeniesieniem napędu na poszczególne koła by nie stracić trakcji i zdobyć szczyt. System dobierze też odpowiednią prędkość podczas zjazdu.

Toyota bZ4X i szybkie ładowanie w 28 minut

W nowej Toyocie bZ4x ogromną korzyścią jest maksymalna moc ładowania, która wynosi 150 kW. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. zajmie 28 minut. To bardzo dobry wynik i lepszy o 38 proc. w stosunku do starszego modelu (próba przeprowadzana przy temperaturze -7 stopni Celsjusza). Plusem jest także ładowarka pokładowa o mocy 22 kW, która umożliwia szybsze ładowanie AC. Funkcję przygotowania akumulatora do ładowania można aktywować ręcznie lub automatycznie z wykorzystaniem nawigacji.

Ile kosztuje nowa Toyota bZ4X? Chińczycy bez szans

Nowa Toyota bZ4X w bazowej wersji Style z baterią 57,7 kWh i silnikiem o mocy 167 KM kosztuje od 165 900 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 125 900 zł. Trudno znaleźć rywala, który proponuje tak dopracowane rozwiązania i takie osiągi w tej cenie. Konkurencja z Chin, nawet jeśli wyceniona podobnie lub nieco niżej, z reguły proponuje gorsze parametry.

Toyota bZ4X za 125 900 zł, czyli w cenie Yarisa Cross 1.5 Hybrid 116 KM

Wariant Style z większym akumulatorem 73,1 kWh i mocniejszym silnikiem 224 KM kosztuje od 184 900 zł lub od 144 900 zł dotacją w NaszEauto. Najmocniejszy model z napędem wszystkie koła XMODE o mocy 343 KM i baterią 73,1 kWh jest wyceniony od 194 900 zł, ale po odjęciu 40 000 zł rządowej dotacji tanieje do 154 900 zł. Wyposażenie odmiany Style obejmuje:

18-calowe felgi aluminiowe z oponami 235/60 R18,

tapicerka materiałowa z elementami skóry syntetycznej

światła główne w technologii Matrix LED,

światła do jazdy dziennej w technologii LED,

przyciemniane szyby tylne,

pompę ciepła,

dwustrefową klimatyzację automatyczną z technologią nawilżania i oczyszczania powietrza Nanoe-X,

ładowarkę pokładową o mocy 11 kW,

przednie fotele z podgrzewaniem,

system multimedialny Toyota Smart Connect z 14-calowym ekranem dotykowym

nawigacja Connected z dodatkowym trybem offline i 4-letnią darmową transmisję danych,

automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne.

Toyota bZ4X Executive z najlepszym wyposażeniem

Toyota bZ4X w wersji Executive z akumulatorem 73,1 kWh i napędem na przednią oś 224 KM według cennika to wydatek od 201 900 zł. Maksymalna dotacja obniża koszt do 161 900 zł.

Wariant Executive z najmocniejszym napędem 343 KM, układem X-Mode i baterią 73,1 kWh wyceniono na 211 900 zł. Dopłata z programu NaszEauto może obniżyć cenę nawet do 171 900 zł. Toyota bZ4X w wersji Executive zyskuje:

20-calowe felgi aluminiowe z oponami 235/50 R20,

tapicerkę ze skóry syntetycznej,

wentylowane fotele przednie z pamięcią ustawień kierowcy,

podgrzewane skrajne siedzenia tylnej kanapy,

ogrzewanie promiennikowe z przodu,

lusterko wsteczne z kolorowym wyświetlaczem cyfrowym,

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu,

asystent zmiany pasa ruchu,

asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park,

ładowarka pokładowa AC o mocy 22 kW,

Toyota do wersji Executive oferuje pakiet VIP (8000 zł), który obejmuje 9-głośnikowy, system Premium Audio JBL, dach w kolorze fortepianowej czerni oraz dach panoramiczny.

Nowa Toyota bZ4X - dane techniczne, wymiary, silnik, osiągi, przyspieszenie