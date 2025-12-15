Mówi się, że pośpiech jest złym doradcą. Z ekscytacją jest dokładnie tak samo - zakup samochodu i towarzyszące temu emocje nie powinny dać nam zapomnieć o ważnych obowiązkach. Prawie każdy pamięta, że auto z drugiej ręki trzeba zarejestrować i ubezpieczyć, ale obowiązek zapłaty podatku i złożenia deklaracji całkiem często "umyka" kierowcom. Dodatkowa opłata należy się fiskusowi wtedy, gdy kupujemy samochód z drugiej ręki i składamy podpis na umowie kupna. Kto jest zwolniony z PCC i jakie konsekwencje może mieć nieuiszczenie podatku? Lepiej nie ryzykować - zakres kar, jakie może nałożyć skarbówka, jest bardzo szeroki, a kary - rekordowe.

Reklama

Co stanie się, gdy po zakupie samochodu właściciel zapomni lub zignoruje obowiązek zapłaty podatku PCC? Brak terminowo złożonej deklaracji sprawi, że kierowca z automatu znajdzie się na celowniku fiskusa. Niedopełnione formalności i brak terminowej wpłaty oznacza, że urzędnik może nałożyć karę w imponującej wysokości. Kwota jest powiązana jest z minimalnym wynagrodzeniem, dlatego już od 1 stycznia ponownie wzrośnie.

Reklama

PCC nie jest terminem ze słownika kierowcy - oznacza bowiem podatek od czynności cywilnoprawnych, a obowiązek jego zapłaty pojawia się również np. przy zakupie nieruchomości z drugiej ręki. Podatek obciąża strony transakcji w chwili podpisania umowy kupna-sprzedaży - każda transakcja zawarta na podstawie takiego dokumentu sprawia, że wskazana w nim strona jest zobowiązana do uiszczenia opłaty w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca swojego zamieszkania. PCC rzadko dzieli się jednak między obie strony - w praktyce niemal zawsze tę opłatę pokrywa kupujący.

Nie wystarczy jednak wykonanie przelewu lub wpłaty w urzędzie. Przepisy stanowią, że obowiązkowe jest również złożenie wspomnianej już deklaracji. Kierowca musi więc pamiętać nie tylko o samym przelewie bądź wpłacie przy okienku, ale i o wypełnieniu stosownego druku.

Kara za nieopłacenie podatku PCC od 1 stycznia 2026 roku

A co jeśli nie nowy właściciel samochodu nie dopilnuje terminu lub po prostu zlekceważy obowiązek? Nie warto ryzykować - według obowiązującego prawa na złożenie deklaracji PCC-3 i uiszczenie opłaty kierowcy mają dokładnie dwa tygodnie. Za spóźnienie bądź brak wpłaty należy się kara. I to bardzo wysoka!

Zakres kwot jest bardzo szeroki i powiązany z minimalnym wynagrodzeniem. Kara za nieopłacenie podatku PCC wynosi od 1/10 do 20-krotności podstawowej pensji. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia będzie wynosić minimum 4806 zł brutto, co oznacza, że opisywana kara już za chwilę będzie wynosić od 481 zł do 96 120 zł!

Wysokość opłaty nie jest stała - wylicza się ją na podstawie wartości samochodu. Przepisy mówią, że w przypadku zakupu samochodu używanego, wysokość opłaty jest uzależniona od rynkowej wartości pojazdu. Stawka podatku PCC to z kolei 2 procent, co oznacza, że jeśli kupiliśmy warte 40 000 zł używane auto od prywatnej osoby, a sprzedaż odbyła się na podstawie umowy, my jako kupujący jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku w wysokości 800 zł.

Dlaczego zapis o "rynkowej wartości" pojazdu jest tak istotny? Jeśli podczas kontroli urzędnik uzna, że widniejąca na umowie została zaniżona, to podatnik może zostać wezwany do uregulowania należności i to z odsetkami. Ponadto, będzie musiał pokryć ewentualne koszty pracy rzeczoznawcy, który wyceni przedmiot umowy, czyli w omawianym przypadku samochód, skuter, motocykl lub czterokołowiec… Zaniżanie kwoty na umowie to nadal częsta praktyka.

Kto nie płaci podatku PCC? Oto wyjątki

Choć opisywany obowiązek dotyczy większości kierowców, ustawa przewiduje również wyjątki. W niektórych ogłoszeniach można zresztą zobaczyć zapis "bez PCC" lub "brak konieczności zapłaty podatku PCC". Z czego to wynika? Niektórzy nabywcy faktycznie są zwolnieni z tego przykrego obowiązku.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie płacą ci, którzy auto kupili na fakturę VAT lub VAT marża. Taki dokument zamiast umowy, wystawiany jest przez przedsiębiorców zajmujących się obrotem samochodami używanymi. Mówiąc krótko - kupując samochód w komisie bądź od handlarza możemy więc zaoszczędzić wspomniane 2%. Zwolnieniem z tego podatku objęte są też transakcje zakupu przedmiotów o wartości rynkowej do 1000 zł. Po trzecie, podatku nie płacą też m.in. osoby niepełnosprawne oraz organizacje pożytku publicznego.

Obowiązek powstaje w przypadku transakcji na terenie RP, dlatego płacić nie muszą również ci, którzy zawarli umowę kupna za granicą. Jeśli więc ktoś pojechał np. do Niemiec czy Belgii i kupił tam auto w ramach zwykłej umowy, ten w Polsce podatku odprowadzać nie musi. Wreszcie, warto wiedzieć również, że PCC nie dotyczy umów zawieranych notarialnie.

Deklaracja PCC krok po kroku

W przeciwieństwie do rejestracji samochodu, złożenie deklaracji jak i zapłata podatku PCC nie wymagają wizyty w urzędzie. Formalności można załatwić drogą elektroniczną, korzystając np. z profilu zaufanego. Wyliczoną kwotę należy przelać na konto właściwego urzędu skarbowego, a stosowny dokument podpisać elektronicznie. Musimy podać w nim swoje dane i wpisać niezbędne informacje z umowy kupna-sprzedaży. Gdzie szukać deklaracji PCC do wypełnienia? Wszystkie czynności załatwić można za pomocą strony podatki.gov.pl.

Co zrobić, gdy ustawowy, 2-tygodniowy termin minął, a podatek nadal nie został opłacony? Kierowcy, którzy przegapili termin powinni działać niezwłocznie - im krótsza zwłoka tym mniej dotkliwe konsekwencje. W razie sporego spóźnienia, wraz z deklaracją PCC powinniśmy złożyć tzw. deklarację czynnego żalu, czyli pismo, w którym podamy wiarygodny powód opóźnienia. "Winę" możemy uzasadnić np. stanem zdrowia.

Obowiązki kierowcy po zakupie auta

Prawo pozwala karać kupujących za cały szereg przewinień. Nie tylko za brak deklaracji i podatku PCC należy się dodatkowa opłata. Niezależnie od tego, czy samochód kupiliśmy na mocy umowy czy faktury, musimy go zarejestrować. Kierowcy muszą odwiedzić urząd w ciągu 30 dni - nie wystarczy już zgłoszenie sprzedaży przez internet. Każdy musi również pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia OC po uprzednim dopilnowaniu terminu, w którym kończy się polisa - przy okazji zakupu używanego auta, nie przedłuży się ono samo (tak jak w przypadku raz ubezpieczonych przez nas aut), a kara za niedopatrzenie od 1 stycznia będzie wynosić aż 9612 zł.