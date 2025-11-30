Ile zapłacisz za benzynę, diesla i gaz LPG? Takiej sytuacji nie było od dawna

Kierowcy samochodów wyposażonych w instalacje LPG oraz użytkownicy aut z silnikiem Diesla już mogą zacząć narzekać. Od poniedziałku 1 grudnia sytuacja na stacjach paliw może zaskoczyć negatywnie. Ale po kolei…

Reklama

– Mocny wzrost cen na rynku diesla i niewielka obniżka detalicznych notowań 95-oktanowej benzyny E10 powodują, że różnica w cenie tych paliw sięga już 39 groszy. Z tak wyraźną przewagą cenową benzyny nie mieliśmy do czynienia od marca 2023 roku – zauważają analitycy e-petrol.pl. Jak to wygląda w praktyce?

Na stacjach diesel powiększa dystans do benzyny. Drożeje też LPG

Olej napędowy sprzedawany na stacjach w ostatnich dniach listopada wyraźnie drożał. Jego cena wzrosła na przestrzeni tygodnia aż o 14 groszy i średnio za litr diesla płacimy na stacjach w Polsce 6,33 zł. To najwyższa stawka od ponad 10 miesięcy.

Drożej za tankowanie płacą też kierowcy samochodów z instalacją LPG. Litr autogazu kosztuje 2,64 zł/l. To 5 groszy więcej niż przed tygodniem.

Reklama

Ze zwyżkowej tendencji wyłamała się jedynie benzyna 95. Cena najpopularniejszego paliwa spadła o 3 grosze do poziomu 5,94 zł/l.

Drogi olej napędowy. Ceny LPG w górę. Ile kosztuje benzyna?

Benzyna 95 od poniedziałku 1 grudnia powinna kosztować w przedziale: 5,82-5,94 zł/l. Diesel powiększy dystans cenowy do 95-ki i za litr oleju napędowego trzeba będzie płacić 6,22-6,34 zł/l.

Kierowcy samochodów z instalacja LPG także zapłacą więcej. Ich ulubione paliwo może kosztować 2,68 zł/l.

Nowe ceny paliw od 1 grudnia