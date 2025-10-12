Nowe Suzuki Vision e-Sky wjeżdża do produkcji

Samochody od początku XXI wieku stają się coraz większe, coraz cięższe, coraz bardziej skomplikowane, a więc i coraz droższe. Wszystko to za sprawą przepisów oraz elektryfikacji napędów. Licząc od 2010 roku ceny aut w Europie wzrosły aż o 77 proc. i nadal idą w górę.

Na szczęście nie wszyscy producenci są tak pazerni. Oto Suzuki od zera opracowało prawdziwy samochód dla ludu – model Vision e-Sky jest prosty, praktyczny i tani. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Tak wygląda nowe Suzuki. Jest o 50 cm krótsze niż Swift

Nowe Suzuki Vision e-Sky jest o 50 cm krótsze od modelu Swift – ma 3,4 m długości, 1,6 m wysokości i 1,5 m szerokości. Auto powstało według najprostszego przepisu świata – koła na zewnątrz, nadwozie wewnątrz. Stylistycznie przypomina skrzyżowanie minivana z SUV-em. Na świat patrzy przez reflektory LED, które nadają jej sympatycznego wyrazu twarzy. Gładkie jak stół płaty drzwi z automatycznie wysuwanymi klamkami walczą o jak najlepsza aerodynamikę.

Pionowy tył podporządkowano funkcjonalności: klapa bagażnika obejmuje całą szerokość nadwozia. Nowe Suzuki, mimo tak niewielkiego obrysu, w razie potrzeby wygodnie zmieści cztery osoby lub zapewni dużo powierzchni ładunkowej. Producent zapewnia, że samochód doskonale sprawdzi się podczas dojazdów do pracy, robienia zakupów czy weekendowych wyjazdów za miasto.

Wnętrze to zupełnie nowy projekt Suzuki

Kabina ściśle trzyma się prostopadłościennych kształtów nadwozia, nawet przednia i tylna szyba są tylko lekko pochylone dla maksymalnego wykorzystania zamkniętej przestrzeni. Kierowca ma przed sobą dwa duże ekrany połączone w długi kokpit. Niżej nie zabrakło przycisków haptycznych od sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem. W podłokietniku miłym dodatkiem jest wydajna ładowarka indukcyjna do smartfonów.

Jaki napęd? Nowe Suzuki do produkcji w 2026 roku

Wreszcie napęd. Nowe Suzuki Vision e-Sky to samochód elektryczny. Niewielka masa przyczyni się do oszczędnego zużycia energii. Producent jeszcze milczy na temat osiągów. Wiadomo jednak, że akumulator zapewni 270 km zasięgu. Mało? Ze statystyk wynika, że aż 94 proc. kierowców pokonuje mniej niż 40 km dziennie. Zatem z auta można korzystać przez cały tydzień na jednym ładowaniu.

Suzuki zmienia logo. Jak wygląda nowy znak japońskiej marki?

Nowy model z Hamamtsuwejdzie do produkcji w 2026 roku. Nieoficjalnie mówi się, że może być następnym wcieleniem słynnego Suzuki Wagon R+.

Jednocześnie po 22 latach koncern Suzuki Motor Corporation zmienia logo. Projektanci zachowali kontur słynnej litery "S", jednak logotyp stał się bardziej płaski. W miejsce dotąd stosowanego chromowania będzie lakierowany w kolorze połyskującego srebra.