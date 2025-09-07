Nowa CUPRA Raval wjeżdża na rynek. To ósmy model hiszpańskiej marki

CUPRA ze wszystkich marek Grupy Volkswagen jest najmłodsza i wyrasta na gwiazdę, której blask jest coraz jaśniejszy. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji. Hiszpańska firma od założenia w 2018 roku wypuściła na drogi niemal milion samochodów. Ktoś może powiedzieć, że to żaden sukces sprzedać tyle aut w niecałe 7 lat od debiutu. Jednak tempo wzrostu marki należącej do SEAT-a może już imponować. Do tego każdy kolejny model bije na głowę designem rywali.

Nowa CUPRA Raval jako ósmy przedstawiciel marki podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Szczególnie, że nosi nazwę najbardziej żywiołowej dzielnicy Barcelony – miasta rodzinnego firmy. Czym chce przekonać do siebie kierowców? Embargo minęło i oto pierwsze wrażenia...

Tak wygląda nowa CUPRA Raval. To hatchback w stylu Barcelony

CUPRA Raval stawia na aerodynamiczny i efektowny wygląd oraz niespotykane dotąd w autach hiszpańskiej marki proporcje. Wnętrze to również nowy rozdział w stylistyce producenta. Kluczowym elementem kabiny jest centralnie poprowadzony pałąk o asymetrycznych kształtach i rzeźbiarskim wyglądzie. Deska rozdzielcza z szerokim centralnym ekranem na jednej wysokości z konfigurowalnym wyświetlaczem zamiast analogowych zegarów wprowadza nową ergonomię miejsca pracy kierowcy. Zresztą cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka.

CUPRA Raval przestronna jak Formentor. Wymiary nadwozia

CUPRA Raval ma ponad 4 m długości, 1,8 m szerokości i 1,5 m wysokości. Do tego jest aż 2,6-metrowy rozstaw osi – Formetor ma podobny. Stąd nowy baby-SUV we wnętrzu oferuje poziom przestronności spotykany zwykle w autach z wyższych segmentów. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Na tylnej kanapie naprawdę będzie ciężko uwierzyć, że w tak zwartym aucie można mieć tyle swobody na nogi.

Nowa CUPRA Raval z mocnym silnikiem. To szybki wóz

Wreszcie napęd. CUPRA Raval będzie dostępna z dwoma rozmiarami baterii, kilkoma wariantami mocy i różnymi wersjami wyposażenia. Kierowcę będzie wspierać system Travel Assist z funkcją zmiany pasa i rozpoznawaniem sygnalizacji świetlnej, Intelligent Park Assist oraz kamerą 360° Area View.

Najszybszy i najmocniejszy wariant Raval VZ to ponad 225 KM mocy. Do tego auto jest wyposażone w fotele kubełkowe CUPBucket, zawieszenie adaptacyjne DCC Sport, tryb ESC OFF, 19-calowe felgi z szerszymi oponami 235 mm oraz elektroniczny mechanizm różnicowy VAQ.

Ile kosztuje CUPRA Raval? Cena zmiata z planszy

Nowa CUPRA Raval na rynku zadebiutuje w 2026 roku i ma kosztować na poziomie 25 000 euro, czyli 106 500 zł. To oznacza, że po odjęciu 40 000 zł maksymalnej dopłaty z programu NaszEauto stanieje do 66 500 zł. To rewelacyjna oferta. Z taką ceną najmniejszy i najtańszy przedstawiciel elektrycznej rodziny hiszpańskiej marki utrze nosa rywalom z Chin. SUV będzie produkowany w fabryce SEAT-a w Martorell.

– CUPRA Raval kształtuje teraz naszą przyszłość. W tym modelu połączyliśmy wszystko, co reprezentuje marka CUPRA: emocje, efektowny design, elektryzujące osiągi i, jak zawsze, koncentrację na wrażeniach kierowcy – powiedział Markus Haupt, tymczasowy dyrektor generalny CUPRA. – Dla nas CUPRA Raval to coś więcej niż tylko samochód. To, co naprawdę czyni go wyjątkowym, to projekt, który za nim stoi – Electric Urban Car Family – który z dumą realizujemy w Hiszpanii. W ten sposób wzmacniamy synergię w ramach Brand Group Core i przekształcamy Hiszpanię w centrum elektromobilności, zapewniając dostęp do tych samochodów milionom ludzi – skwitował.