Cupra Raval coraz bliżej premiery

Linia montażowa zakładu Seata w Martorell jest właśnie przestawiana na produkcję hitu. To z tej fabryki będzie wyjeżdżać nowa Cupra Raval, a następnie Volkswagen ID.2all - bliźniacze modele koncernu Volkswagena, które mają za zadanie spełnić obietnice o tanich autach elektrycznych.

Prace nad uruchomieniem produkcji idą pełną parą. Cupra chwali się, że osiągnięto niedawno dwa kamienie milowe, które przybliżają markę do rynkowej premiery elektrycznego crossovera. To montaż przedseryjnych systemów akumulatorów oraz rozpoczęcie przedseryjnej produkcji pierwszych elementów nadwozia przy użyciu nowej prasy PXL dla dwóch modeli.

Fabryka Seata - stąd wyjadą nowe modele koncernu

Inwestycje nie kończą się na przystosowaniu linii produkcyjnej do wytwarzania potencjalnych bestsellerów. Koncern chwali się m.in. budową 600-metrowego mostu wyposażonego w system przenośników, który umożliwi automatyczny transport akumulatorów z zakładu montażowego do hali montażu pojazdów, zapewniając płynne i zsynchronizowane z tempem produkcji dostawy.

Fabryka o powierzchni 64 000 m² powstaje dzięki 300-milionowej inwestycji. Każde wpompowane w zakład euro ma zwrócić się z nawiązką, bowiem docelowa maksymalna zdolność produkcyjna zakładu wyniesie 300 000 akumulatorów rocznie. Obiekt będzie zaopatrywał miejskie samochody elektryczne Brand Group Core produkowane w Martorell czyli wspomniane już CUPRA Raval i seryjną wersję Volkswagena ID.2all.

Cupra Raval - taka będzie nowa najtańsza Cupra

Najmniejszy model marki zapowiadany jest już od bardzo dawna. Ostateczny kształt gotowego do produkcji samochodu poznamy we wrześniu, na targach IAA w Monachium. Nazwa Raval (wcześniejszy model studyjny nosił nazwę UrbanRebel) pochodzi od jednej z dzielnic Barcelony - miasta rodzimego dla marki. Podobny zabieg firma zastosowała wcześniej w przypadku Cupry Born.

Cupra Raval została zaprojektowana z wykorzystaniem platformy MEB. Będzie jednak modelem napędzanym na przednią oś. Raval będzie miał nadwozie o długości ok. 4,2 m, a technicznie będzie bardzo blisko spokrewniona z Volkswagenem ID.2all Możemy spodziewać się zbliżonych parametrów i osiągów - topowy wariant ma rozpędzać się do setki w czasie poniżej 7 sekund, a zasięg WLTP ma wynosić około 450 km. Napędzane będą koła przednie - losy odmiany z dwoma silnikami nie są jeszcze oficjalnie przesądzone. Jeśli taka odmiana zawitałaby do oferty, z pewnością wydarzy się to w późniejszym terminie.

Najmniejsza i najtańsza Cupra będzie prawdopodobnie nieco droższa od bliźniaczego Volkswagena. Pozycjonowany jako bardziej designerski i lepiej wyposażony model, Raval i tak zyska miano najmniejszego samochodu w gamie Cupry. Opisywane tu modele mają pomóc spełnić obietnice o przystępnych autach elektrycznych z niemieckiego koncernu. O ile Raval będzie droższym z braci, o względy kierowców z pewnością zamierza powalczyć również ceną. Przypomnijmy, że przewidywana kwota, od której będzie zaczynał się cennik Volkswagena to równowartość około 25 000 euro.

Cupra Raval - kiedy na rynku?

W Martorell rusza przedseryjna produkcja nadchodzących modeli. To właśnie dzięki temu możliwe jest dostosowanie infrastruktury, procesów i produktów do wymagań produkcji seryjnej. Sprawdzane są tłocznie, lakiernie, końcowe etapy montażu oraz kontrola jakości. Kiedy zakończy się ta "próba generalna"? Uruchomienie produkcji najmniejszego modelu Cupry przewidziano na 2026 rok. Już za rok pierwsze sztuki powinny być więc już w drodze do salonów.