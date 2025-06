Lexus RX nowej generacji to trzy hybrydy do wyboru

Lexus RX to najlepiej sprzedający się samochód w historii marki należącej do Toyoty. Od debiutu w 1998 roku na drogi wyjechało ponad 4 mln egzemplarzy tego auta. Wraz z debiutem 5. generacji Japończycy postawili na nowoczesny design i sportowe wrażenia z jazdy. Stąd ten model jest dostępny w trzech odmianach wyłącznie hybrydowych – klasycznej RX 350h, jako RX 450h+, czyli hybryda plug-in ładowana z gniazdka i najmocniejszej RX 500h.

Reklama

Teraz na rynku debiutuje Lexus RX w nowej odsłonie na 2025 rok. Japoński SUV zyskał lepsze wyciszenie wnętrza, akustyczne szyby także z tyłu i wyposażenie standardowe, którego próżno było szukać wcześniej. Jak zmodernizowany RX 450h+ spisuje się na drodze? Zanim zakręcą się koła warto poznać go z bliska…

Nowy Lexus RX to prawie 5-metrowy SUV. Wygląda świetnie

Lexus RX 450h+ z lśniącym grillem, skrzelami po bokach, wąskimi reflektorami LED i narastającą sylwetką coupe ustawioną na najnowszej platformie GA-K odważnie rozpycha się w walce o tytuł najjaśniejszej gwiazdy w klasie. Co zresztą potwierdzają wyniki sprzedaży. Przy designerskich popisach warto odnotować, że nowy RX utrzymuje długość 4,9 m znaną z poprzednika, ale ma wydłużony o 60 mm rozstaw osi, co w życiu codziennym przełożyło się na większą wygodę na pokładzie (przyrost przestrzeni odczują szczególnie podróżujący w drugim rzędzie). Linia dachu jest obniżona o 10 mm, a rozstaw kół poszerzony o 15 mm z przodu i 45 mm z tyłu. Takie zabiegi zaowocowały sportowymi proporcjami - RX stoi niżej i szerzej na drodze, zyskał długi przód i kabinę przesuniętą do tyłu.

Reklama

W kabinie Lexusa RX nowa ergonomia miejsca kierowcy

Wejścia do kabiny RX-a strzeże nieruchoma klamka z czujnikiem dotykowym jak w mniejszym Lexusie NX czy elektrycznym RZ. Wystarczy położyć palec na sensorze a drzwi delikatnie odskoczą. Wnętrze wita uściskiem głębiej profilowanego fotela. Materiały są wysokiej jakości, spasowanie elementów dokładne – nic nie skrzypi i nie trzeszczy nawet podczas jazdy po nierównościach. Mięsista kierownica leży idealnie, a prawa ręka odruchowo chwyta za lewarek na wysokim tunelu środkowym – niczym w droższych sportowych samochodach, co jest miłym gestem ze strony producenta takich bestii jak RC F czy LC 500 (oba z benzynowym pięciolitrowym V8/464 KM).

Po zmianach standardem w każdej wersji jest 12,3-calowy wirtualny kokpit z możliwością personalizacji wyświetlanych danych. W wersjach Elegance i Business doszedł system monitorujący martwe pole w lusterkach. Na fanach nowych technologii wrażenie zrobi także stacja multimedialna Lexus Link Pro z 14-calowym ekranem HD. System imponuje szybkością reakcji i jakością prezentowanych grafik (moc obliczeniowa jest aż o 3,6 razy szybsza od wcześniej stosowanych multimediów). Wyświetlacz ma antyrefleksyjną powłokę oraz dodatkowe przyciski ułatwiające obsługę najważniejszych funkcji. Sam interfejs multimediów rewelacyjnie współpracuje z bezprzewodowym Apple CarPlay i Android Auto.

RX rozumie także polecenia głosowe. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia kierowcy lub pasażera na przednim siedzeniu - wyznaczy trasę, przestawi klimatyzację czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i odpowiednio zareaguje opuszczając lewą lub prawą szybę przednich drzwi. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon o 50 proc. szybciej niż w poprzedniku. Do pełni szczęścia jest system nagłośnienia Mark Levinson Premium Sound Surround z 21 głośnikami. Przy okazji kabinie nie można odmówić praktyczności. Książkowe udogodnienia, jak schowki, uchwyty i miejsca na napoje są tam, gdzie trzeba i mają odpowiednie rozmiary.

Z tyłu rozsiądziesz się jak w kinie

Fotele z ogrzewaniem i klimatyzacją zasługują na osobny akapit. W wersji F Sport są głębiej profilowane, lepiej podpierają talię i trzymają za boki; przy tym są wrażenie wygodniejsze niż w poprzedniku. Sekret tkwi pod tapicerką - zmieniona konstrukcja zyskała nową elektryczną regulację z pamięcią ustawień. Układ działa szybciej i odpowiednio dopasowuje kąty siedziska, oparcia oraz wysokość. Obniżone mocowanie ułatwia wsiadanie.

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca – nawet osoba o wzroście ok. 190 cm będzie mogła siedzieć swobodnie i nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę.

Lexus RX 450h+ i ogrzewanie promiennikowe w kabinie

Kolejna innowacja na pokładzie RX 450h+ to zaszczepione z elektrycznego Lexusa RZ ogrzewanie promiennikowe, które poza zdrowszym wpływem na podróżujących (komfort działania przypomina wygrzewanie się w słońcu) ma też oszczędniej pobierać prąd i zmniejszać obciążenie klimatyzacji. Promienniki ciepła umieszczono na wysokości kolan przed kierowcą i pasażerem z przodu, pod kolumną kierownicy oraz na dole deski rozdzielczej.

Lexus RX - jaka pojemność bagażnika?

Bagażnik pod elektrycznie sterowaną klapą oferuje 612 litrów pojemności. Wystarczyć by zmieścić dwie 77-litrowie walizki i dwie o pojemności 63 litrów lub cztery torby golfowe. W życiu codziennym RX idealnie sprawdzi się jako rodzinne auto. Kufer jest naprawdę sprytnie wygospodarowany. Schowana pod podłogą bateria nie wpływa na możliwości transportowe. Pomysłowości Lexusa dopełniają solidne haki na siatki i obniżony próg załadunku. Pokrywa bagażnika unosi się wysoko, można ją uruchomić ruchem stopy pod tylnym zderzakiem.

Hybrydowy Lexus na drodze zaskakuje ciszą samochodu elektrycznego

Pod karoserią RX 450h+ pracuje układ hybrydowy znany z mniejszego o klasę NX-a. Zespół składa się z 2,5-litrowego, 4-cylindrowego silnika benzynowego pracującego w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym (182 KM). Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostaje 309 KM mocy systemowej i wsparcie elektrycznego układu 4x4 E-Four.

Lexus RX 450+, jak jeździ naładowana i rozładowana hybryda plug-in? Ile zużywa benzyny na 100 km? Zestawienie wyników pomiarów

Czy i jak naładowana i rozładowana bateria wpływa na przyspieszenie i ekonomię jazdy? Okazuje się, że zużycie paliwa w mieście – bez względu na stopień naładowania baterii – jest zbliżone. Naładowany RX 450h+ średnio spalał 6,4 l/100 km, a z "pustą" baterią – 6,6 l/100 km.

Mocny silnik elektryczny sprawia, że auto jest bardzo zrywne. Przyspieszenie RX 450h+ od 0 do 100 km/h potrwa 6,5 s – nieźle jak na 2,2-tonowego SUV-a. To też osiągi samochodów z sześciocylindrowym silnikiem. Po rozładowaniu czas sprintu do 100 km/h jest tylko o 0,2 s słabszy. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości.

Można pokusić się o stwierdzenie, że nieważne czy plug-in jest naładowany, czy rozładowany, jeździ tak samo dynamicznie i oszczędnie. Deklaracje homologacyjne o spalaniu (1,1 l/100 km) są do realizacji, ale tylko jeśli baterie są naładowane, a kierowca nie ingeruje w automatycznie włączający się tryb jazdy (EV; bezemisyjny). Zasięg na naładowanej w pełni baterii wynosi (wg WLTP) 70 km, w praktyce ok. 60 km z prędkością jazdy do 130 km/h. Po wyjeżdżeniu energii auto zmienia się w klasyczną hybrydę.

Kategoria Odległość Lexus RX 350h Lexus RX 450+ Zużycie paliwa - trasa 45 km 7,8 l 7,8 l Zużycie paliwa - podmiejskie 41 km 5,5 l 6 l Zużycie paliwa - 160 km/h 15 km 10,9 l 9,8 l Zużycie paliwa - mieszane 92 km 6,8 l 6,4 l Przyspieszenie 0-100 km/h - naładowany - 8 s 6,5 s Przyspieszenie 0-100 km/h - rozładowany - - 6,7 s

Lexus RX 450h+ zaskoczy lepszym wyciszeniem i seryjnym wyposażeniem

Na drodze RX 450h+ po ostatniej modernizacji zaskakuje ciszą w kabinie. Jeśli ktoś nie lubił hybryd ze względu na wycie napędu po wdepnięciu gazu, to po przejażdżce poprawionym RX-em zmieni zdanie. Teraz dźwięki pracującego benzynowca powstrzymuj grubsze wyciszenie deski rozdzielczej. Inżynierowie zredukowali także wibracje silnika, wyciszyli cały pas tylny, a tylne boczne szyby są teraz akustyczne.

Lexus RX 450h+ rozpieszcza także wyposażeniem. W standardzie są m.in. trzystrefowa klimatyzacja, 12,3-calowy wirtualny kokpit, inteligentny kluczyk, system multimedialny Lexus Link Pro z 14-calowym ekranem dotykowym, nawigacja w chmurze, inteligentny asystent głosowy Lexus Concierge, możliwość aktualizacji online oraz 4-letni darmowy pakiet transmisji danych. Apple CarPlay i Android Auto są obsługiwane bezprzewodowo, a wybranymi funkcjami auta można sterować zdalnie z telefonu przy pomocy aplikacji Lexus Link. Przednie fotele mają elektryczną regulacje w ośmiu kierunkach i są podgrzewane.

Lexus stosuje odwrotne klamki. Trzeba przywyknąć

Standard to również trzecia generacja systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System +, która obejmuje układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, asystenta utrzymania pasa ruchu z korektą toru jazdy, układ rozpoznawania znaków oraz system ostrzegający o zmęczeniu kierowcy, a listę wyposażenia uzupełniają kamera cofania oraz aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości. Bardzo przydatny jest system zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji, gdy po tej samej stronie nadjeżdża inny pojazd. Gdy czujniki to wykryją – blokują na chwilę zamek. Samo otwieranie drzwi wymaga pewnego przyzwyczajenia – zamiast tradycyjnej klamki pociąganej do siebie mamy sensor, wystarczy go lekko pchnąć palcem i drzwi stoją otworem.

Lexus tnie ceny nawet o ponad 89 tys. zł. Ile kosztuje Lexus RX?

Najtańszy Lexus RX 350h E-Four w bazowej wersji Elegance startuje od 299 100 zł, to o 73 800 zł mniej niż na metce. Potaniał też wariant RX 350h Omotenashi - samochód kosztuje od 370 500 zł, czyli o 77 400 zł mniej.

Lexus RX 450h+ Prestige z pakietem Technology obecnie kosztuje od 372 100 zł. Wcześniej cennik przewidywał 449 900 zł, teraz hybryda z wtyczką staniała o 77 800 zł. Jeszcze ciekawiej wygląda rata – w leasingu Kinto One ten model kosztuje od 2308 zł miesięcznie, czyli tylko 77 zł więcej od klasycznej hybrydy RX 350h Prestige z pakietem Technology. Rabat 82 600 zł przewidziano do RX 450+ w ekskluzywnej odmianie Omotenashi – taki SUV po zniżce kosztuje od 395 300 zł.

Lexus RX 350h, RX 450+ i RX 500h - dane techniczne i osiągi