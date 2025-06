Nowa Toyota Aygo X Hybrid wjeżdża na rynek. To pierwsza pełna hybryda w segmencie

Toyota Aygo X pokazała, że przemiana z miejskiego hatchbacka wielkości wózka sklepowego w namiastkę SUV-a ma sens. W Polsce ten najmniejszy i najtańszy model japońskiej marki od debiutu w 2022 roku jest liderem segmentu A. Pozostali zazdroszczą pomysłu na sukces w klasie, którą spisali już na straty. Obecnie Aygo X z ponad 51-procentowym udziałem dominuje w segmencie A.

Jednak coraz ostrzejsze normy spalin nakładane przez UE nie sprzyjają, a stawka jest wysoka i japońska marka nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Stąd na rynku debiutuje Toyota Aygo X wyposażona w napęd hybrydowy z silnikiem 1.5 znany z Yarisa. Na co mogą liczyć kierowcy?

Większa Toyota Aygo X Hybrid – nowy styl i nowy silnik hybrydowy 1.5

Toyota Aygo X Hybrid radykalnie zmieniła stylistykę i urosła. Wdrożenie większego, pełnego napędu hybrydowego z silnikiem 1.5 zamiast dotychczas montowanej 1-litrowej jednostki benzynowej wymusiło wydłużenie przedniej części nadwozia o 76 mm. Bez zmian pozostał rozstaw osi (2430 mm). Nowa twarz z przeprojektowaną maską, reflektorami i grillem wpada w oko. Kierunkowskazy boczne przeniesiono do obudowy lusterek. Czarne wykończenie nadkoli skrywa 17- lub 18-calowe felgi aluminiowe.

Nowa Toyota Aygo X Hybrid zawraca w miejscu. Jaki promień skrętu? Jaka pojemność bagażnika?

Nie ucierpiała także pojemność bagażnika (od 231 l do 829 l). Ta sztuczka udała się dzięki zastosowaniu po raz pierwszy w hybrydzie japońskiej marki dwóch stosów ogniw akumulatora, które ułożono równolegle wzdłuż tylnej części podłogi. Akumulator pomocniczy zmieścił się pod podłogą kufra. Tak rozmieszczone baterie układu hybrydowego obniżają środek ciężkości, stąd można liczyć na stabilne i zwinne prowadzenie auta. Aygo X Hybrid imponuje także zwrotnością - promień skrętu wynosi 4,7 m i jeden manewr wystarczy by zawrócić między krawężnikami na drodze o szerokości ledwie 9,4 m.

Toyota Aygo X Hybrid - nowa hybryda jest szybka

Napęd hybrydowy z silnikiem 1.5 to sprawdzona konstrukcja znana z Yarisa i Yarisa Cross. O ile w większych modelach zapewnia przyzwoite osiągi, to pod maską Aygo X moc 116 KM potrafi zaskoczyć – najmniejszy model Toyoty od 0 do 100 km/h ma przyspieszać w niecałe 10 sekund. Poprzednie Aygo X z silnikiem 1.0/72 KM potrzebowało prawie 15 sekund. Japończycy przy tym zapewniają, że technologia hybrydowa pozwala osiągnąć najniższy w segmencie poziom emisji CO 2 , który wynosi zaledwie 86 g/km.

Toyota Aygo X Hybrid, czyli nowe wnętrze, większe ekrany, lepsze wyciszenie i więcej wyposażenia

W przeprojektowanej kabinie mistrzem pierwszego wrażenia jest większy ekran stacji multimedialnej. Aygo X Hybrid w standardzie oferuje cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 7 cali, klimatyzację, elektroniczny hamulec postojowy i dwa porty USB-C.

Wyższe wersje dodają bezprzewodową ładowarkę, cyfrowy kluczyk, elektrycznie składane lusterka i system oczyszczania powietrza nanoeX. Kierowców ucieszy również lepsze wyciszenie kabiny. Solidna izolacja maski, wygłuszenie deski rozdzielczej i osłony pod silnikiem mają skutecznie odcinać odgłosy z komory napędu. Do tego są grubsze szyby oraz maty akustyczne.

Nowe Aygo X Hybrid to także szerszy pakiet systemów bezpieczeństwa. Lista obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, utrzymanie pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych, układ awaryjnego zatrzymania pojazdu czy proaktywnego asystenta jazdy. Po raz pierwszy będzie możliwe aktualizowanie systemów pokładowych metodą OTA (over-the-air).

Nowa Toyota Aygo X po raz pierwszy w wersji GR Sport. Wygląda ekstra

Toyota Aygo X pierwszy raz będzie dostępna w wersji GR Sport. Ten wariant wyróżnia się lakierem Mustard, połączonym z czarnym dachem oraz czarną maską. Atrapa chłodnicy nawiązuje wzorem do innych aut z linii GR. 18-calowe felgi GR Sport pasują jak ulał. Aygo X GR Sport ma także sportowo zestrojony układ jezdny, w tym zmodyfikowane elementy zawieszenia (sprężyny i amortyzatory).

Toyota Aygo X Hybrid z bardziej ekologicznych materiałów i z mniejszym śladem węglowym

Toyota twierdzi, że w porównaniu z poprzednią generacją szacowany ślad węglowy nowego Aygo X Hybrid jest niższy o 18 proc. Stoją za tym przede wszystkim napęd hybrydowy, nowe materiały, bardziej energooszczędna produkcja i logistyka, w tym wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w fabryce Toyota Motor Manufacturing Czech w Kolinie.