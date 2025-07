Yutong U12 ma 12 m długości. Na pokład może zabrać ponad 90 pasażerów. Zdobył nagrodę za design, a jego zasięg na jednym ładowaniu to ponad 400 km. Właśnie 30 takich autobusów elektrycznych trafi do Białegostoku. To rekordowy kontrakt z chińską marką w roli głównej...