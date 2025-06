Prawo jazdy z kodem specjalnym

Prawo jazdy zawiera znacznie więcej niż tylko dane osobowe i zdjęcie, które z roku na rok traci na aktualności. W poszczególnych rubrykach znajdują się dodatkowe informacje o kierowcy, a umieszczone w polu numer 12 informacje zakodowane czterema cyframi stanowią istotną informację dla policjantów. W razie kontroli drogowej, funkcjonariusz nie omieszka spojrzeć w odpowiednią rubrykę. Masz kod 01.06 lub 01.01? Przygotuj się na bardziej drobiazgową kontrolę drogową!

Wspomniane wyżej kody bardzo często pojawiają się na blankietach. Występują wtedy, gdy kierowca ma wadę wzroku i musi jeździć w okularach lub soczewkach kontaktowych (01.06) czy wtedy, gdy wada wzroku zobowiązuje do korzystania z okularów ale nie dopuszcza np. soczewek kontaktowych (01.01). Co w sytuacji, gdy zignorujemy obowiązki wynikające z dodatkowego kodu? Konsekwencje mogą być poważne, a na 1500-złotowym mandacie się nie skończy.

Jazda bez okularów - jaki mandat?

Jazda bez okularów lub soczewek w przypadku kierowców ze stwierdzoną wadą wzroku wiąże się z ryzykiem mandatu. Wystarczy kontrola drogowa, by w dalszą drogę udać się taksówką lub autobusem. W takiej sytuacji, prowadzenie pojazdu bez okularów bądź soczewek dla policji oznacza bowiem to samo, co jazda bez uprawnień. Od 2022 roku mandat boli mocniej, bo kara za jazdę bez uprawnień wynosi 1500 zł. Punktów karnych za to wykroczenie nie przewidziano - formalnie nie da się przecież nałożyć ich na kierującego bez prawa jazdy i tak też dzieje się w przypadku tych, którzy mają uprawnienia kat. B, ale prowadzą bez wymaganych okularów lub soczewek. Kierowca nie może udać się w dalszą drogę samochodem - a przynajmniej do czasu, gdy nie założy okularów...

Grzywna to jednak nie wszystko - poważne finansowe konsekwencje mogą nas spotkać również wtedy, gdy będziemy uczestniczyć w kolizji lub innym zdarzeniu drogowym. Wada wzroku nieskorygowana okularami będzie dla ubezpieczyciela argumentem, który mocno obciąży nas w razie wypadku i może stać się powodem do regresu ubezpieczeniowego. Oznacza to, że choć towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci poszkodowanemu kierowcy szkodę z OC sprawcy, może zwrócić się z żądaniem zwrotu odszkodowania - w końcu w świetle prawa, w chwili spowodowania kolizji bądź wypadku sprawca prowadził pojazd bez uprawnień. W takim scenariuszu nie działa oczywiście również ubezpieczenie AC. Jazda bez okularów, pozornie zupełnie błaha, może stanowić źródło poważnych problemów.

Masz prawo jazdy z kodem? Oto, co oznaczają liczby

Kod 01.06 jest najczęściej występującym w prawie jazdy. Wielu kierowców ma bowiem zdiagnozowaną wadę wzroku, a niektórym zdarza się nawet zapomnieć o tym, że podczas wyrabiania uprawnień stwierdzono u nich obowiązek jazdy w okularach. Kod 01.06 jest widoczny w prawie jazdy, w rubryce nr 12, gdzie wypisane są ograniczenia dotyczące naszej sprawności i ewentualnych ograniczeń. Jakie inne kody dotyczące wad wzroku mogą pojawić się w dokumencie? Odpowiednie liczby wskazują na to, że wymagana jest jazda:

01.01 – w okularach korekcyjnych;

01.02 – w soczewkach kontaktowych;

01.05 – z przepaską na oku;

01.06 – w okularach korekcyjnych lub w soczewkach kontaktowych;

01.07 – indywidualna korekta lub ochrona wzroku.

Nie tylko ograniczenia dotyczące wzroku mają swoje kody. Wśród innych popularnych kodów warto wymienić m.in. te zaczynające się od 02, mówiące o wymaganej korekcie słuchu, kody 03 mówiące o protezach lub szynach ortopedycznych kończyn, ale i wyższe - np. 71 (wtórnik prawa jazdy - np wtedy gdy dokument został uszkodzony bądź zagubiony), 95 (potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej) czy 96 (potwierdzenie posiadania uprawnień do kierowania zespołem pojazdów).

Wymiana prawa jazdy to obowiązek każdego kierowcy

Naturalnym odruchem jest w tym momencie sięgnąć do swojego dokumentu, by sprawdzić, czy widnieje na nim jeden ze wspomnianych kodów. Warto przy okazji zweryfikować również datę ważności dokumentu. Ograniczenia wynikające z kodów mogą być przyczyną skrócenia ważności blankietu. Standardowy okres 15 lat w przypadku niektórych kierowców może zostać zmniejszony np. do 5 lat.

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy czeka jednak wszystkich posiadaczy uprawnień - niezależnie od tego, czy na dokumencie widnieje kod. Akcja, która ruszy w 2028 roku będzie dotyczyć również tych, którzy mają prawo jazdy ważne bezterminowo, a jak ustalił dziennik.pl, sprawa dotyczy aż 15 milionów kierowców. Posiadacze uprawnień, którzy odebrali dokument po 19 stycznia 2013 roku również będą musieli umówić wizytę w wydziale komunikacji, choć w ich przypadku termin jest znany już od dawna. Akcja ruszy w 2028 roku - 15 lat po tym, jak ważność stracą pierwsze "terminowe" prawa jazdy.

O konieczności wymiany prawa jazdy dokładnie mówi w ustawie o kierujących pojazdami rozdział 19, art. 124. W punkcie 1 czytamy:

Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 roku.