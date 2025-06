XPENG G6 i G9 odświeżone. Oto najważniejsze zmiany

XPENG coraz śmielej poczyna sobie na Starym Kontynencie. Nowe wersje G6 i G9 przeznaczone na rynek europejski zostały właśnie zaprezentowane, a G6 zawitał nawet na najsłynniejszy wyścig świata - nowy model można oglądać na ekspozycji statycznej w Le Mans Village. Czym wyróżniają się odświeżone SUV-y i dlaczego mówimy o trzęsieniu ziemi?

Reklama

Na widok tych danych technicznych, w centralach europejskich koncernów niejedno oko dziś zbieleje. Modele G6 i G9 po aktualizacji zyskały nowe akumulatory i do granic możliwości wykorzystują możliwości 800-woltowej architektury. Chiński producent proponuje niewiarygodnie szybkie ładowanie. Na liście zmian pojawiły się też nowinki stylistyczne i drobne aktualizacje dotyczące wnętrza oraz wyposażenia.

XPENG proponuje rekordowo szybkie ładowanie

Marka nazywa to "superładowaniem". Określenie śmiałe, ale trudno nazwać je chybionym - w nowych wersjach SUV-ów mówimy bowiem o mocy ładowania 525 kW w przypadku modelu G9 (do tej pory 300 kW) i 451 kW w G6 (do tej pory 280 kW). To zasługa nowych akumulatorów 5C - to ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP), w których nie stosuje się metali takich jak kobalt czy nikiel. Zastosowanie nowych baterii pozwoliło skrócić czas ładowania do zaledwie 12 minut w zakresie 10-80%. Te imponujące rezultaty wymagają oczywiście stosownej infrastruktury, ale nawet z wykorzystaniem coraz częściej występujących przy drogach ładowarek o mocy 350 kW nowe SUV-y powinny uzupełniać energię błyskawicznie.

Reklama

Zmiany w modelach G6 i G9 objęły również obszerną aktualizację cyfrowych systemów asystujących kierowcy. Co zmieniło się po liftingu?

Nowe modele XPENG jadą do Europy

Technologie inteligentnej jazdy i zaawansowane systemy ADAS pozostają oczkiem w głowie chińskiej marki. Nowe modele G6 i G9 oferują nowinki również w tym zakresie - to m.in. w pełni zaktualizowany pakiet systemów wspomagających kierowcę, w tym zaawansowany chip do jazdy autonomicznej oraz architekturę LOFIC (Low-Frequency Image Capture: rejestrowanie obrazu o niskiej częstotliwości), zapewniającą wyraźniejsze, dokładniejsze i dalsze rozpoznawanie otoczenia. To obietnica sprawniejszego działania systemów takich jak adaptacyjny tempomat czy układów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy.

Kierowca i pasażerowie mają również do dyspozycji wydajniejszy system multimedialny na pokładzie. Chińczycy chwalą się szybszym procesorem i chwalą bezprzewodową obsługą Apple CarPlay i Android Auto w standardzie.

Tak wyglądają nowe SUV-y z Chin. XPENG G6 i G9

Wisienką na torcie są zmiany stylistyczne. Mniejszy G6 zyskał nowy, pełnowymiarowy pas świetlnym LED „Starlight Wing” ze zintegrowanymi kierunkowskazami, a także przeprojektowany dyfuzor tylny. Nowością jest również wariant kolorystyczny Stellar Purple - neutralny odcień fioletu z metalicznymi drobinami w lakierze, tworzy efekt przejścia tonalnego – od głębokiego do jasnego fioletu w zależności od światła.

XPENG G9 Black Edition to z kolei nowa wersja większego SUV-a. Głęboka czerń lakieru jest tu zestawiona z przyciemnionymi detalami - felgami, emblematami i nadkolami. Wizualny kontrast zapewniają w tym przypadku pomarańczowe zaciski hamulcowe.

Nowości zawitały również do wnętrza. W G6 zadebiutował nowy projekt kokpitu z nowym panelem deski rozdzielczej i oświetleniem ambientowym. W ofercie pojawiły się też nowe motywy kolorystyczne - ciemna szarość i jasna szarość. W obu modelach pojawiły się też ulepszenia w zakresie komfortu. To fotele przednie z funkcją masażu i podparciem lędźwiowym w fotelu pasażera oraz podgrzewane siedzenia tylne w modelu G6 i nowy pakiet komfortu w G9. W jego skład wchodzą panoramiczny, trójwarstwowy dach przeciwsłoneczny i ekskluzywne fotele z funkcją 10-punktowego masażu.

Nowe SUV-y XPENG wjeżdżają do Polski. Cena?

Klienci z Europy mogą już rejestrować swoje zainteresowanie oboma modelami poprzez oficjalne strony XPENG. Składanie zamówień będzie możliwe od połowy lipca. Wtedy poznamy też ceny modeli w nowej odsłonie. W dotychczasowym cenniku mniejszy G6 kosztuje minimum 247 900 zł, a cennik modelu G9 zaczyna się od kwoty 269 900 zł.