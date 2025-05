Nissan Micra - premiera

To pierwszy taki Nissan Micra. Nowa, już szósta odsłona modelu stawia na elektryczny napęd i do granic możliwości wykorzystuje więzy krwi z Renault. By nieco zamaskować pokrewieństwo z francuską "piątką", Micra stawia na zupełnie nowy pas przedni. Reflektory, maska, przedni zderzak - wszystko to przypomina popularnego poprzednika.

Nissan Micra celuje bowiem w kierowców, którzy mogą kojarzyć model o oznaczeniu K12 - trzecią generację Micry z charakterystycznymi, owalnymi reflektorami. W nowym modelu styliści sięgnęli po specyficzny zabieg. Charakterystyczne reflektory lekko wystają ponad gładką, nachyloną powierzchnię między tablicą rejestracyjną a maską i mrugają do kierowcy na powitanie. Chodzi o krótką sekwencję, w trakcie której światła pulsują od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej. Tylne światła, również wykonane w technologii LED, mają prosty, a zarazem ozdobny design z okrągłymi elementami świecącymi.

Z profilu najmocniej widać geny krewnego, choć i tu styliści postawili na rozwiązania unikalne dla japońskiego modelu. Z narożnika reflektora – z punktu, w którym klosz zachodzi na bok nadwozia – wychodzi podłużne wyżłobienie przebiegające równolegle do linii szyb. Nieco inne niż w Renault będą również kombinacje kolorystyczne. 14 dostępnych wariantów pozwoli dopasować auto do indywidualnych gustów i wymagań. W ofercie znajdują się m.in. odcienie biały Pure, szary Elegant, czarny Mystery, granatowy Noble, niebieski Authentic i czerwony Rebel. Wersje dwukolorowe, dostępne w zależności od poziomu wyposażenia, sprawią, że kierowcy będą mogli połączyć wybrany kolor z czarnym bądź szarym dachem.

Nowy Nissan Micra - wnętrze

Wnętrze nowego Nissana to królestwo nowych technologii. Subtelny detal w postaci tłoczonego konturu góry Fudżi przypomina, że siedzimy w samochodzie japońskiej marki. Za trójramienną kierownicą z grubym wieńcem umieszczono 10,1-calowy ekran cyfrowego zestawu wskaźników. W centralnej części kokpitu znalazło się z kolei miejsce na dodatkowy ekran dotykowy – także o przekątnej 10,1 cala. Za jego pomocą możemy obsługiwać system multimedialny z nawigacją i bezprzewodową obsługą Apple CarPlay i Android Auto. Oprócz wyświetlacza, do dyspozycji kierowców i pasażera są tradycyjne przyciski i przełączniki, które ułatwiają obsługę klimatyzacji czy radia.

Na wyznaczanie trasy odpowiadają tu Mapy Google. Kierowca może wyznaczyć cel podróży, a jeśli znajduje się on poza aktualnym zasięgiem pojazdu, system zaproponuje stacje ładowania po drodze, biorąc pod uwagę stan naładowania baterii, średnie zużycie energii oraz temperaturę. Dodatkowo, system automatycznie przygotuje akumulator do ładowania, aby zapewnić maksymalną szybkość ładowania. Przydatnych usług Google na pokładzie jest zresztą więcej, w tym Asystent Google, który umożliwia kierowcy obsługę systemu bez użycia rąk.

Tapicerka przednich i tylnych siedzeń różni się w zależności od wersji wyposażenia i dostępna jest w trzech unikalnych stylach – Modern, Audacious oraz Chill – pozwalających dopasować charakter wnętrza do indywidualnych preferencji każdego kierowcy. Dodatkowe możliwości personalizacji zagwarantuje z kolei ambientowe oświetlenie w 48 kolorach do wyboru.

Nissan Micra - wymiary

Elektryczna Micra to rasowy mieszczuch. Długość nadwozia wynosi poniżej 4 metrów, a szerokość nie przekracza 1,8 m. Producent obiecuje, że model oparty o platformę AmpR small doskonale radzi sobie z ciasnymi zakrętami czy zatłoczonymi drogami miejskimi. Rozstaw osi wynoszący 2,54 metra oznacza, że koła znajdują się niemal w narożnikach nadwozia, a to zapewnia trzy korzyści – więcej miejsca w kabinie, dynamiczną sylwetkę na drodze i optymalne połączenie zwrotności ze stabilnością.

Mimo niewielkiej długości całkowitej, Micra ma gwarantować przestronne wnętrze, szczególnie w pierwszym rzędzie siedzeń. Bagażnik ma pojemność 326 litrów, a tylna kanapa składana w układzie 40/60 umożliwia zwiększenie tej przestrzeni do 1106 litrów w razie potrzeby.

Nowy elektryczny Nissan Micra - dane techniczne

Przy okazji premiery nowej Micry, Nissan zdradził również, z jakich komponentów składa się układ napędowy. Model jest dostępny z akumulatorem o pojemności 40 kWh i 52 kWh. Pierwszy wariant ma pod maską silnik o mocy 122 KM. Micra z większą baterią rozwija 150 KM. W obu przypadkach mamy do czynienia z napędem na przednią oś.

Zasięg? Bazowa konfiguracja przejedzie 310 km bez konieczności ładowania. Wariant z większym akumulatorem ma zasięg na poziomie 408 km wg WLTP. Oprócz zasięgu, różne są też maksymalne moce ładowania. Wersja 40 kWh potrafi przyjąć prąd stały o mocy 80 kW, a bateria 52 kWh ładuje się z mocą do 100 kW. Szybkie ładowanie od 15% do 80% pojemności akumulatora zajmuje około 30 minut. Aby maksymalnie zwiększyć efektywność ładowania, obie wersje akumulatora są wyposażone w pompę ciepła w standardzie oraz funkcję ogrzewania i chłodzenia. W obu wariantach standardem jest też funkcja V2L czyli Vehicle-to-Load, która pozwala na zasilanie zewnętrznych urządzeń elektrycznych prądem z baterii trakcyjnej.

Nowe technologie na pokładzie

Nissan chwali się dodatkowo zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa i rozwiązaniami poprawiającymi wrażenia z jazdy. Nowy model oferuje system wspomagania kierowcy ProPILOT Assist, obejmujący asystenta utrzymania pasa ruchu, adaptacyjny tempomat oraz system awaryjnego hamowania. Ponadto, Micra została wyposażona w systemy interwencyjnego ostrzegania o pojazdach w martwym polu, automatycznego hamowania awaryjnego podczas cofania, ostrzegania o zbliżaniu się pojazdów podczas cofania, a także ostrzegania o zagrożeniu podczas wysiadania.

Micra ma być również zwinna i dynamiczna, a to dzięki masie własnej nieprzekraczającej 1400 kg w bazowej wersji i 1524 kg w wersji z większą baterią. Dzięki umieszczeniu akumulatora trakcyjnego możliwie najniżej w strukturze pojazdu, Micra ma nisko położony środek ciężkości. Z tyłu zastosowano z kolei rozwiązanie wielowahaczowe - nietypowy wybór w klasie aut miejskich.

Kierowca może dostosowywać siłę rekuperacyjnego hamowania za pomocą manetek umieszczonych za kierownicą. Także w tym modelu znajdziemy system e-Pedal, który pozwala całkowite zatrzymanie auta bez wykorzystywania hamulca. Za wytracanie prędkości odpowiada silnik elektryczny.

Nowa Micra - kiedy w salonach?

Reinkarnacja bestsellera powróci w tym roku. Sprzedaż ma rozpocząć się pod koniec 2025 roku, co oznacza, że w czwartym kwartale pierwsze samochody powinny trafić do klientów. Nowa Micra wyjeżdża z zakładu w Douai na północy Francji.