OMODA & JAECOO sprzedają się lepiej niż Honda czy Fiat. OMODA 3 wjeżdża do Polski

OMODA & JAECOO świętuje sukces w Polsce. Młode marki należące do koncernu Chery od początku roku do końca czerwca sprzedały razem 6940 aut. W tym OMODA 3896 szt., a JAECOO 3044 egz. To więcej niż np. Nissan, Fiat, Citroen czy Honda. Sekret popularności?

Reklama

Atrakcyjna cena, bogate wyposażenie, stylistyka i silniki spalinowe oraz hybrydy. Do kompaktowych modeli OMODA 5 i JAECOO 7 przed chwilą dołączył niemal 5-metrowy SUV, czyli futurystycznie wystylizowana OMODA 9. Azjatycki producent jednak dopiero się rozkręca i już po wakacjach ruszy z ofensywą modelową. OMODA 3, JAECOO 5 i OMODA 7 to najbliższe nowości. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

JACEOO 5 z silnikiem 1.6 wjeżdża do Polski i tak wygląda

JACEOO 5 to SUV o stylistyce podobnej do większego JACEOO 7 ma 4,39 m długości, 1,86 m szerokości i 1,65 m wysokości. Rozstaw osi - 2,62 m. Bagażnik zapewnia od 480 do 1180 l pojemności. Nowy gracz wymiarami wpisuje się w segment kompaktowych crossoverów. Co oznacza, że w Polsce stawi czoło takim modelom jak m.in. Toyota C-HR, Kia XCeed, Hyundai Kona czy Mazda CX-30.

Reklama

Wyposażenie JAECOO 5 to system kamer 540 stopni i 13-calowy ekran centralny

W kabinie mistrzem pierwszego wrażenia jest 13,2-calowy pionowy ekran stacji multimedialnej z systemem sterowania głosowego Hello JAECOO. Wystarczy powiedzieć słowo, a sztuczna inteligencja otworzy okna (także dachowe) czy ustawi temperaturę klimatyzacji. W menu łatwo się połapać - duże i czytelne ikony ułatwiają obsługę. Poza tym klasyczne przyciski obsługują podgrzewanie przedniej szyby, foteli oraz klimatyzację. Wysunięty pod szybę 8,88-calowy ekran prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających.

JAECOO 5 będzie jedynym SUV-em tej klasy wyposażonym w "tryb pupila", dzięki temu latem pies lub kot podczas postoju będzie mógł czekać w klimatyzowanej kabinie. Na pokładzie znalazły się też ekologiczne akcesoria, takie jak podajniki karmy czy specjalne stopnie dla mniejszych zwierząt, które ułatwiają im wsiadanie i wysiadanie.

Parkowanie obsłuży system kamer 540 stopni, który umożliwia nie tylko obserwowanie otoczenia wokół auta, ale także pod nim – nadwozie na ekranie centralnym staje się przezroczyste. Kierowcę w trakcie manewrów wspomaga również asystent ruchu poprzecznego z funkcją automatycznego hamowania. Do tego jest 35 sprytnych schowków czy skrytek na drobiazgi i niemal szklany dach o powierzchni 1,45 m2.

JAECOO 5 to trzy typy napędu do wyboru

JAECOO 5 w Polsce będzie dostępny z trzema rodzajami napędu: spalinowym, hybrydowym i elektrycznym. Ofertę otworzy czterocylindrowy silnik turbobenzynowy 1.6 T-GDI w parze z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową DCT. Jednostka dostarczy 147 KM mocy i 275 Nm momentu obrotowego.

JAECOO 5 w wersji 4x4 korzysta z solidnego napędu AWD konstrukcji amerykańskiej firmy BorgWarner. Tylną oś z silnikiem połączono wałem napędowym i uzbrojono w skrzynię rozdzielczą. Kierowca ma do wyboru 6 trybów pracy układu, w tym trzy zaprogramowane z myślą o jeździe poza asfaltem. Głębokość brodzenia sięga 600 mm.

Cena JAECOO 5 rozbije bank po wakacjach. Ile kosztuje nowy SUV?

Cena? JAECOO 5 1.6 T-GDI ma kosztować poniżej 100 000 zł. Dla konkurencji to będzie szok. Na rynku zadebiutuje już na przełomie września i października.

Tak wygląda OMODA 7, czyli nowy SUV w stylu Lexusa

Ofertę powiększy także nowa OMODA 7, która wjedzie do piaskownicy opanowanej przez Toyotę RAV4 czy Skodę Kodiaq. Ten SUV również popisuje się rozmachem futurystycznie wystylizowanej sylwetki. Przednia część niektórym może przypominać nowego Lexusa RX.

OMODA 7 - pod maską mocna hybryda z silnikiem 1.5 Turbo

OMODA 7 pod maską skrywa hybrydę plug-in SHS (Super Hybrid System) - to napęd PHEV trzeciej generacji złożony z turbobenzynowego silnika 1.5 T-GDI i jednostki elektrycznej. Praktyczny zasięg elektryczny na poziomie 90 km to efekt dużej baterii 18,3 kWh z możliwością ładowania prądem stałym o mocy 40 kW. Łączna moc systemowa wynosi 347 KM. W tym układzie sprawność cieplna jednostki spalinowej powinna przekroczyć 44 proc. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 8,2 sekundy. Kierowca będzie mógł wybierać spośród kilku trybów jazdy. Producent obiecuje zużycie paliwa na poziomie 0,8 l/100 km (WLTP), oczywiście pod warunkiem regularnego ładowania. Po wyczerpaniu baterii zapotrzebowanie na benzynę ma wynosić 6 l/100 km. Połączenie jednostki spalinowej i elektrycznej powinno zapewnić ponad 1200 km zasięgu.

Tak wygląda nowa OMODA 3 - to będzie rewolucja na rynku

Razem z nowymi modelami chiński koncern planuje powiększyć swoją sieć salonów i serwisów do 50 lokalizacji. Dzięki temu w 2025 roku sprzedaż samochodów OMODA & JAECOO ma osiągnąć poziom 18 tys. egzemplarzy. Dziś takim wynikiem może poszczycić się Renault czy Dacia.

Największą bombą będzie jednak nowa OMODA 3. Futurystycznie wystylizowany SUV z reflektorami matrycowymi LED wprowadzi zupełnie nowy język projektowania. Nadwoziem o długości ok. 4,2 m powalczy w segmencie zdominowanym przez Toyotę Yaris Cross. Samochód będzie dostępny z trzema rodzajami napędu. Wzorem JAECOO 5 można spodziewać się silnika 1.6 T-GDI w parze z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową DCT. Jednostka dostarczy prawie 150 KM. Następnie dołączy hybryda plug-in oraz samochód w 100 proc. elektryczny.

OMODA 3 będzie kosztować jak Dacia Duster?

Cena? OMODA 3 powinna kosztować mniej niż 80-82 tys. zł, jeśli ma się sprzedawać. Na podobnym poziomie została spozycjonowana Dacia Duster. Chiński model na rynku pojawi się w drugiej połowie 2026 roku.