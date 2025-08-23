Czy benzyna E10 szkodzi samochodom?

Paliwo E10 to nowa benzyna 95-oktanowa z zawartością do 10 proc. biokomponentów, która zastąpiła na stacjach znaną od lat benzynę E5 (do 5 proc. biododatków). Biokomponentem stosowanym w nowym paliwie jest alkohol, a ściślej bioetanol pozyskiwany np. ze zboża (pszenica, kukurydza).

Teraz temat szkodliwości benzyny E10 powraca. Dlaczego w przypadku niektórych samochodów lepiej nie tankować tego paliwa? Co stanie się po zalaniu Pb95 z 10-proc. zawartością biododatku? Mechanicy wyjaśniają wątpliwości.

Do których samochodów nie tankować paliwa E10?

Adam Lehnort, ekspert sieci ProfiAuto, zauważa że jednorazowe zatankowanie nawet pełnego zbiornika paliwem E10 nie spowoduje szkód. – Dopiero długotrwałe działanie większej porcji etanolu na podzespoły układu paliwowego może mieć na nie niekorzystny wpływ. Może spowodować korozję i nieszczelności, natomiast to nie należy do pewników – wskazał ekspert.

Etanol negatywnie działa na elementy wykonane z aluminium, m.in. pompę paliwa. Warto jednak zaznaczyć, że chodzi przede wszystkim o etanol pod dużym ciśnieniem. Dlatego też układy wtrysku bezpośredniego pierwszej generacji nie nadają się do zasilania benzyną E10. Chodzi m.in. o samochody:

Grupy Volkswagen (silniki FSI oraz TFSI - o tym dalej na przykładzie silnika 1.6),

Mitsubishi GDI i bliźniacze Volvo,

Mercedesy (CGI z lat 2002-2005).

Volkswagen Golf V, kiedy nie tankować E10? Silnik 1.6 silnikowi 1.6 nie jest równy

Dobrym przykładem popularnego wśród polskich kierowców auta jest Volkswagen Golf 5. generacji – na rynku wtórnym wciąż cieszy się wzięciem. Niemiecki kompakt produkowany w latach 2004-2009 był dostępny z silnikiem 1.6 MPI (8V, wtrysk wielopunktowy) i nowocześniejszą jednostką 1.6 FSI (16V, wtrysk bezpośredni). Jeśli ktoś nie jest pewien, który silnik 1.6 pracuje pod maską Golfa "piątki" (MPI czy FSI?), to jego wątpliwości powinny rozwiać informacje zawarte w dowodzie rejestracyjnym.

Volkswagen Golf V 1.6 MPI, do którego można tankować benzynę E10, będzie miał wpisaną pojemność 1595 cm3 i moc 75 kW (102 KM). Z kolei VW Golf 1.6 FSI to nieznacznie większa pojemność skokowa – 1598 cm3 oraz wyższa moc 85 kW (115 KM) – do tego modelu nie można tankować nowego paliwa E10. Warto też pamiętać, że obie konstrukcje na przestrzeni lat trafiły do wielu modeli Grupy Volkswagen – poza VW biorcą silnika 1.6 FSI było też popularne w Polsce Audi A3.

– Nie można jednak wszystkich samochodów wkładać do jednego worka – zaznacza Lehnort. – Nawet w czasie produkcji producent samochodu mógł poczynić modyfikacje w układzie paliwowym, zmieniając niektóre elementy na wykonane z innych materiałów. To oznacza, że wymieniając te części na nowsze, da się przygotować niektóre samochody do zasilania benzyną E10. Trzeba to jednak skonsultować z warsztatem, który ma dostęp do bazy części – wskazał.

A co z procesem spalania? Zdaniem eksperta etanol zwiększa natlenienie paliwa i bardziej pozytywnie, niż negatywnie, wpływa na procesy zachodzące w komorze spalania. – Etanol w sposób naturalny wpływa na podniesienie liczby oktanowej w paliwie, które powinno mieć minimum 95 oktanów, ale z dużą zawartością etanolu może się w rzeczywistości zbliżyć nawet do 98 oktanów. Większa zawartość etanolu w paliwie oznacza niższą zawartość związku ETBE, który w sposób sztuczny podnosi liczbę oktanową, ale też powoduje zanieczyszczenie silnika osadami – wyjaśnił.

Jak benzyna E10 wpływa na samochód? Uważaj, jeśli rzadko korzystasz z auta

Benzyna z większą zawartością etanolu bardziej chłonie wodę. Co w takim razie z samochodami, które są rzadko użytkowane?

– Stan układu paliwowego powinien być regularnie kontrolowany, szczególnie jeśli korzystamy z auta sporadycznie. Jeśli zamierzamy jeździć na benzynie E10 starszym autem, powinniśmy poddać go bardziej wnikliwej kontroli – zaznaczył Lehnort. – Może być tak, że w zbiorniku paliwa jest już sporo wody, a benzyna E10 tylko zwiększy jej ilość. Czyszczenie zbiornika paliwa jest czynnością, która z pewnością wydłuży trwałość silnika i jego osprzętu. Dobrze jest zlecić w warsztacie weryfikację wszystkich przewodów i połączeń w układzie paliwowym, a także wymianę filtra lub filtrów paliwa – dodał.

Samochód z instalacją LPG i benzyna E10, czyli uwaga na wodę i korozję

Mechanik nie zaleca jeżdżenia na benzynie E10 samochodami, które wykorzystujemy okazjonalnie i bardzo rzadko tankujemy, a także tych, w których zamontowano instalację LPG. Podstawowym paliwem jest tu gaz, a benzyna służy jedynie do rozruchu i rozgrzewania silnika. Jeśli zatankujemy E10 do takiego auta, to paliwo może długo zalegać w zbiorniku, chłonąć wodę, a nawet powodować korozję.

– Do samochodu na gaz LPG można tankować E10 jeśli instalacja jest tak skonfigurowana, że podczas jazdy dość często spalana jest także benzyna. Dotyczy to m.in. instalacji z dotryskiem albo takich, w których przy dużym obciążeniu silnika benzyna włącza się do procesu spalania. Tak jest skalibrowanych wiele instalacji autogazu w nowoczesnych samochodach, np. dostępnych z takim rodzajem zasilania już u dilerów – sprecyzował Lehnort.

Jak sprawdzić, czy paliwo E10 nie jest szkodliwe dla silnika?

Odpowiedzi należy szukać w dokumentach auta lub na klapce wlewu paliwa. Przed tankowaniem wystarczy spojrzeć na umieszczoną tam nalepkę z symbolami E10 i E5 – charakterystyczne oznaczenie potwierdza dostosowanie silnika do nowego paliwa.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło także specjalną usługę dla kierowców – pod adresem internetowym e10.klimat.gov.pl działa wyszukiwarka E10, w której można sprawdzić kompatybilność pojazdu z benzyną E10. Z listy należy wybrać markę, model oraz rocznik a system powie, czy do danego auta paliwo E10 jest bezpieczne czy jednak nie można go tankować.

Wyszukiwarka E10. Sprawdź samochód i uważaj na błędy

Trzeba jednak być czujnym. Wyszukiwarka E10 sugerowała, że np. Toyotę Avesis z 2009 roku lub starszą z silnikiem Diesla (2.2 D-4D i 2.2 D-CAT) można zatankować benzyną E10! Z kolei wśród samochodów Renault zalecano tankowanie E10 do elektrycznego modelu ZOE. To ekstremalne przypadki błędów, które resort stopniowo usuwał.

Których samochodów nie tankować benzyną E10. Oto lista modeli

Bezpieczniej jest spojrzeć na raport, który przygotowało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA oraz niemiecki DAT (Deutsche Automobil Treuhand). Lista nie tylko obejmuje spis samochodów, które mogą korzystać z nowej benzyny, ale też wylicza popularne w Polsce modele aut, których nie powinno się tankować paliwem E10. Oto wykaz modeli i silników wraz z rokiem produkcji:

Alfa Romeo i paliwo E10. Które modele nie są przystosowane do nowej benzyny?

Alfa Romeo dopuszcza stosowanie benzyny E10 we wszystkich modelach z silnikami benzynowymi wyprodukowanymi od 1 stycznia 2011 roku. Poza tym nowe paliwo można tankować do sześciu modeli:

Alfa Romeo MiTo (każdy silnik),

Alfa Romeo Giulietta (wszystkie silniki),

Alfa Romeo 159: 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6,

Alfa Romeo Brera: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6,

Alfa Romeo Spider: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6.

W przypadku marki Alfa Romeo do paliwa E10 nie są przystosowane następujące modele:

Alfa Romeo 147 (każdy silnik),

Alfa Romeo 156 (każdy silnik),

Alfa Romeo 159 – silnik 1.9 JTS (1859 ccm) i 2.2 JTS (2198 cm 3 ),

), Alfa Romeo Brera 2.2 JTS (2198 cm3).

Audi A3 i Audi A4 - nie tankuj paliwa E10 do silników FSI

Audi dopuszcza tankowanie benzyny E10 we wszystkich modelach, z wyjątkiem aut wyposażonych w silniki FSI. Lista obejmuje:

Audi A2 1.6 FSI/81 KW z lat 2003-2005,

Audi A3 8P 1.6 FSI/85 kW z 2004 r.,

z 2004 r., Audi A3 2.0 FSI/110 kW z 2004 r.,

Audi A4 B6 2.0 FSI/110 kW z lat 2003-2004,

z lat 2003-2004, Audi A4 B6/B7 sedan wyposażone w fabryczne ogrzewanie postojowe (modele z lat 2001-2008),

także w przypadku Audi A4 Avant B6/B7 z lat 2002-2008 z fabrycznym ogrzewaniem postojowym paliwo E10 nie jest odpowiednie.

Fiat - tych popularnych modeli nie tankuj benzyną E10

Fiat paliwo E10 uznaje za odpowiednie do wszystkich aut, których silnik benzynowy spełnia normę Euro 3 lub wyższą (od 2000 roku). Wyjątek stanowią modele:

Barchetta 1.8 16V,

Bravo/Brava 1.6 16V,

Doblo 1.6 16V,

Marea 1.6 16V, 2.0 16V,

Multipla 1.6 16V,

Palio 1.6 16V,

Punto 1.8 16V,

Stilo 1.6 16V, 1.8 16V, 2.4 20V.

Ford i paliwo E10 - nie tankuj Mondeo 1.8 SCI z lat 2003-2007

Ford uznaje, że paliwo E10 jest odpowiednie do wszystkich samochodów z silnikiem benzynowym sprzedawanych w Europie od 1992 r. Wyjątkiem jest Ford Mondeo 1.8 SCI (Mk 3; z lat 2003-2007).

Lancia kontra benzyna E10 - tych modeli nie tankuj

Lancia paliwo E10 uznaje za odpowiednie do wszystkich aut, których silnik benzynowy spełnia normę Euro 3 lub wyższą (od 2000 roku). Wyjątek stanowią dwa modele:

Lybra: 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V,

Thesis: 2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V.

Tych modeli Lexusa nie tankuj paliwem E10

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich europejskich modelach Lexusa z silnikiem benzynowym wyprodukowanych od stycznia 1998 r. Wyjątek stanowią trzy często spotykane w Polsce modele:

Lexus IS 250 2.5 V6 (silnik 4GR-FSE) – auta wyprodukowane od sierpnia 2005 do września 2007 r.,

Lexus GS 300 3.0 V6 (silnik 3GR-FSE) – samochody wyprodukowane od stycznia 2005 i września 2007 r.,

Lexus LS 460 4.6 V8 (silnik 1UR-FSE) – wyprodukowane między sierpniem 2006 i wrześniem 2007 r.

Mazda i paliwo E10

Mazda dopuszcza benzynę E10 do wszystkich modeli od 2002 r. Tych starszych modeli lepiej nie tankować nową benzyną:

Mazda 323 – wszystkie wersje,

Mazda 626 – wszystkie wersje,

Mazda Demio – wszystkie wersje,

Mazda MX-5 NA – wszystkie wersje do 1998 r.,

Mazda MX-5 NB – wszystkie wersje do 2005 r.

Który Mercedes nie lubi paliwa E10? Tych modeli nie tankuj nową benzyną

Mercedes akceptuje paliwo E10 do silników benzynowych wszystkich modeli. Wyjątek to:

C200 CGI (W203) z bezpośrednim wtryskiem paliwa,

CLK 200 CGI (C209) z lat 2002-2005,

modele bez katalizatora lub auta wyposażone w gaźnik. Są to głównie auta starsze niż 25 lat.

Mitsubishi i paliwo E10 - uwaga na silnik benzynowy 1.8 GDI

Mitsubishi dopuszcza benzynę E10 do wszystkich modeli z wyjątkiem aut wyposażonych w silnik benzynowy 1.8 GDI (bezpośredni wtrysk; Mitsubishi Carisma) i wyprodukowanych do 2007 r.

Opel i paliwo E10 - silnik 2.2 nie lubi tej benzyny

Opel akceptuje paliwo E10 do silników benzynowych wszystkich modeli. Wyjątek to jednostka benzynowa 2.2 z bezpośrednim wtryskiem paliwa (oznaczenie Z22YH), którą montowano w modelach Vectra, Signum i Zafira.

Renault - tych sześciu modeli nie tankuj benzyną E10

Renault uznaje, że paliwo E10 jest odpowiednie dla wszystkich silników benzynowych w modelach wyprodukowanych od 1 stycznia 1997 r. Jednak lista wyjątków obejmuje tak popularne auta jak:

Renault 19,

Megane 1. generacji z silnikiem 2.0 F5R 700 (wtrysk bezpośredni),

Megane 1. generacji z silnikiem 2.0 F5R 740 (wtrysk bezpośredni),

Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F5R 782,

Także modele Renault wyprodukowane między 1 stycznia 2000 r. i 31 grudnia 2002 r.:

Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F4R 764 Turbo,

Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F4R 765 Turbo,

Espace 4. generacji z silnikiem 2.0 F4R 790 Turbo,

Espace 4. generacji z silnikiem 2.0 F4R 794 Turbo,

VelSatis z silnikiem 2.0 F4R 762 Turbo,

VelSatis z silnikiem 2.0 F4R 763 Turbo,

Avantime z silnikiem 2.0 F4R 760 Turbo,

Avantime z silnikiem 2.0 F4R 761 Turbo.

Seat i silnik 2.0 FSI, nie tankuj benzyny E10

Seat uznaje, że benzyna E10 może być stosowana w wszystkich modelach z silnikiem benzynowym. Wyjątkiem są trzy auta z pierwszą generacją silników FSI:

Toledo 2.0 FSI (110 kW) BLR wyprodukowany od września 2004 d listopada 2005 r.,

Leon 2.0 FSI (110 kW) BLR produkcja od lipca 2005 do listopada 2005 r.,

Altea 2.0 FSI (110 kW) BLR produkcja pomiędzy majem 2004 a listopadem 2005 r.

Skoda - do tego modelu nie tankuj benzyny 95 E10

Skoda dopuszcza tankowanie benzyny E10 do wszystkich aut z wyjątkiem modeluFelicja z silnikiem 1.3 OHV o mocy 40 lub 50 kW (produkcja od 1994 do 2000 roku). Producent mówi też o możliwości modernizacji tych jednostek pod paliwo E10.

Toyota - tych popularnych modeli nie tankuj paliwem E10

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich europejskich modelach Toyoty z silnikiem benzynowym wyprodukowanych od stycznia 1998 r. Wyjątek stanowią dwa modele:

Toyota Avensis 2.0 (silnik benzynowy 1AZ-FSE) – auta produkowane od lipca 2000 do października 2008 r.,

(silnik benzynowy 1AZ-FSE) – auta produkowane od lipca 2000 do października 2008 r., Toyota Avensis 2.4 (silnik benzynowy 2AZ-FSE) – auta od lipca 2003 do października 2008 r.

Nie tylko Volkswagen Golf V - tych popularnych w Polsce modeli nie tankuj benzyną 95 E10

Volkswagen uznaje, że benzyna E10 może być stosowana w wszystkich modelach z silnikiem benzynowym. Wyjątkiem są auta z poniższej listy:

Lupo 1.4 77 kW (produkowany od 08.2000 do 11.2003; rok modelowy 2001-2004),

Polo 1.4 FSI 63 kW (produkowany 01.2002 do 06.2006; rok modelowy 2002-2006),

Golf IV 1.6 FSI 81 kW (produkowany 11.2001 do 05.2004; rok modelowy 2002-2004),

Golf IV Variant 1.6 FSI 81 kW (10.2001 do 10.2006; rok modelowy 200-2006),

Bora 1.6 FSI 81 kW (produkcja 10.2001 do 09.2005; rok modelowy 2002-2005),

Bora Variant 1.6 FSI o mocy 81 kW (produkcja 10.2001 do 09.2005; rok modelowy 2002-2005),

Golf V 1.4 FSI 66 kW (produkcja 11.2003 do 11.2004; rok modelowy 2004-2005),

Golf V 1.6 FSI 85 kW (produkcja 08.2003 do 05.2004; rok modelowy 2004),

(produkcja 08.2003 do 05.2004; rok modelowy 2004), Golf V 2.0 FSI 110 kW (produkowany 01.2004 do 05.2004; rok modelowy 2004),

Touran 1.6 FSI 85 kW (produkowany 11.2002 do 05.2004; rok modelowy 2003-2004),

Touran 2.0 FSI 110 kW (produkcja 10.2003 do 05.2004; rok modelowy 2004).

Volvo S40/V40 i paliwo E10 - uwaga na silnik Mitsubishi

Volvo przyznaje, że już od 1976 roku produkowało samochody przystosowane do paliwa E10. Rysą na wizerunku jest model S40/V40 z silnikiem 1.8 GDI wyposażonym w bezpośredni wtrysk paliwa (produkowany w jednej fabryce z Mitsubishi Carisma).